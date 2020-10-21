Сервисы
Евгений Делюкин
831

«Убийца PowerPoint»: бывший основатель Wunderlist запустил сервис онлайн-презентаций Pitch и привлёк $50 млн Материал редакции

Цель Pitch — не только упростить создание презентаций для бизнеса и сделать удобный инструмент для команд, а полностью переосмыслить подход к работе над слайдами.

2 комментария
В закладки

Серийный предприниматель Кристиан Ребер продал Microsoft свой таск-менеджер Wunderlist в 2015 году. Он заработал от $100 до $200 млн, а в 2017 году вместе с основной командой разработчиков Wunderlist ушёл из корпорации и начал новый проект — Pitch.

Он представляет собой сервис для создания презентаций, ориентированный на командную работу — например, в Pitch есть видеоконференции, общее рабочее пространство и комментирование, таск-менеджер, а также интеграция с Google-таблицами и Google Analytics.

Сервис запустился в закрытой бете в 2019 году и за год привлек более 25 тысяч команд, среди которых Notion, Grammarly и Intercom. Среди инвесторов проекта — фонд Slack, основатели Instagram Кевин Систром и Марк Кригер, а также Эрик Юань из Zoom, всего Pitch привлёк $52,7 млн.

Ребер считает, что их проект позволит быстро и эффективно создавать красивые презентации, работать в команде и работать совместно. И на этом можно будет построить бизнес и успешно конкурировать с аналогичными сервисами от Microsoft, Google и Apple.

20 октября стартап запустился в открытой версии. «Pitch — это убийца PowerPoint», — заявил создатель сервиса в разговоре с Reuters.

Особенности Pitch

Совместная работа с видео

В основе Pitch — рабочее пространство для совместных презентаций. Участники могут обсуждать идеи через видеосвязь, распределять задачи, совместно редактировать слайды в режиме реального времени и комментировать действия друг друга.

Например, выступающие появляются в виде «пузырей» на экране, которые не мешают просмотру слайда, а у каждого слайда есть свой статус — его можно пометить как «в работе» или «готово», чтобы наглядно понимать прогресс работы над презентацией.

Чтобы поделиться презентацией, достаточно скопировать ссылку общего доступа — экспорт в другие форматы не требуется.

Шаблоны

В галерее Pitch более 40 шаблонов, которые можно адаптировать под свои нужды. Например, заменить тон с тёмного на светлый, автоматически адаптировать изображения и цвета и тонко настроить стиль и одним кликом применить его на всех слайдах. Это может пригодиться при замене оформления по корпоративным гайдам.

Также сервис оптимизирован для ускорения обычных задач, связанных с версткой. Изображения автоматически форматируются под слайд, есть «умные» направляющие и другие инструменты.

В будущем процесс создания презентации вручную должен прекратиться, а этим будет заниматься ИИ, считает Ребер.

«У нас есть очень четкое представление: вы должны уметь написать план презентации и представить дизайн, а затем объединить их — и у вас будет готовая презентация». По его словам, первые «проблески» ИИ для презентаций могут появиться через год.

Он сравнивает презентации будущего с небольшими интерактивными сайтами с данными, обрабатываемыми в реальном времени. По сути должен появиться «Instagram для презентаций», заключает основатель Pitch.

Интеграция

Одна из ключевых идей Pitch, от которой зависит будущее проекта — интеграции со сторонними сервисами. Сейчас сервис поддерживает быстрый поиск и вставку изображений из Unsplash и Giphy, интеграцию YouTube и Loom, а также импорт данных из сервисов Google Analytics и Google-таблиц.

В Pitch появится интеграция с Stripe, Typeform и MailChimp, а в 2021 году сервис запустит открытую платформу для партнеров и разработчиков.

В понимании Ребера презентация в итоге должна стать интерактивным документом, которым можно поделиться — с аналитикой и комментариями, открытой платформой презентаций и шаблонов.

У Pitch два тарифа — бесплатный для одиночек и небольших команд, и Pitch Pro за $10 в месяц для командной работы с приватными папками, загрузкой видео, неограниченным объемом файлов, экспортом в PDF без водяного знака и аналитикой (например, какие слайды презентации привлекают больше всего внимания).

Сейчас создатели собирают отзывы от клиентов, чтобы понять, какие ещё сервисы и функции нужно интегрировать в Pitch, разрабатывают корпоративную версию продукта и продолжают его совершенствовать.

Например, на бета-тестировании находится приложение для iOS и Android, дорабатывается сервис аналитики и увеличивается число возможных источников данных.

#pitch #презентации #powerpoint

Евгений Делюкин
+31 913
16
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438","powerpoint","pitch"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 169322, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Oct 2020 19:20:28 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
17 бизнесов: 5 умерли, 7 стабильны, 5 озолотились на Covid. Итоги 2020 в ЖЖ Тёмы
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Владимир Бугаев

0

Прям убийца?

Ответить

Рустам Сафиулин

0

Как основатель может быть бывшим?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Такой подход к HR работает и приносит деньги: как мы сотрудничаем со студентами
Если через 3-4 года вы хотите работать в здоровой профессиональной среде, комфортной для вас и ваших бизнес-отношений,…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
6 ошибок мышления, из-за которых вы остаетесь на нелюбимой работе
Лишь малая часть из тех, кто планирует сменить место работы, в конечном итоге делает это. Оказывается, в большинстве сл…
7
Multiways
Подписан
Отписаться
Куда пойти за классными референсами анимационных роликов
Референсы — это способ вдохновиться, визуализировать свою идею и правильно донести до клиента. Рассказываем, где и как…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
>Владимир Путин пообещал Ну всё, готовимся к худшему.
Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за Covid-19
Вел Колдин
за неделю
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом»

Комментарии

Родион Галанев

У нас украли iPhone через…

max smirnoff

General Motors раскрыла…

Чех в чешках

General Motors раскрыла…

Текстодром

У нас украли iPhone через…

Никита Хисматов

У нас украли iPhone через…

max smirnoff

General Motors раскрыла…

Greatsteve

У нас украли iPhone через…

Кирилл Петровский

Porsche запустила в России…

Чех в чешках

General Motors раскрыла…

Greatsteve

У нас украли iPhone через…

Ilya Sorokin

У нас украли iPhone через…

Jack Fat

Илон Маск объявил о запуске…

ivan krapivin

У нас украли iPhone через…

max smirnoff

Как я решил сделать игру…

Родион Галанев

У нас украли iPhone через…

Дмитрий Панфилов

«Мы сделаем крутой проект…

Максим Ростокин

У нас украли iPhone через…

Igor Kachura

Porsche запустила в России…

Александр Лукьянов

Слетающий чехол-кошелёк и…

Максим Степанов

Porsche запустила в России…
null