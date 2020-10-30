Сервисы
Андрей Фролов
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Under Armour продаст счётчик калорий MyFitnessPal за $345 млн — дешевле, чем при покупке в 2015 году Материал редакции

Тогда сервис стоил $475 млн.

2 комментария
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Бренд спортивной экипировки Under Armour объявил о продаже счётчика калорий MyFitnessPal спустя пять с половиной лет после его приобретения. Покупателем станет инвесткомпания Francisco Partners.

MyFitnessPal оценён в $345 млн — это на $130 млн меньше, чем при покупке. Также Under Armour закроет сервис для отслеживания тренировок Endomondo, который компания тоже купила в 2015 году, но за $85 млн. При этом компания планирует развивать свою платформу для отслеживания тренировок MapMyFitness.

В сообщении о сделке Under Armour объясняет изменения тем, что планирует упростить и сфокусировать свой бренд, чтобы построить экосистему вокруг целевого потребителя. На своём сайте компания отдельно отмечает, что специализируется на спортсменах.

TechCrunch замечает, что MyFitnessPal продают с существенной скидкой, хотя база пользователей выросла с 80 млн до более чем 200 млн за пять лет. Издание предполагает, что причина сделки может быть не только в упрощении бренда.

Продавая MyFitnessPal и Endomondo, которые нацелены на фитнес-аудиторию начального уровня, Under Armour в том числе показывает, что не уверена в росте этой ниши в целом, считает TechCrunch. Одна из возможных причин — Apple, которая развивает это направление и предлагает Apple Watch для отслеживания занятий, а также готовит к запуску подписку на тренировки дома Apple Fitness+.

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Мнение колумниста бизнес-блога Marker Роба Уолкера.
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2 комментария
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Andrei Smirnovsky

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Ivan Pogoreloff

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Кто-то удивлён? С точки зрения UI/UX и скорости работы, MFP - хтонический писец, которым пользуешься только потому, что интеграция у какого-нибудь Гармин Коннект есть только с ним. Тем не менее, с момента покупки он вообще не развивался, а конкуренты не дремлют. И речь не только об Эппл, но и более мелких решениях, вроде Cronometer.

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