Apple уже показывает собственные поисковые результаты при использовании Spotlight, а также собирает данные с помощью Applebot.

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Apple начала предлагать пользователям рекомендации, сгенерированные на основе частых запросов при поиске через Spotlight, пишет Financial Times.

Это может стать очередным шагом компании для создания поисковой системы, пишет FT. Apple может перестать использовать поисковик Google по умолчанию из-за иска Минюста США, обвинившего Google в монополизме.

В августе медиакомпания Cyowolf уже писала о других шагах, которые предпринимает Apple:

В обновлении iOS 14 начала показывать собственные поисковые результаты и давать прямые ссылки на веб-сайты. Это происходит, когда пользователи вводят запросы в Spotlight.

Apple разместила объявления о поиске инженеров с опытом создания поисковых систем — они должны «определить и внедрить архитектуру новаторской поисковой технологии Apple».

Эксперты отмечают рост активности веб-сканера Applebot. Он создает базы данных онлайн-материалов, составляющих основу любой поисковой системы. Консультант по цифровому маркетингу Сугантан Моханадасан сказал FT, что Applebot появлялся на сайтах его клиентов «невероятное количество раз» за последние недели.

Apple отказалась от комментариев.

Бывший технический директор Google Билл Кафран считает, что у Apple есть опытная команда, которая при желании может создать поисковую систему. Он добавил, что прошло более 20 лет после основания Google и создание поисковой системы сегодня «все еще технически очень сложно, но не так сложно, как раньше» благодаря облачным вычислениям и инструментам с открытым исходным кодом.

Если Apple решит разработать конкурента Google, компания потратит на проект несколько лет, пишет издание. FT отмечает, что в 2020 году прибыль Apple может превысить $55 млрд, а денежные резервы — $81 млрд. С учетом этих показателей, компания может позволить себе долгосрочные инвестиции.

Многие эксперты не верят, что Apple сможет создать конкурента Google. Доцент кафедры бизнеса в Columbia Business School Дэн Ван считает, что Apple будет «чрезвычайно сложно наверстать упущенное». «Преимущество Google заключается в масштабе — каждую минуту он получает сотни миллионов запросов от пользователей со всего мира», — сказал он.

По оценкам Минюста, Google платит Apple от $8 млрд до $12 млрд, чтобы оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari на iOS и macOS — компании сотрудничают более 10 лет.