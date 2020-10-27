Изменится цена на приложения и покупки внутри приложений.

В закладки

Цены в App Store в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии, России и Южной Африке повысятся в ближайшие дни, объявила Apple. Изменения цен повлияют на доступные приложения и покупки внутри приложений, но Apple не сообщает, изменятся ли цены на Apple Music и подписку на iCloud.

Apple представила обновлённый график, на котором можно посмотреть, какими станут базовые цены в российском App Store.

Минимальная базовая ставка для платного приложения в App Store составляла 75 рублей, что соответствует первому уровню или $0,99. Теперь минимальная ставка — 99 рублей. Другие изменения:

149 рублей — 179 рублей.

229 рублей — 279 рублей.

299 рублей — 379 рублей.

379 рублей — 449 рублей.