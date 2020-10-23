Организация выступает против комиссий App Store и антиконкурентных правил магазина.

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Количество участников «Коалиции за справедливость приложений» (Coalition for App Fairness) против Apple выросло с 13 до 40 компаний, передаёт The Washington Post. Организация получила ещё более 400 заявок на вступление.

«Интерес, который мы получили, превзошёл наши ожидания. По мере вступления новых участников в коалицию становится очевидным, что слишком многие разработчики не смогли достучаться», — сказала Сара Максвелл, пресс-секретарь коалиции.

Разработчики создали коалицию в конце сентября 2020 года. В неё вошли Epic Games, Spotify, Match Group (владеет Tinder), Proton Technologies (владеет почтовым сервисом ProtonMail), торговая группа News Media Europe, разработчик сервиса для управления проектами Basecamp, Tile, Deezer и другие.

Организация выступает против 30%-х комиссий App Store, отсутствия возможности распространения приложений на iOS в обход магазина Apple и антиконкурентных правил App Store.

Многие разработчики зависят от Apple как источника средств к существованию и не смогут справиться, если компания удалит их приложение из своего магазина или запретит обновлять его, отмечает The Washington Post.

Некоторые коллеги Apple также выступили против правил App Store. Например, Microsoft в начале октября заявила, что не будет принуждать разработчиков использовать свою платежную систему, и посоветовала сделать так же Apple и Google.

Кроме того, Facebook публично раскритиковала Apple за изменения, которые усложнят компаниям рекламу в приложениях для iPhone и iPad.