«Яндекс» выделил «Облако» в отдельную бизнес-единицу на фоне роста сервиса Материал редакции
Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании.
«Яндекс» выделил облачную платформу для бизнеса «Облако» в самостоятельную бизнес-единицу, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше он был экспериментальным направлением «Яндекса».
«Яндекс.Облако» для развития бизнеса используют более 7 тысяч клиентов, сообщили в компании. С начала 2020 года их количество выросло на 70%. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также частные и государственные компании.
Выручка направления увеличилась в три раза с начала года — более 42% генерируют крупные компании, а более 35% — это выручка от платформенных сервисов (PaaS). Среди них, например, Managed Kubernetes, Managed DB, технология распознавания речи и синтеза речи SpeechKit.
Точные данные компания не раскрывает, но известно, что выручка экспериментальных проектов, среди которых геосервисы, «Едадил», «Инвестиции», «Облако», «Образование», «Дзен», в третьем квартале 2020 года составила 3 млрд рублей.
В сентябре 2018 года «Яндекс» публично запустил «Облако». Сейчас сервисом пользуются «Газпром», X5 Retail Group, Leroy Merlin, «М-Видео» и другие, говорится на сайте «Облака».
Главное, чтобы больше не удаляли виртуалки клиентов и тогда тема вообще попрёт))
А что - уже удаляли? ))
Был такой косячок) где то весной примерно. Не помню подробностей, но пострадавших было прилично и вони до небес, конечно)
Конечно выручка увеличится! Зашел первый раз в 2018, зашел второй раз в 2020 на акке -800 рублей ))))
Ну, кстати говоря, DO тоже минус умеет неплохо. Этим страхует меня.
Ну может они хотели пользоваться облаком другой платформы, но их обязывают пользоваться именно яндекс облаком)
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