Вместо долгих переписок и встреч в Zoom.

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Vimeo выпустила расширение Vimeo Record для Google Chrome, которое позволяет пользователям делать запись с экрана и снимать видеосообщения, сообщили в компании.

По словам гендиректора Vimeo Анджали Суд, существуют рабочие коммуникации, которые требуют асинхронного обмена сообщениями, а не переписки или звонка через Zoom.

Расширение позволяет делать запись экрана или записывать видео, либо совмещать обе эти функции. Другие функции могут быть платными и доступны для пользователей с аккаунтами Pro, Plus, Business и Premium:

Записи будут организованы в командных папках, а любой, кто имеет к ним доступ, будет получать уведомление о новом содержимом. Пользователи с премиум-аккаунтами могут устанавливать разрешения для папок и давать приглашения клиентам для просмотра.



Сотрудники с премиум-аккаунтом могут получать комментарии от своих коллег и клиентов, чтобы упростить обратную связь.



При просмотре видео его создатель получит уведомление о том, кто и когда просмотрел видео.