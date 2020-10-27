Apple повысит цены в App Store для России и некоторых других стран Материал редакции
Изменится цена на приложения и покупки внутри приложений.
Цены в App Store в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, России и Южной Африке повысятся в ближайшие дни, объявила Apple. Изменения цен повлияют на доступные приложения и покупки внутри приложений, но Apple не сообщает, изменятся ли цены на Apple Music и подписку на iCloud.
Apple представила обновлённый график, на котором можно посмотреть, какими станут базовые цены в российском App Store.
Минимальная базовая ставка для платного приложения в App Store составляла 75 рублей, что соответствует первому уровню или $0,99. Теперь минимальная ставка — 99 рублей. Другие изменения:
- 149 рублей — 179 рублей.
- 229 рублей — 279 рублей.
- 299 рублей — 379 рублей.
- 379 рублей — 449 рублей.
Компания объяснила, что изменение цены в этих странах связано с обменным курсом местных валют и увеличением налогов. Цены поднимутся на приложения и внутренние покупки, за исключением автоматически возобновляемых подписок.
Клали мы на их санкции русофобские, с Владимиром Владимировичем все перетерпим и победим.
99₽ минус НДС 20% равно 79.2₽/$
«но не на возобновляемую подписку» откуда эта информация? В первоисточнике сказано «If you offer subscriptions, you can choose to preserve prices for existing subscribers»
Южная Африка, Колумбия, Индонезия. А Россия тут при чем, у нас же прорывы сплошные?
Повышение цен это не проблема, проблема в том что в App Store нечего покупать
Apple обязательно следует переименовать в Карфаген. + кто-нибудь позвоните Катону на тот свет.
Просто они окуели вконец
Даже если рубль поднимется(нет), цены эпл не снизит. Как было с 75 от эпл при рубле 64 🤷🏻♂️
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