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Татьяна Боброва
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Bloomberg: Apple купила стартап-разработчика технологии для определения элементов в видео с помощью ИИ Материал редакции

Он может помочь компании улучшить поиск видео с помощью Siri и на устройствах, считает агентство.

  • В начале 2020 года Apple приобрела барселонскую компанию Vilynx, специализирующуюся на технологиях искусственного интеллекта и компьютерного зрения, рассказали источники Bloomberg, знакомые со сделкой. По их словам, компания заплатила около $50 млн за стартап.
  • Vilynx разработала технологию для анализа визуального, звукового и текстового контента в видео с помощью ИИ. Стартап утверждает, что его наработки позволяют не только распознавать предметы в видео, но и давать им определения.
  • В Apple заявили агентству, что время от времени покупают небольшие технологические компании и не обсуждают свои цели и планы. По словам источников, Apple планирует сделать офис Vilynx одним из основных центров исследований и разработок ИИ в Европе.
  • Технологии Vilynx могут использоваться Apple для улучшения навыков помощника Siri, отмечает издание. Также компания может использовать их, чтобы сделать более удобным поиск видео на устройствах, или для улучшения рекомендаций в News и Apple TV+.

#новость #apple #сделки

Татьяна Боброва
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