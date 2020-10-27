Bloomberg: Apple купила стартап-разработчика технологии для определения элементов в видео с помощью ИИ Материал редакции
Он может помочь компании улучшить поиск видео с помощью Siri и на устройствах, считает агентство.
- В начале 2020 года Apple приобрела барселонскую компанию Vilynx, специализирующуюся на технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, рассказали источники Bloomberg, знакомые со сделкой. По их словам, компания заплатила около $50 млн за стартап.
- Vilynx разработала технологию для анализа визуального, звукового и текстового контента в видео с помощью ИИ. Стартап утверждает, что его наработки позволяют не только распознавать предметы в видео, но и давать им определения.
- В Apple заявили агентству, что время от времени покупают небольшие технологические компании и не обсуждают свои цели и планы. По словам источников, Apple планирует сделать офис Vilynx одним из основных центров исследований и разработок ИИ в Европе.
- Технологии Vilynx могут использоваться Apple для улучшения навыков помощника Siri, отмечает издание. Также компания может использовать их, чтобы сделать более удобным поиск видео на устройствах, или для улучшения рекомендаций в News и Apple TV+.
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