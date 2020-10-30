Сервисы
Рая Хачатрян
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«Яндекс» выделил «Облако» в отдельную бизнес-единицу на фоне роста сервиса Материал редакции

Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании.

6 комментариев
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«Яндекс» выделил облачную платформу для бизнеса «Облако» в самостоятельную бизнес-единицу, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше он был экспериментальным направлением «Яндекса».

«Яндекс.Облако» для развития бизнеса используют более 7 тысяч клиентов, сообщили в компании. С начала 2020 года их количество выросло на 70%. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также частные и государственные компании.

Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании, а более 35% — это выручка от платформенных сервисов (PaaS). Среди них, например, Managed Kubernetes, Managed DB, технология распознавания речи и синтеза речи SpeechKit.

Точные данные компания не раскрывает, но известно, что выручка экспериментальных проектов, среди которых геосервисы, «Едадил», «Инвестиции», «Облако», «Образование», «Дзен», в третьем квартале 2020 года составила 3 млрд рублей.

«Платформа дает возможность компаниям использовать наш опыт создания сервисов и технологий для развития собственного бизнеса. С ее помощью можно кастомизировать доступные в облаке сервисы под конкретные задачи и создавать собственные продукты на базе наших технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания голоса»

Тигран Худавердян
управляющий директор группы компаний «Яндекса».

В сентябре 2018 года «Яндекс» публично запустил «Облако». Сейчас сервисом пользуются «Газпром», X5 Retail Group, Leroy Merlin, «М-Видео» и другие, говорится на сайте «Облака».

#новость #яндекс

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6 комментариев
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Maxim Lialin

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Главное, чтобы больше не удаляли виртуалки клиентов и тогда тема вообще попрёт))

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Sergei Timofeyev

Maxim
1

А что - уже удаляли? ))

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Maxim Lialin

Sergei
0

Был такой косячок) где то весной примерно. Не помню подробностей, но пострадавших было прилично и вони до небес, конечно)

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bloger

0

Конечно выручка увеличится! Зашел первый раз в 2018, зашел второй раз в 2020 на акке -800 рублей ))))

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Sergei Timofeyev

bloger
0

Ну, кстати говоря, DO тоже минус умеет неплохо. Этим страхует меня.

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luba

0

Ну может они хотели пользоваться облаком другой платформы, но их обязывают пользоваться именно яндекс облаком)

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