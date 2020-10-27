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Евгения Евсеева
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Vimeo создала бесплатное расширение Vimeo Record для обмена видеосообщениями Материал редакции

Вместо долгих переписок и встреч в Zoom.

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Vimeo выпустила расширение Vimeo Record для Google Chrome, которое позволяет пользователям делать запись с экрана и снимать видеосообщения, сообщили в компании.

По словам гендиректора Vimeo Анджали Суд, существуют рабочие коммуникации, которые требуют асинхронного обмена сообщениями, а не переписки или звонка через Zoom.

Расширение позволяет делать запись экрана или записывать видео, либо совмещать обе эти функции. Другие функции могут быть платными и доступны для пользователей с аккаунтами Pro, Plus, Business и Premium:

  • Записи будут организованы в командных папках, а любой, кто имеет к ним доступ, будет получать уведомление о новом содержимом. Пользователи с премиум-аккаунтами могут устанавливать разрешения для папок и давать приглашения клиентам для просмотра.
  • Сотрудники с премиум-аккаунтом могут получать комментарии от своих коллег и клиентов, чтобы упростить обратную связь.
  • При просмотре видео его создатель получит уведомление о том, кто и когда просмотрел видео.

Около 400 компаний провели бета-тестирование этой функции. Команды используют его для проверки дизайна и кода, совместной работы по решению вопросов поддержки клиентов, обмена сообщениями от руководства, пишет TechCrunch.

#новость #vimeo

Евгения Евсеева
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Alex Marvell

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ZOOM победил, тратьте средства на другое.
Уж если Hangouts прикрыли, на MS Teams все плюются, куда вы тут с расширениями 🤦🏻‍♂️

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