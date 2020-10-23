Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Сервисы
Татьяна Боброва
717

«Яндекс.Плюс» увеличил количество подписчиков в России вдвое с начала 2020 года — до 5 млн человек Материал редакции

Компания учитывала и тех, кто пока пользуется пробным периодом.

13 комментариев
В закладки

«Яндекс» впервые раскрыл количество российских подписчиков на подписку «Яндекс.Плюс»: с начала 2020 года из количество выросло вдвое и достигло 5 млн человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.

По оценкам компании, подписчики «Плюса» в среднем слушают «Яндекс.Музыку» более 26 часов в месяц, а в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» проводят 20 часов в месяц.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что 5 млн учитывают тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом, то есть привязал карту. Сколько человек пока пользуются подпиской бесплатно, в компании не раскрывают.

«Яндекс» запустил подписку со скидками на такси и другие сервисы из своей экосистемы в мае 2018 года. Сейчас стоимость «Плюса» составляет 199 рублей в месяц, семейная версия «Плюс Мульти» на четырёх человек — 299 рублей в месяц. Пользователи также получают кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».

«Яндекс.Плюс» доступен также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле. Количество подписчиков в этих странах компания не раскрывает.

Помимо «Яндекса» подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group, которая запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив единую подписку VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.

Подписка со скидками с сентября есть и у «Сбера»: «СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 999 рублей в год до конца 2020 года.

#новость #яндекс #плюс

Татьяна Боброва
+47 808
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043f\u043b\u044e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 169818, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 10:56:53 +0300", "is_special": false }
Анализ данных с нуля в SkillFactory
Вы освоите SQL, Python, Google-таблицы и BI-системы. Оставьте заявку
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrei Smirnovsky

13

Пацаны вообще ребята) молодцы, что сказать, сервис и правда хороший

Ответить

Sergey G

6

Яндекс музыка лучшая. Забугорный распиаренный спотифай не зашёл.

Ответить

Maxim Petrukhin

Sergey
2

Я.Музыка неплоха. Но Споти в части алгоритмов подбора и размеров фонотеки круче. Правда, я русскоязычную музыку не слушаю совсем. 

Ответить

Антон Штадлер

Sergey
1

Кому как

Ответить

Vladislav Stan

Sergey
0

youtube premium foreva

Ответить

kei gelfer

Sergey
0

А сомнительные кодеки вас не беспокоят? Не пробовал платный режим, но пока Я.М была открыта, в ней звучание трека отличалось в худшую сторону ото всех других сервисов

Ответить

Andrey Vasilev

3

Компания учитывала и тех, кто пока пользуется пробным периодом.

С начала, наверное, прошлого года сижу на плюсе и кажется вообще ни разу не платил за него - то 3 месяца бесплатно новым пользователям, то 3 месяца от мобильного оператора, то еще 3 за рубль по рекламе из инстаграма...

Ответить

Директор Интернетов

Andrey
1

Кажется, что таких как вы не меньше трети.
Я бы считал только тех, кто последние три месяца платил по 99-149р – это больше похоже на настоящих "подписчиков".

Ответить

Глеб Савчик

2

Да, самая оптимальная подписка, 5 млн - впечатляет

Ответить

Иван Шишкин

2

У меня стоимость подписки на "плюс" окупается с 1-2 поездок на такси, отличная сделка :)

Ответить

Mikhail Gashkov

0

Успел по какой-то акции за 1К рублей в год подключить. Музыка норм, рекомендации регулярно что-то классное выдают. Спокойно загрузил туда свой плейлист из вк. На кинопоиске куча фильмов, всегда есть что посмотреть. С ужасом вспоминаю времена, когда мучался по схеме: торрент - флешка - телевизор.

Ответить

Ездок На Бочках

0

Сколько из них, которые стабильно платят? 

Ответить

Директор Интернетов

0

С новой программой лояльности, Плюс – это просто подписка на Я.Музыку с каким-то маркетинговым шумом вдовесок.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как в магазине продавать больше, а за банковское обслуживание платить меньше
Yandex.Cloud
Подписан
Отписаться
Неловко спросить: отвечаем на 5 простых вопросов об облаках для бизнеса
Если вы хотели погрузиться в тему облаков, но не было времени, или вам просто стыдно спросить коллегу из IT-отдела — пр…
0
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
«Венчурная компания «Якутия» и YellowRockets создадут совместный посевной фонд
В рамках Волжского инвестиционного саммита «Венчурная компания «Якутия» и управляющая компания венчурным фондом Самарск…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Филипп Концаренко
за день
Даниль, я же просил написать, что это лучший текст, что ты когда-либо читал.
iPhone 12: первые впечатления
Вел Колдин
за неделю
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом»

Комментарии

kei gelfer

«Яндекс.Плюс» увеличил…

Andrew Zheludkov

Как Lazy Load убивает ваши…

Tony Voo

Facebook запустила в Европе…

Yuri Istomin

Сервисы доставки еды и…

Andrew Zheludkov

Аудит сайта: 5 ошибок, которые…

Денис Демидов

Госдума приняла закон о…

Tony Voo

Facebook запустила в Европе…

Алексей Вихров

Microsoft подала в суд на…

евгений аношин

Исследование: к 2024 году…

Andrew Zheludkov

Как Lazy Load убивает ваши…

Шамиль Джанболатов

Сервисы доставки еды и…

Директор Интернетов

«Яндекс.Плюс» увеличил…

Vladislav Stan

«Яндекс.Плюс» увеличил…

Шамиль Джанболатов

Сервисы доставки еды и…

Hambala Fully

Сервисы доставки еды и…

Andrei Smirnovsky

Сервисы доставки еды и…

Ездок На Бочках

«Яндекс.Плюс» увеличил…

Kelerius

Госдума приняла закон о…

Serge Kharkov

Аудит сайта: 5 ошибок, которые…

IO

Microsoft подала в суд на…
{"hash":"34ec1681","params":{"id":"avl94kmUSRU","service":2,"title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u00ab\u0411\u0438\u0442\u0440\u0438\u043a\u044124\u00bb","isLegacy":true}}