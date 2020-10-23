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Лиана Липанова
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Коалиция Epic Games, Tinder, Spotify и других против Apple получила около 400 заявок на вступление от разработчиков Материал редакции

Организация выступает против комиссий App Store и антиконкурентных правил магазина.

10 комментариев
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Количество участников «Коалиции за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) против Apple выросло с 13 до 40 компаний, передаёт The Washington Post. Организация получила ещё более 400 заявок на вступление.

«Интерес, который мы получили, превзошёл наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многие разработчики не смогли достучаться», — сказала Сара Максвелл, пресс-секретарь коалиции.

Разработчики создали коалицию в конце сентября 2020 года. В неё вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Организация выступает против 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход магазина Apple и антиконкурентных правил App Store.

Многие разработчики зависят от Apple как источника средств к существованию и не смогут справиться, если компания удалит их приложение из своего магазина или запретит обновлять его, отмечает The Washington Post.

Некоторые коллеги Apple также выступили против правил App Store. Например, Microsoft в начале октября заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платежную систему, и посоветовала сделать так же Apple и Google.

Кроме того, Facebook публично раскритиковала Apple за изменения, которые усложнят компаниям рекламу в приложениях для iPhone и iPad.

Сама Apple отрицает, что это монополия или что она использует антиконкурентные методы ведения бизнеса. Компания не ответила на запрос The Washington Post.

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#новость #apple

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10 комментариев
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Ivan Poliakov

2

Ебать они интересные.
Эпл создала полную инфраструктуру, выпустила продукты, вкладывается в рекламу, и должна всё это просто дать в пользование?
Идите вон на андроид и ставьте приложения в обход официального магазина и рекламьте за свой счёт.

Вполне себе рыночная экономика.
Какого хера до Амазона не докапываются за 30% комиссию?

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Ivan Nezgovorov

3

Посмотрим дырявая крыша у эпл или нет)

Ответить

Эмиль Муратов

2

2020 не перестанет удивлять )

Ответить

Андрей Туманов

–1

У эпикгеймс в их сторе такая же комиссия для тех, кто там размещается, чем они от эппла отличаются?)

Ответить

Lazy Snow

Андрей
0

Насколько я знаю, не такая. Или у нас разные данные?

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Холден Колфилд

Андрей
0

Гораздо ниже, ну и не хотят платить магазину

Ответить

Пластиковое Окно

1

И че они сделают? Соберутся в кружок и поплачут вместе? Хаха.

Ответить

Денис Файзулин

Пластиковое
0

будут петь мантры про заботу об экологии

Ответить

Лучезарный Смех

1

Многие разработчики зависят от Apple как источника средств к существованию и не смогут справиться, если компания удалит их приложение

рука-лицо

Ответить

Denis Alliswell

0

А телеграмм то почему не в коалиции интересно)

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