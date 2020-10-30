Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании.

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«Яндекс» выделил облачную платформу для бизнеса «Облако» в самостоятельную бизнес-единицу, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше он был экспериментальным направлением «Яндекса».

«Яндекс.Облако» для развития бизнеса используют более 7 тысяч клиентов, сообщили в компании. С начала 2020 года их количество выросло на 70%. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также частные и государственные компании.

Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании, а более 35% — это выручка от платформенных сервисов (PaaS). Среди них, например, Managed Kubernetes, Managed DB, технология распознавания речи и синтеза речи SpeechKit.

Точные данные компания не раскрывает, но известно, что выручка экспериментальных проектов, среди которых геосервисы, «Едадил», «Инвестиции», «Облако», «Образование», «Дзен», в третьем квартале 2020 года составила 3 млрд рублей.

«Платформа дает возможность компаниям использовать наш опыт создания сервисов и технологий для развития собственного бизнеса. С ее помощью можно кастомизировать доступные в облаке сервисы под конкретные задачи и создавать собственные продукты на базе наших технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания голоса» Тигран Худавердян управляющий директор группы компаний «Яндекса».