Vimeo создала бесплатное расширение Vimeo Record для обмена видеосообщениями Материал редакции
Вместо долгих переписок и встреч в Zoom.
Vimeo выпустила расширение Vimeo Record для Google Chrome, которое позволяет пользователям делать запись с экрана и снимать видеосообщения, сообщили в компании.
По словам гендиректора Vimeo Анджали Суд, существуют рабочие коммуникации, которые требуют асинхронного обмена сообщениями, а не переписки или звонка через Zoom.
Расширение позволяет делать запись экрана или записывать видео, либо совмещать обе эти функции. Другие функции могут быть платными и доступны для пользователей с аккаунтами Pro, Plus, Business и Premium:
- Записи будут организованы в командных папках, а любой, кто имеет к ним доступ, будет получать уведомление о новом содержимом. Пользователи с премиум-аккаунтами могут устанавливать разрешения для папок и давать приглашения клиентам для просмотра.
- Сотрудники с премиум-аккаунтом могут получать комментарии от своих коллег и клиентов, чтобы упростить обратную связь.
- При просмотре видео его создатель получит уведомление о том, кто и когда просмотрел видео.
Около 400 компаний провели бета-тестирование этой функции. Команды используют его для проверки дизайна и кода, совместной работы по решению вопросов поддержки клиентов, обмена сообщениями от руководства, пишет TechCrunch.
ZOOM победил, тратьте средства на другое.
Уж если Hangouts прикрыли, на MS Teams все плюются, куда вы тут с расширениями 🤦🏻♂️
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