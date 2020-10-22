«Нельзя брать плату за то, что было раньше бесплатным»: сервис IFTTT разозлил пользователей неожиданной монетизацией Материал редакции
Сервис с аудиторией в 18 млн сначала попросил $10 в месяц, после жёсткой критики снизил цену до $4. Но пользователи остались недовольны и ищут альтернативы.
IFTTT помогает связывать между собой сервисы и устройства без навыков программирования: с помощью правил (апплетов) можно настроить получение электронной почты в Telegram или управлять «умным» домом.
Сервис работает с 2011 года и до сентября 2020 года оставался бесплатным для пользователей. Компания существовала на деньги инвесторов, с 2016 года зарабатывала, помогая другим организациям настраивать интеграции.
9 сентября сооснователь и гендиректор IFTTT Линден Тиббетс объявил о подписке Pro за $9,99 в месяц и ограничении возможностей для пользователей, которые останутся на бесплатном тарифе. После критики сервис пересмотрел тарифы, но аудитория осталась недовольна.
Что изменилось с подпиской
Раньше в IFTTT не было ограничений на количество активных апплетов, созданных самим пользователем. Теперь в бесплатной версии пользователю доступно не больше трёх своих связок, но он может подключать сколько угодно правил от сообщества IFTTT.
Для создания связок без ограничений нужно перейти на тариф Pro. Подписчики также смогут создавать более сложные правила и привязывать несколько действий к одному апплету. До сих пор IFTTT работал по принципу «одно правило — одно действие».
Что не понравилось пользователям и как реагировал IFTTT
9 сентября. Подписка стоит $9,99 в месяц. Компания установила переходный период на первый год: пользователи, которые подпишутся на Pro до 7 октября, смогут выбрать, сколько платить — от $1,99 до $9,99 в месяц. Через год IFTTT хочет перевести всех подписчиков на фиксированную цену $9,99 в месяц.
Пользователям не понравились ни цена подписки, ни ограничения на бесплатном тарифе: все созданные связки IFTTT отключит и отправит в архив, кроме трёх последних. После архивации пользователь сможет заменить активные апплеты на другие из архива.
16 сентября. IFTTT смягчил условия: все пользователи, которые оформят подписку до 7 октября, смогут пользоваться сервисом «по своей цене» всегда, не только в первый год. Минимальная цена осталась прежней — $1,99 в месяц.
По данным IFTTT, у сервиса 18 млн пользователей. Если половина из них оформит подписку по минимальной цене $1,99 в месяц, компания сможет получать почти $215 млн выручки ежегодно.
Пользователи устройств «умного» дома критикуют IFTTT сильнее других: сервис сделал технологию доступнее благодаря лёгкой интеграции продуктов разных производителей в одну экосистему, теперь же создаёт искусственные барьеры. IFTTT напомнили: производители уже заплатили за возможность создавать связки с их техникой.
23 сентября. IFTTT запустил рассылку о запуске Pro с напоминанием, что подписку «по своей цене» можно оформить до 7 октября. Письма спровоцировали новый поток недовольства. Пользователи обвинили сервис в том, что он вынуждает переходить на платный тариф, слишком сильно ограничивая возможности бесплатного.
9 октября. Прошло два дня с последней возможности «установить свою цену» на подписку. Линден Тиббетс объявил, что IFTTT возвращает предложение: теперь перейти на Pro на выгодных условиях можно до 31 октября. Минимальная цена та же — $1,99.
Кроме того, IFTTT снизил стоимость подписки для новых подписчиков: с 1 ноября они будут платить $3,99 в месяц вместо объявленных в начале $9,99.
Тиббетс сказал, что подписку оформили уже «сотни тысяч» пользователей. Однако перезапуск акции «Установи свою цену» может говорить о том, что в компании недовольны первыми результатами подписной модели.
Какие есть альтернативы
- Zapier — основной конкурент IFTTT и работает почти так же: можно связывать приложения и устройства вместе. В бесплатной версии ограничен выбор приложений для связки и нельзя создавать сложные правила (больше двух действий). Подписка стоит от $20 в месяц.
- n8n — бесплатный сервис с открытым исходным кодом, с помощью которого можно автоматизировать ежеденвные задачи и синхронизировать данные между различными приложениями и базами данных.
- Microsoft Flow — сервис для автоматизации повторяющихся задач между разными сервисами. Упор сделан на связку между приложениями Microsoft, но доступны и другие сервисы: к примеру, Dropbox или Twitter. Цены ориентированы на бизнес и начинаются от $15 за пользователя.
- Integromat — платформа для бизнеса, с помощью которой можно связывать приложения и передавать данные между ними. Например, можно настроить ежедневную отправку отчётов из Google Analytics в Slack или более сложную цепочку: все электронные письма будут приходить в Slack, файлы из них сохранятся в Dropbox, а текст в Evernote. Бесплатная версия поддерживает до 1000 операций и 100 МБ передачи данных, интервал между действиями составляет 15 минут. Подписка стоит от $9 до $299 в месяц.
- Automate.io — позволяет создавать многоэтапные правила для нескольких приложений и сервисов. Платформа нацелена на профессионалов и бизнес и в основном предлагает инструменты для работы: Gmail, Trello, Salesforce, Mailchimp. Бесплатно можно получить 300 действий в месяц, самый дешёвый тариф — на 5000 действий — стоит $49 в месяц.
Материал подготовлен при участии Кирилла Казакова, в основу лёг Twitter-тред продакт-менеджера Владимира Миролюбова.
Нельзя брать плату за то, что было раньше бесплатным
это основа бизнес-модели SaaS
Для РФ и СНГ из всего этого списка http://albato.ru самые актульные, так как куча локальных сервисов
ИФТТТ вроде всегда хотел зарабатывать на b2b, то есть производителей железа (умный дом) и прочее. Видимо не выгорел план, и деньги инвесторов кончились. Или терпение у инвесторов.
Сам немного пользовался, и интеграция с Pocket с гугл-таблицами у меня например в какой-то момент перестала работать, хотя всё было настроено и ошибок не писало.
Последние годы Zapier по-моему заметно лучше и по функционалу, и вообще. И монетизация там уже есть, вполне понятная.
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