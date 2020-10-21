Цель Pitch — не только упростить создание презентаций для бизнеса и сделать удобный инструмент для команд, а полностью переосмыслить подход к работе над слайдами.

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Серийный предприниматель Кристиан Ребер продал Microsoft свой таск-менеджер Wunderlist в 2015 году. Он заработал от $100 до $200 млн, а в 2017 году вместе с основной командой разработчиков Wunderlist ушёл из корпорации и начал новый проект — Pitch.

Он представляет собой сервис для создания презентаций, ориентированный на командную работу — например, в Pitch есть видеоконференции, общее рабочее пространство и комментирование, таск-менеджер, а также интеграция с Google-таблицами и Google Analytics.

Сервис запустился в закрытой бете в 2019 году и за год привлек более 25 тысяч команд, среди которых Notion, Grammarly и Intercom. Среди инвесторов проекта — фонд Slack, основатели Instagram Кевин Систром и Марк Кригер, а также Эрик Юань из Zoom, всего Pitch привлёк $52,7 млн.

Ребер считает, что их проект позволит быстро и эффективно создавать красивые презентации, работать в команде и работать совместно. И на этом можно будет построить бизнес и успешно конкурировать с аналогичными сервисами от Microsoft, Google и Apple.

20 октября стартап запустился в открытой версии. «Pitch — это убийца PowerPoint», — заявил создатель сервиса в разговоре с Reuters.

Особенности Pitch

Совместная работа с видео

В основе Pitch — рабочее пространство для совместных презентаций. Участники могут обсуждать идеи через видеосвязь, распределять задачи, совместно редактировать слайды в режиме реального времени и комментировать действия друг друга.

Например, выступающие появляются в виде «пузырей» на экране, которые не мешают просмотру слайда, а у каждого слайда есть свой статус — его можно пометить как «в работе» или «готово», чтобы наглядно понимать прогресс работы над презентацией.

Чтобы поделиться презентацией, достаточно скопировать ссылку общего доступа — экспорт в другие форматы не требуется.

Шаблоны

В галерее Pitch более 40 шаблонов, которые можно адаптировать под свои нужды. Например, заменить тон с тёмного на светлый, автоматически адаптировать изображения и цвета и тонко настроить стиль и одним кликом применить его на всех слайдах. Это может пригодиться при замене оформления по корпоративным гайдам.

Также сервис оптимизирован для ускорения обычных задач, связанных с версткой. Изображения автоматически форматируются под слайд, есть «умные» направляющие и другие инструменты.

В будущем процесс создания презентации вручную должен прекратиться, а этим будет заниматься ИИ, считает Ребер.

«У нас есть очень четкое представление: вы должны уметь написать план презентации и представить дизайн, а затем объединить их — и у вас будет готовая презентация». По его словам, первые «проблески» ИИ для презентаций могут появиться через год.

Он сравнивает презентации будущего с небольшими интерактивными сайтами с данными, обрабатываемыми в реальном времени. По сути должен появиться «Instagram для презентаций», заключает основатель Pitch.

Интеграция

Одна из ключевых идей Pitch, от которой зависит будущее проекта — интеграции со сторонними сервисами. Сейчас сервис поддерживает быстрый поиск и вставку изображений из Unsplash и Giphy, интеграцию YouTube и Loom, а также импорт данных из сервисов Google Analytics и Google-таблиц.

В Pitch появится интеграция с Stripe, Typeform и MailChimp, а в 2021 году сервис запустит открытую платформу для партнеров и разработчиков.

В понимании Ребера презентация в итоге должна стать интерактивным документом, которым можно поделиться — с аналитикой и комментариями, открытой платформой презентаций и шаблонов.

У Pitch два тарифа — бесплатный для одиночек и небольших команд, и Pitch Pro за $10 в месяц для командной работы с приватными папками, загрузкой видео, неограниченным объемом файлов, экспортом в PDF без водяного знака и аналитикой (например, какие слайды презентации привлекают больше всего внимания).

Сейчас создатели собирают отзывы от клиентов, чтобы понять, какие ещё сервисы и функции нужно интегрировать в Pitch, разрабатывают корпоративную версию продукта и продолжают его совершенствовать.