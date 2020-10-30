Сервисы
Рая Хачатрян
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«Яндекс» выделил «Облако» в отдельную бизнес-единицу Материал редакции

Выручка направления увеличилась в три раза с начала года, но точные данные компания не раскрывает.

26 комментариев
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«Яндекс» выделил облачную платформу для бизнеса «Облако» в самостоятельную бизнес-единицу, сообщил vc.ru представитель компании. Раньше он был экспериментальным направлением «Яндекса».

«Яндекс.Облако» для развития бизнеса используют более 7 тысяч клиентов, сообщили в компании. С начала 2020 года их количество выросло на 70%. Среди них представители малого и среднего бизнеса, а также частные и государственные компании.

Выручка направления увеличилась в три раза с начала 2020 года — более 42% генерируют крупные компании, а более 35% — это выручка от платформенных сервисов (PaaS), сказали в «Яндексе». Среди них, например, Managed Kubernetes, Managed DB, технология распознавания речи и синтеза речи SpeechKit.

Точные данные компания не раскрывает, но известно, что выручка экспериментальных проектов, среди которых геосервисы, «Едадил», «Инвестиции», «Облако», «Образование», «Дзен», в третьем квартале 2020 года составила 3 млрд рублей.

«Платформа дает возможность компаниям использовать наш опыт создания сервисов и технологий для развития собственного бизнеса. С ее помощью можно кастомизировать доступные в облаке сервисы под конкретные задачи и создавать собственные продукты на базе наших технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания голоса»

Тигран Худавердян
управляющий директор группы компаний «Яндекса».

В сентябре 2018 года «Яндекс» публично запустил «Облако». Сейчас сервисом пользуются «Газпром», X5 Retail Group, Leroy Merlin, «М-Видео» и другие, говорится на сайте «Облака».

#новость #яндекс

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26 комментариев
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luba

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Ну может они хотели пользоваться облаком другой платформы, но их обязывают пользоваться именно яндекс облаком)

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Sergei Timofeyev

luba
4

Их обязывают хранить данные пользователей в России. 

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bloger

0

Конечно выручка увеличится! Зашел первый раз в 2018, зашел второй раз в 2020 на акке -800 рублей ))))

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evilnw

bloger
3

Такая ситуация у всех(google, amazon и т.д.). Если перестаёте пользоваться облаком, то надо убедится, что отключили\удалили все виртуалки и сервисы.

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Sergei Timofeyev

bloger
1

Ну, кстати говоря, DO тоже минус умеет неплохо. Этим страхует меня.

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Гала Перидоловна

Sergei
0

У меня на AWS было почти -$1500. Надо было под одно событие дополнительные трафик пустить в обход основного хостера, т.к. там канал был узкий. Виртуалку не погасил и уехал в отпуск, после чего в конце месяца пришел счет.

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Killa Gorilla

bloger
0

Тут непонятно что, что лучше. Мне vscale.io как-то удалил виртуалку с несколькими клиентскими сайтами за 4 дня с отрицательным балансом, пока я в больнице лежал. Хотя два года - это уже явно перебор.

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Гала Перидоловна

Killa
0

Вряд ли 800 / 24 = 33 рубля чарджили каждый месяц. Кажется таких тарифов ни у кого нет.

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Alexander Osipov

Гала
0

Видимо человек Облако с Яндекс.Диск спутал.

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Антон Штадлер

1

Яндекс надоел. Постоянно словесные интервенции о том, что выросло или упало. Но конкретных цифр сегментированных и в валютном выражении нет. Как пример, компания на ИПО собирается выводить сегмент Такси, но до сих пор нет данных открытых о гросс-букинге.

Ответить

Strawberry Domestos

0

Я что-то упустил или 3,5 тыщи рублей за самый дешманский постгрес это нормально? за такие деньги уже можно VDS купить в разы мощней (facepalm)...

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Strawberry
2

Вы что-то упустили, это облако

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Maxim Lialin

0

Главное, чтобы больше не удаляли виртуалки клиентов и тогда тема вообще попрёт))

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
1

А что - уже удаляли? ))

Ответить

Maxim Lialin

Sergei
0

Был такой косячок) где то весной примерно. Не помню подробностей, но пострадавших было прилично и вони до небес, конечно)

Ответить

Yandex.Cloud

Maxim
6

Привет! Да, был такой случай. Не в этом году, а в прошлом. Все, кого затронул случай   - 0.77% виртуалок - получили компенсации, а мы сделали выводы и приняли меры, чтобы такого не повторилось. 

Ответить

Ivan Samsonov

Yandex.Cloud
0

А с сединой виноватого как поступили?

Ответить

Yandex.Cloud

Ivan
1

У нас есть статус-пейдж, есть блог  - там сразу рассказали для всех, что случилось, когда полностью разобрались в чем дело - опубликовали полный разбор, передали информацию СМИ.  Поддержка и аккаунты персонально общались с теми,  чьи машины и диски были затронуты, помогали решить конкретные кейсы. Короче, головы пеплом мы не посыпали, стрелочников не искали - работали над исправлением и меняли процессы на будущее. 

Ответить

Valeryi

Ivan
0

Вот промокод на такси

Ответить

Sergei Timofeyev

Valeryi
0

и валерьянку.

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
3

А, я в том году смотрел на них и под наши нужды. Получалось, что наша серверная в разы дешевле )

Ответить

Denis Kiselev

Sergei
1

Если загрузка условно постоянная - то, конечно, своё всегда выгоднее будет. А для меняющейся загрузки внешнее облако - самое оно. Попользовался - вернул ресурсы.

Ответить

Sergei Timofeyev

Denis
1

У нас 2/3 постоянной нагрузки было.

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Denis Kiselev

Sergei
0

Думаю, те самые ⅔ дешевле провайдера раза в 2. Оставшаяся треть не очень эффективно используется - но общая экономия сохраняется! Итого - при такой загрузке все складывается.

Но при мелких нагрузках своё железо тоже не особо рентабельно. Плюс не всем по карману грамотные админы на выстраивание работы сервисов.

Так что у облака вполне есть целевая аудитория. Но и у своих решений и железа она есть!

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Sergei Timofeyev

Denis
3

Я не спорю и на этой хорошей аналитической ноте предлагаю пойти в выходные. В бытовке уже стоят баночки со вкусным алкоголем. :)

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Denis Kiselev

Sergei
0

Прекрасный план))

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