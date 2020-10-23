Компания учитывала и тех, кто пока пользуется пробным периодом.

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«Яндекс» впервые раскрыл количество российских подписчиков на подписку «Яндекс.Плюс»: с начала 2020 года из количество выросло вдвое и достигло 5 млн человек. Об этом vc.ru рассказали в компании.

По оценкам компании, подписчики «Плюса» в среднем слушают «Яндекс.Музыку» более 26 часов в месяц, а в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» проводят 20 часов в месяц.

В «Яндексе» уточнили vc.ru, что 5 млн учитывают тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом, то есть привязал карту. Сколько человек пока пользуются подпиской бесплатно, в компании не раскрывают.

«Яндекс» запустил подписку со скидками на такси и другие сервисы из своей экосистемы в мае 2018 года. Сейчас стоимость «Плюса» составляет 199 рублей в месяц, семейная версия «Плюс Мульти» на четырёх человек — 299 рублей в месяц. Пользователи также получают кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».

«Яндекс.Плюс» доступен также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле. Количество подписчиков в этих странах компания не раскрывает.

Помимо «Яндекса» подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group, которая запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив единую подписку VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.