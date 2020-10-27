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Евгения Евсеева
2200

Apple повысит цены в App Store для России и некоторых других стран Материал редакции

Изменится цена на приложения и покупки внутри приложений.

22 комментария
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Цены в App Store в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, России и Южной Африке повысятся в ближайшие дни, объявила Apple. Изменения цен повлияют на доступные приложения и покупки внутри приложений, но Apple не сообщает, изменятся ли цены на Apple Music и подписку на iCloud.

Apple представила обновлённый график, на котором можно посмотреть, какими станут базовые цены в российском App Store.

Минимальная базовая ставка для платного приложения в App Store составляла 75 рублей, что соответствует первому уровню или $0,99. Теперь минимальная ставка — 99 рублей. Другие изменения:

  • 149 рублей — 179 рублей.
  • 229 рублей — 279 рублей.
  • 299 рублей — 379 рублей.
  • 379 рублей — 449 рублей.

Компания объяснила, что изменение цены в этих странах связано с обменным курсом местных валют и увеличением налогов. Цены поднимутся на приложения и внутренние покупки, за исключением автоматически возобновляемых подписок.

#новость #apple

Евгения Евсеева
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22 комментария
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911

7

Apple что-то знает 😱

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Папа Римский

1

Клали мы на их санкции русофобские, с Владимиром Владимировичем все перетерпим и победим.

Ответить

Руслан Яцукевич

2

99₽ минус НДС 20% равно 79.2₽/$

Ответить

Пластиковое Окно

Руслан
1

79.2 * 1.2 = 95.04, а не 99

Кто-то считать не умеет.

Ответить

Евгений Дроздов

3

Вот спасибо. Поддержали... Помогли...

Ответить

Giorgiy Kiladze

3

Ля ты крыса 🍏🐀🍏

Ответить

Akim Kasabulatov

2

 «но не на возобновляемую подписку» откуда эта информация? В первоисточнике сказано «If you offer subscriptions, you can choose to preserve prices for existing subscribers»

Ответить

Михаил

1

Южная Африка, Колумбия, Индонезия. А Россия тут при чем, у нас же прорывы сплошные?

Ответить

IO

–3

Повышение цен это не проблема, проблема в том что в App Store нечего покупать

Ответить

Павел

IO
0

В плане? 

Ответить

IO

Павел
–1

В плане у кого айфон давно у тех уже всё куплено, а новых приложений практически не выходит

Ответить

IO

IO
7

У кого-то позднее половое созревание

Ответить

Deniss Karpak

0

Пидорасы. С какими странами в списке...позорище

Ответить

Anzor Khachesh

–4

Apple обязательно следует переименовать в Карфаген. + кто-нибудь позвоните Катону на тот свет.
Просто они окуели вконец

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Алексей Рубан

0

Даже если рубль поднимется(нет), цены эпл не снизит. Как было с 75 от эпл при рубле 64 🤷🏻‍♂️

Ответить

Nikolay Kapustin

Алексей
1

Вроде один раз было снижение.

Ответить

Kostya Levin

Алексей
0

https://vc.ru/flood/21406-apple-price-jan17

Apple снизила цены на устройства в России на…
Apple снизила стоимость своих устройств в России, следует из информации о ценах на официальном…
vc.ru
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Виталий

0

Ясно.

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Кот Матроскин

0

Все логично. Самые ж богатые страны, в них цену и нужно повышать :)

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Антон

0

Да и похуй. У нас есть андроид.

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Павел

0

Прикольно, главно, про изменение налогов в других странах - написано в оригинале, а про Россию нет, это вот что значит? Apple вангует по 100р? Или прослоупочили ндс? 

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Arthur N

Павел
0

Готовятся к 2021, с 1 января 0% НДС станет 20%

пп.26 п.2 ст.149 НК РФ

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