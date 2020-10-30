«Яндекс» выделил «Облако» в отдельную бизнес-единицу Материал редакции
Выручка направления увеличилась в три раза с начала года, но точные данные компания не раскрывает.
«Яндекс» выделил облачную платформу для бизнеса «Облако» в самостоятельную бизнес-единицу, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше он был экспериментальным направлением «Яндекса».
«Яндекс.Облако» для развития бизнеса используют более 7 тысяч клиентов, сообщили в компании. С начала 2020 года их количество выросло на 70%. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также частные и государственные компании.
Выручка направления увеличилась в три раза с начала 2020 года — более 42% генерируют крупные компании, а более 35% — это выручка от платформенных сервисов (PaaS), сказали в «Яндексе». Среди них, например, Managed Kubernetes, Managed DB, технология распознавания речи и синтеза речи SpeechKit.
Точные данные компания не раскрывает, но известно, что выручка экспериментальных проектов, среди которых геосервисы, «Едадил», «Инвестиции», «Облако», «Образование», «Дзен», в третьем квартале 2020 года составила 3 млрд рублей.
В сентябре 2018 года «Яндекс» публично запустил «Облако». Сейчас сервисом пользуются «Газпром», X5 Retail Group, Leroy Merlin, «М-Видео» и другие, говорится на сайте «Облака».
Ну может они хотели пользоваться облаком другой платформы, но их обязывают пользоваться именно яндекс облаком)
Конечно выручка увеличится! Зашел первый раз в 2018, зашел второй раз в 2020 на акке -800 рублей ))))
Ну, кстати говоря, DO тоже минус умеет неплохо. Этим страхует меня.
У меня на AWS было почти -$1500. Надо было под одно событие дополнительные трафик пустить в обход основного хостера, т.к. там канал был узкий. Виртуалку не погасил и уехал в отпуск, после чего в конце месяца пришел счет.
Тут непонятно что, что лучше. Мне vscale.io как-то удалил виртуалку с несколькими клиентскими сайтами за 4 дня с отрицательным балансом, пока я в больнице лежал. Хотя два года - это уже явно перебор.
Вряд ли 800 / 24 = 33 рубля чарджили каждый месяц. Кажется таких тарифов ни у кого нет.
Яндекс надоел. Постоянно словесные интервенции о том, что выросло или упало. Но конкретных цифр сегментированных и в валютном выражении нет. Как пример, компания на ИПО собирается выводить сегмент Такси, но до сих пор нет данных открытых о гросс-букинге.
Я что-то упустил или 3,5 тыщи рублей за самый дешманский постгрес это нормально? за такие деньги уже можно VDS купить в разы мощней (facepalm)...
Главное, чтобы больше не удаляли виртуалки клиентов и тогда тема вообще попрёт))
А что - уже удаляли? ))
Был такой косячок) где то весной примерно. Не помню подробностей, но пострадавших было прилично и вони до небес, конечно)
Привет! Да, был такой случай. Не в этом году, а в прошлом. Все, кого затронул случай - 0.77% виртуалок - получили компенсации, а мы сделали выводы и приняли меры, чтобы такого не повторилось.
А с сединой виноватого как поступили?
У нас есть статус-пейдж, есть блог - там сразу рассказали для всех, что случилось, когда полностью разобрались в чем дело - опубликовали полный разбор, передали информацию СМИ. Поддержка и аккаунты персонально общались с теми, чьи машины и диски были затронуты, помогали решить конкретные кейсы. Короче, головы пеплом мы не посыпали, стрелочников не искали - работали над исправлением и меняли процессы на будущее.
А, я в том году смотрел на них и под наши нужды. Получалось, что наша серверная в разы дешевле )
Если загрузка условно постоянная - то, конечно, своё всегда выгоднее будет. А для меняющейся загрузки внешнее облако - самое оно. Попользовался - вернул ресурсы.
У нас 2/3 постоянной нагрузки было.
Думаю, те самые ⅔ дешевле провайдера раза в 2. Оставшаяся треть не очень эффективно используется - но общая экономия сохраняется! Итого - при такой загрузке все складывается.
Но при мелких нагрузках своё железо тоже не особо рентабельно. Плюс не всем по карману грамотные админы на выстраивание работы сервисов.
Так что у облака вполне есть целевая аудитория. Но и у своих решений и железа она есть!
Я не спорю и на этой хорошей аналитической ноте предлагаю пойти в выходные. В бытовке уже стоят баночки со вкусным алкоголем. :)
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