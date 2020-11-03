Глава Минцифры анонсировал запуск сервисов для видеоконференций в школах от «Яндекса» и Mail.ru Group в 2022 году Материал редакции
У компаний уже есть сервисы для видеосвязи — будут ли они дорабатывать их, пока неясно.
«Яндекс» и Mail.ru Group инвестируют в сервисы для видеоконференций для школ, которые могут появиться к 2022 году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления в Совете Федерации. Проекты поддерживает «Ростелеком», добавил он.
«"Яндекс" и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации вместе с "Ростелекомом", для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ», — сказал Шадаев. Другие детали министр не сообщил.
«Яндекс» пока не комментирует новость о разработке проекта. В июне компания представила сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», который разрешает участие в звонке до 35 человек одновременно.
Mail.ru Group пока не ответила на запрос vc.ru. У компании также есть собственный сервис видеоконференций — с количеством участников до 100 человек. Пока неизвестно, будут ли компании разрабатывать новые сервисы или развивать уже существующие.
В мае Минпросвещения начало тестировать сервис видеоконференций для школ Russian Online Communications Assistant (ROCA). Ведомство сообщило, что ROCA будет работать через Госуслуги, и в него уже включили школьное расписание, электронные дневники, журналы и доступ к образовательному контенту.
Что там пилить два года??
Бюджет надо обосновать и освоить. Это как приходишь к человеку, у которого всё очень плохо. Смотришь, а у него там два провода рассоединись. Он понимает, что ремонта на тыщу баксов, а ты делаешь это за пять минут. За что платить-то такие деньги? :)))
Комментарий удален
Да кто такой этот ваш минцифры, до недавнего времени было министерство связи и Роскомнадзор, наплодили департаментов
Блоги компаний
Показать еще