«Яндекс.Плюс» увеличил количество подписчиков в России вдвое с начала 2020 года — до 5 млн человек Материал редакции
Компания учитывала и тех, кто пока пользуется пробным периодом.
«Яндекс» впервые раскрыл количество российских подписчиков на подписку «Яндекс.Плюс»: с начала 2020 года из количество выросло вдвое и достигло 5 млн человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.
По оценкам компании, подписчики «Плюса» в среднем слушают «Яндекс.Музыку» более 26 часов в месяц, а в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» проводят 20 часов в месяц.
В «Яндексе» уточнили vc.ru, что 5 млн учитывают тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом, то есть привязал карту. Сколько человек пока пользуются подпиской бесплатно, в компании не раскрывают.
«Яндекс» запустил подписку со скидками на такси и другие сервисы из своей экосистемы в мае 2018 года. Сейчас стоимость «Плюса» составляет 199 рублей в месяц, семейная версия «Плюс Мульти» на четырёх человек — 299 рублей в месяц. Пользователи также получают кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
«Яндекс.Плюс» доступен также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле. Количество подписчиков в этих странах компания не раскрывает.
Помимо «Яндекса» подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group, которая запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив единую подписку VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.
Подписка со скидками с сентября есть и у «Сбера»: «СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год до конца 2020 года.
Яндекс музыка лучшая. Забугорный распиаренный спотифай не зашёл.
Я.Музыка неплоха. Но Споти в части алгоритмов подбора и размеров фонотеки круче. Правда, я русскоязычную музыку не слушаю совсем.
А сомнительные кодеки вас не беспокоят? Не пробовал платный режим, но пока Я.М была открыта, в ней звучание трека отличалось в худшую сторону ото всех других сервисов
Компания учитывала и тех, кто пока пользуется пробным периодом.
С начала, наверное, прошлого года сижу на плюсе и кажется вообще ни разу не платил за него - то 3 месяца бесплатно новым пользователям, то 3 месяца от мобильного оператора, то еще 3 за рубль по рекламе из инстаграма...
Кажется, что таких как вы не меньше трети.
Я бы считал только тех, кто последние три месяца платил по 99-149р – это больше похоже на настоящих "подписчиков".
У меня стоимость подписки на "плюс" окупается с 1-2 поездок на такси, отличная сделка :)
Успел по какой-то акции за 1К рублей в год подключить. Музыка норм, рекомендации регулярно что-то классное выдают. Спокойно загрузил туда свой плейлист из вк. На кинопоиске куча фильмов, всегда есть что посмотреть. С ужасом вспоминаю времена, когда мучался по схеме: торрент - флешка - телевизор.
С новой программой лояльности, Плюс – это просто подписка на Я.Музыку с каким-то маркетинговым шумом вдовесок.
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