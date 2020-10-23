Коалиция Epic Games, Tinder, Spotify и других против Apple получила около 400 заявок на вступление от разработчиков Материал редакции
Организация выступает против комиссий App Store и антиконкурентных правил магазина.
Количество участников «Коалиции за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) против Apple выросло с 13 до 40 компаний, передаёт The Washington Post. Организация получила ещё более 400 заявок на вступление.
«Интерес, который мы получили, превзошёл наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многие разработчики не смогли достучаться», — сказала Сара Максвелл, пресс-секретарь коалиции.
Разработчики создали коалицию в конце сентября 2020 года. В неё вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.
Организация выступает против 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход магазина Apple и антиконкурентных правил App Store.
Многие разработчики зависят от Apple как источника средств к существованию и не смогут справиться, если компания удалит их приложение из своего магазина или запретит обновлять его, отмечает The Washington Post.
Некоторые коллеги Apple также выступили против правил App Store. Например, Microsoft в начале октября заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платежную систему, и посоветовала сделать так же Apple и Google.
Кроме того, Facebook публично раскритиковала Apple за изменения, которые усложнят компаниям рекламу в приложениях для iPhone и iPad.
Сама Apple отрицает, что это монополия или что она использует антиконкурентные методы ведения бизнеса. Компания не ответила на запрос The Washington Post.
Ебать они интересные.
Эпл создала полную инфраструктуру, выпустила продукты, вкладывается в рекламу, и должна всё это просто дать в пользование?
Идите вон на андроид и ставьте приложения в обход официального магазина и рекламьте за свой счёт.
Вполне себе рыночная экономика.
Какого хера до Амазона не докапываются за 30% комиссию?
У эпикгеймс в их сторе такая же комиссия для тех, кто там размещается, чем они от эппла отличаются?)
И че они сделают? Соберутся в кружок и поплачут вместе? Хаха.
Многие разработчики зависят от Apple как источника средств к существованию и не смогут справиться, если компания удалит их приложение
рука-лицо
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