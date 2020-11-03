У компаний уже есть сервисы для видеосвязи — будут ли они дорабатывать их, пока неясно.

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«Яндекс» и Mail.ru Group инвестируют в сервисы для видеоконференций для школ, которые могут появиться к 2022 году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Проекты поддерживает «Ростелеком», добавил он.

«"Яндекс" и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ», — сказал Шадаев. Другие детали министр не сообщил.

«Яндекс» пока не комментирует новость о разработке проекта. В июне компания представила сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», который разрешает участие в звонке до 35 человек одновременно.

Mail.ru Group пока не ответила на запрос vc.ru. У компании также есть собственный сервис видеоконференций — с количеством участников до 100 человек. Пока неизвестно, будут ли компании разрабатывать новые сервисы или развивать уже существующие.