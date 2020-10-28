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Татьяна Боброва
1486

Пользователи Yota пожаловались на проблемы со звонками по всей России — они не могут совершать и принимать вызовы Материал редакции

Оператор уже разбирается.

Вечером 28 октября пользователи Yota пожаловались на проблемы со связью: они не могут совершать и принимать вызовы. По данным Downdetector, сбой произошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах.

Антон С++ @0xfe0d
@yota_help что со связью? СПб, Калининский район, интернет есть, смс есть, звонки не проходят.
РЫЖИЙ @Bel1Thereal
@yota_help ребята, шо со связью в Московской области?
Ни один вызов не проходит

В Yota сообщили, что звонки не работают по всей России. Оператор обещает исправить ситуацию в ближайшее время.

yota_help @yota_help
@Gonzzales Привет! Да, приболели ☹
Сейчас не работают вызовы по всей России.
Если вас это также задело, то сообщите, пожалуйста, нам в ЛС.
Downdetector
Обновлено в 19:20. В Yota сообщили vc.ru, что устранили сбой.

#новость #сбои #yota

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Yota

7

Привет! Друзья, простите за возникшие сложности в работе голосовой связи. Мы оперативно выявили проблему и уже все починили. Мы проведем подробную работу над ошибками и постараемся сделать так, чтобы такого больше не повторилось:( 

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Егор Тарасов

Yota
7

А над проблемой Руслана проводили работу над ошибками? 

Ответить

Алексис Второй

Егор
2

Помогли ему слезть с иглы либерального одобрения и отправили в северный санаторий на программу «цифровой детокс». Плохо ли чувствовать себя Диогеном 21 века и иметь возможность гладить белого медведя голыми руками?

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Sergei Timofeyev

Егор
1

Оперативники уже направлены.

Ответить

Andrei Mironov

Yota
2

А ситуация с Русланом может повториться?

Ответить

Alexander Romanov

8

Работает на сети Мегафон 😌

Ответить

Олег BD

2

С сетью 4g вечные проблемы. Полная шкала сигнала, но скорость... Не выдерживает пропускная способность их вышек

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
2

QoS потому что. Мегафон приоритезирует свой трафик

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Артем Гальченко

2

Что то никаких проблем не заметил..эх, боюсь сглазить теперь)

Ответить

Холден Колфилд

2

Мысли пользователя « йооот твою мать»

Ответить

Артем Гальченко

1

Что то никаких проблем не заметил..эх, боюсь сглазить теперь)

Ответить

Себастьяна Куркина

0

Ну вот поэтому я не пользуюсь больше услугами йоты. Регулярно сбоит связь 

Ответить

Алексей

0

Йота это конечно то еще дно.))

Ответить

Ivan Berdasov

Алексей
0

Самый четкий оператор

Ответить

Elena Voronkova

0

У меня сегодня были проблемы. Позвонить не могла. Самара

Ответить

Roman Kozachenko

0

Волгоград тоже, плюсую, дозвон с пятой попытки до абонента

Ответить

Андрей Шкуро

0

Во Владимирской области, в глухих деревнях, не ловит МТС, Билайн и Теле2, зато почему то прекрасно работает Йота. Так что терпим мелкие косяки, так как другой связи нет.

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

 а правду говорят, что сеть Теле2 под мин обороны? 
я вот давно хотел уходить с Билайн, но мне только Йоту и советовали...

Ответить

Ivi Miklas

Nikolay
0

Теле2 под Ростелекомом. А защищённые каналы для систем безопасности были у Мегафона.

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Vovan Avach

–1

"пользователи Yota" кто эти люди?

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