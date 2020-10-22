Сервис с аудиторией в 18 млн сначала попросил $10 в месяц, после жёсткой критики снизил цену до $4. Но пользователи остались недовольны и ищут альтернативы.

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IFTTT помогает связывать между собой сервисы и устройства без навыков программирования: с помощью правил (апплетов) можно настроить получение электронной почты в Telegram или управлять «умным» домом.

Сервис работает с 2011 года и до сентября 2020 года оставался бесплатным для пользователей. Компания существовала на деньги инвесторов, с 2016 года зарабатывала, помогая другим организациям настраивать интеграции.

9 сентября сооснователь и гендиректор IFTTT Линден Тиббетс объявил о подписке Pro за $9,99 в месяц и ограничении возможностей для пользователей, которые останутся на бесплатном тарифе. После критики сервис пересмотрел тарифы, но аудитория осталась недовольна.

Что изменилось с подпиской

Раньше в IFTTT не было ограничений на количество активных апплетов, созданных самим пользователем. Теперь в бесплатной версии пользователю доступно не больше трёх своих связок , но он может подключать сколько угодно правил от сообщества IFTTT.

Для создания связок без ограничений нужно перейти на тариф Pro. Подписчики также смогут создавать более сложные правила и привязывать несколько действий к одному апплету. До сих пор IFTTT работал по принципу «одно правило — одно действие».

Что не понравилось пользователям и как реагировал IFTTT

9 сентября. Подписка стоит $9,99 в месяц. Компания установила переходный период на первый год: пользователи, которые подпишутся на Pro до 7 октября, смогут выбрать, сколько платить — от $1,99 до $9,99 в месяц. Через год IFTTT хочет перевести всех подписчиков на фиксированную цену $9,99 в месяц.

Пользователям не понравились ни цена подписки, ни ограничения на бесплатном тарифе: все созданные связки IFTTT отключит и отправит в архив, кроме трёх последних. После архивации пользователь сможет заменить активные апплеты на другие из архива.

Tristan @bahn_burner Grab your popcorn and watch @IFTTT alienate their entire userbase in one fell swoop. https://twitter.com/IFTTT/status/1303770148877279242 Бери попкорн и смотри, как IFTTT одним махом отвратит всю свою пользовательскую базу

Erroneus @Erroneus It's fair that they need to get some income, but aiming for 10$ per month is bonkers & wildly miscalculated. 2$ per month is what they should aim for. Also the minimum price you can set each month, for the first yesr,, if upgrading before the 7th October. https://twitter.com/IFTTT/status/1303770148877279242 Справедливо, что компании нужно зарабатывать. Но $10 в месяц это помешательство и дикий просчёт. $2 в месяц — вот цена, к которой нужно стремиться. А они ещё и ограничили седьмым октября время, до которого можно самому выбрать минимальную цену на первый год

Frédéric Harper @fharper I'm all for paying for services with value like IFTTT, but how they handle the transition is the worst I've seen in tech. You have 4 weeks to move to Pro, after that only 4 custom applets will work! Should have let already created ones free. You can't charge for what was free ffs https://twitter.com/IFTTT/status/1303770148877279242 Я согласен, что надо платить за такие сервисы, как IFTTT. Но его переход — худшее, что я встречал в сфере. У вас четыре недели, чтобы перейти на Pro, после чего будут работать только четыре пользовательских апплета! Надо было оставить уже созданные связки бесплатными. Вы не можете брать плату за то, что было бесплатным!

Ray (on hiatus) @TheRayJourney

Idk which users they claim they’ve interviewed about this or what kind of research they did, but boy are they in trouble! 😬 That was definitely a very bad business move. I have not seen that much agreement in a thread ever. Not a single person is happy about this.Idk which users they claim they’ve interviewed about this or what kind of research they did, but boy are they in trouble! 😬 That was definitely a very bad business move. https://twitter.com/IFTTT/status/1303770148877279242 Никогда не видела такого единения в треде. Нет никого, кто был бы рад изменениям. Не знаю, каких пользователей они опрашивали или какие исследования проводили, но у них проблемы! Это определённо очень плохой шаг в бизнесе

16 сентября. IFTTT смягчил условия: все пользователи, которые оформят подписку до 7 октября, смогут пользоваться сервисом «по своей цене» всегда, не только в первый год. Минимальная цена осталась прежней — $1,99 в месяц.

По данным IFTTT, у сервиса 18 млн пользователей. Если половина из них оформит подписку по минимальной цене $1,99 в месяц, компания сможет получать почти $215 млн выручки ежегодно.

Пользователи устройств «умного» дома критикуют IFTTT сильнее других: сервис сделал технологию доступнее благодаря лёгкой интеграции продуктов разных производителей в одну экосистему, теперь же создаёт искусственные барьеры. IFTTT напомнили: производители уже заплатили за возможность создавать связки с их техникой.

Raj Chevli @chevli @ring @tado

#IOT https://t.co/NiG21bhT9L Sorry @monzo @energenie4u , but I am going to have to stop using your #IFTTT services as I disagree that I should be paying twice (subscription and via cost of your product) for @ifttt. They're pulling the rug under your customers feet here with the new charges. Monzo, Ring, tado, MiHome, сожалею, но придётся прекратить пользоваться вашими IFTTT-сервисами, так как я не согласен с тем, что должен платить дважды: за подписку на IFTTT и за ваш продукт. Своими обновлениями IFTTT выбивает почву из-под ног ваших клиентов

myTselection @myTselection @Joennah @IFTTT @ltibbets 😱😡Not willing to pay at all for it, as we already paid for it choosing devices that support ifttt. Since these producers already paid a lot for it, we should all get the pro features for "free"!! Really hope this is a sick bad April joke that will be reverted asap ☹🤬😠 https://t.co/mdp86l1XYa Не желаю платить вообще. Мы достаточно потратились, выбрав устройства, которые поддерживают IFTTT, ведь производители уже много заплатили за интеграцию. Мы должны получить Pro-функции бесплатно! Очень надеюсь, что это плохая первоапрельская шутка

23 сентября. IFTTT запустил рассылку о запуске Pro с напоминанием, что подписку «по своей цене» можно оформить до 7 октября. Письма спровоцировали новый поток недовольства. Пользователи обвинили сервис в том, что он вынуждает переходить на платный тариф, слишком сильно ограничивая возможности бесплатного.

Julien Lengrand-Lambert @jlengrand So, @IFTTT free plan seems to go away? Been a happy user all these years but I won't pay for a few applets. Guess I have 2 weeks to find an alternative. https://t.co/hE5WCiPCox Похоже, бесплатный тариф IFTTT теперь в прошлом. Я был доволен сервисом все эти годы, но не готов платить за несколько апплетов. У меня есть две недели, чтобы найти альтернативу

Ben G Morgan @BenGMorgan @IFTTT @ltibbets Wow! Companies who screw over their early users are so stupid. As someone who continues to honour my very first subscriber plans, this is so disappointing. Very simple solution, let people keep their existing applets, but require upgrade to create more. So angry with you IFTTT! Вау! Компании, обманывающие своих первых пользователей, такие недальновидные. Я по-прежнему плачу за некоторые сервисы по первым тарифным планам, поэтому в вас я разочарован. Есть очень простое решение: оставить все созданные апплеты, но требовать подключить Pro, чтобы создавать новые. Зла не хватает, IFTTT!

Carl Rydings @carlrydings What a joke! @IFTTT you should not be taking the free plan that you encouraged people to make loads of Applets and make it paid when you know you have people over a barrel. The responsible thing to do would be to allow the use of all Applets made before IFTTT Pro was announced. https://t.co/dTdHnzPxGI Вы смеётесь! IFTTT, не нужно призывать создавать кучу апплетов на бесплатном тарифе, а потом делать его платным, зная, что у людей нет выбора. Следовало разрешить и дальше использовать все апплеты, созданные до анонса IFTTT Pro.

9 октября. Прошло два дня с последней возможности «установить свою цену» на подписку. Линден Тиббетс объявил, что IFTTT возвращает предложение: теперь перейти на Pro на выгодных условиях можно до 31 октября. Минимальная цена та же — $1,99.

Кроме того, IFTTT снизил стоимость подписки для новых подписчиков: с 1 ноября они будут платить $3,99 в месяц вместо объявленных в начале $9,99.

Тиббетс сказал, что подписку оформили уже «сотни тысяч» пользователей. Однако перезапуск акции «Установи свою цену» может говорить о том, что в компании недовольны первыми результатами подписной модели.

rich lafferty is antifa @mendel what a surprise, IFTTT extended their deadline to sign up for “IFTTT Pro” til the end of October. Guess that MRR was not arriving at the doorstep as expected. Какой сюрприз, IFTTT продлил срок подписки на Pro до конца октября. Думаю, ежемесячная выручка (Monthly Recurring Revenue) не добралась до ожидаемого порога

💾 Dan Jones 🖖🖖🏻🖖🏼🖖🏽🖖🏾🖖🏿 @goodevilgenius @IFTTT extended their deadline to sign up for Pro. Sounds like their attempt to make people pay for something they've offered for free for nine years isn't working as well as they hoped. IFTTT продлил срок подписки на Pro. Похоже, попытка заставить людей платить за то, что они девять лет получали бесплатно, сработала не так хорошо, как надеялась компания

Vladi Mir @mirvla Вывод: монетизировать продукт лучше с самого начала.

Какие есть альтернативы

Некоторые пользователи заявили о поиске замены IFTTT. Среди похожих сервисов:

Zapier — основной конкурент IFTTT и работает почти так же: можно связывать приложения и устройства вместе. В бесплатной версии ограничен выбор приложений для связки и нельзя создавать сложные правила (больше двух действий). Подписка стоит от $20 в месяц.

n8n — бесплатный сервис с открытым исходным кодом, с помощью которого можно автоматизировать ежеденвные задачи и синхронизировать данные между различными приложениями и базами данных.



Microsoft Flow — сервис для автоматизации повторяющихся задач между разными сервисами. Упор сделан на связку между приложениями Microsoft, но доступны и другие сервисы: к примеру, Dropbox или Twitter. Цены ориентированы на бизнес и начинаются от $15 за пользователя.

Integromat — платформа для бизнеса, с помощью которой можно связывать приложения и передавать данные между ними. Например, можно настроить ежедневную отправку отчётов из Google Analytics в Slack или более сложную цепочку: все электронные письма будут приходить в Slack, файлы из них сохранятся в Dropbox, а текст в Evernote. Бесплатная версия поддерживает до 1000 операций и 100 МБ передачи данных, интервал между действиями составляет 15 минут. Подписка стоит от $9 до $299 в месяц.

Automate.io — позволяет создавать многоэтапные правила для нескольких приложений и сервисов. Платформа нацелена на профессионалов и бизнес и в основном предлагает инструменты для работы: Gmail, Trello, Salesforce, Mailchimp. Бесплатно можно получить 300 действий в месяц, самый дешёвый тариф — на 5000 действий — стоит $49 в месяц.