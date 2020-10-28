Microsoft отчиталась о росте ежедневных пользователей мессенджера Microsoft Teams на 60% с апреля — до 115 млн Материал редакции
В конце марта Microsoft включила Teams в подписку Office 365 — на это регулятору уже пожаловался конкурирующий Slack.
- Количество активных пользователей корпоративного мессенджера Microsoft Teams достигло 115 млн в день, пишет ZDNet со ссылкой на гендиректора компании Сатью Наделлу. Показатель вырос на 60% с апреля 2020 года.
- На конец апреля у сервиса было 75 млн пользователей в день. Быстрый рост в компании объясняют переходом на удаленную работу на фоне пандемии Covid-19.
- В конце марта компания обновила подписку Office 365 и включила в нее Teams. Компания обещала адаптировать корпоративный мессенджер Teams для обычных пользователей. На октябрь 2020 года у Office 45,3 млн подписчиков — на 27% больше, чем в апреле.
- В июле сервис Slack пожаловался в Еврокомиссию на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams. «Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство», — сказали в компании. В Microsoft ответили, что во время пандемии Teams достиг рекордных показателей благодаря сервису видеоконференций, а у Slack его нет.
- В марте Slack сообщила о 10-12,5 млн активных пользователей в отдельные дни, не уточняя конкретных данных за месяц. После этого компания обновляла информацию только о платных пользователях. Их количество в сентябре достигло 130 тысяч — на 30% больше, чем в 2019 году.
- Другие конкуренты Micrsoft сервисы Zoom и Google раскрывали данные о количестве ежедневных участников — 300 млн и 100 млн соответственно. Однако The Verge пишет, что компании могут подсчитать одного пользователя несколько раз на разных собраниях.
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Ella Svetlaya
Понятно почему, из-за самоизоляции. Точно скажу, что только со стороны вуза, где работаю в ИТ-отделе) прибавилось около 10 тыс.пользователей (преподаватели + студенты). До апреля Тимс никто использовать не хотел (хотя у всех был, т.к. у вуза Office365), а как всех перевели на дистанционку, пришлось использовать, даже защита дипломов в нем проходила удаленно. Теперь привыкли и не уходят :)
Alexander MitryashkinElla
Мы перешли на зум. Тимс какой-то кривой мне показался.
Ivan BerdasovAlexander
В госучреждениях принудительно тимс. Контролится (в Москве) ДИТом
Alex MarvellElla
ГосВуз правильно? Вот вас и перевели. https://novayagazeta.ru/articles/2020/10/15/87532-zadachka-so-vsemi-neizvestnymi
Я подозреваю, что наши и на этом отмыли, вместо того чтобы юзать реально бесперебойный ZOOM.
Dmitry Ilyin
Я так понимаю, московский департамент образования всех учеников, которые сейчас на дому обучаются (6-11 классы) перевёл на обучение через MS Teams (собственный инструмент МЭШ для дист. обучения показал себя слишком убогим весной).
Соответственно, 1 ученик - 1 новый аккаунт.
Valeratal ValDmitry
да, все так, перевели на ТИМ
Александр Астров
Пробовали мы тимс на работе, неделю посидели, было жутко неудобно, ушли обратно в слак
Иван ИвановАлександр
Перешли со Skype for Business. Счастливые.