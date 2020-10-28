Пользователи Yota пожаловались на проблемы со звонками по всей России — они не могут совершать и принимать вызовы Материал редакции
Оператор уже разбирается.
Вечером 28 октября пользователи Yota пожаловались на проблемы со связью: они не могут совершать и принимать вызовы. По данным Downdetector, сбой произошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах.
В Yota сообщили, что звонки не работают по всей России. Оператор обещает исправить ситуацию в ближайшее время.
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Yota
Привет! Друзья, простите за возникшие сложности в работе голосовой связи. Мы оперативно выявили проблему и уже все починили. Мы проведем подробную работу над ошибками и постараемся сделать так, чтобы такого больше не повторилось:(
Егор ТарасовYota
А над проблемой Руслана проводили работу над ошибками?
Алексис ВторойЕгор
Помогли ему слезть с иглы либерального одобрения и отправили в северный санаторий на программу «цифровой детокс». Плохо ли чувствовать себя Диогеном 21 века и иметь возможность гладить белого медведя голыми руками?
Sergei TimofeyevЕгор
Оперативники уже направлены.
Andrei MironovYota
А ситуация с Русланом может повториться?
Alexander Romanov
Работает на сети Мегафон 😌
Олег BD
С сетью 4g вечные проблемы. Полная шкала сигнала, но скорость... Не выдерживает пропускная способность их вышек
Sergei TimofeyevОлег
QoS потому что. Мегафон приоритезирует свой трафик
Артем Гальченко
Что то никаких проблем не заметил..эх, боюсь сглазить теперь)
Холден Колфилд
Мысли пользователя « йооот твою мать»
Артем Гальченко
Что то никаких проблем не заметил..эх, боюсь сглазить теперь)
Себастьяна Куркина
Ну вот поэтому я не пользуюсь больше услугами йоты. Регулярно сбоит связь
Алексей
Йота это конечно то еще дно.))
Ivan BerdasovАлексей
Самый четкий оператор
Elena Voronkova
У меня сегодня были проблемы. Позвонить не могла. Самара
Roman Kozachenko
Волгоград тоже, плюсую, дозвон с пятой попытки до абонента
Андрей Шкуро
Во Владимирской области, в глухих деревнях, не ловит МТС, Билайн и Теле2, зато почему то прекрасно работает Йота. Так что терпим мелкие косяки, так как другой связи нет.
Nikolay Pomeschenko
а правду говорят, что сеть Теле2 под мин обороны?
я вот давно хотел уходить с Билайн, но мне только Йоту и советовали...
Ivi MiklasNikolay
Теле2 под Ростелекомом. А защищённые каналы для систем безопасности были у Мегафона.
Vovan Avach
"пользователи Yota" кто эти люди?