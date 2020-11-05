WhatsApp добавил функцию самоуничтожения сообщений через семь дней Материал редакции
Пользователи могут переслать «исчезающее» сообщение, скопировать текст и сделать снимок экрана до того, как сообщение удалится.
WhatsApp добавил функцию автоматического удаления сообщений через семь дней в индивидуальных и групповых чатах. «Исчезающие» сообщения станут доступны пользователям по всему миру в течение ноября.
Функцию можно включить в настройках. Это может сделать любой участник личной переписки, в групповых чатах — админ. Сообщения, которые отправлялись до подключения функции, удаляться не будут.
- В WhatsApp объяснили, что неделя — это оптимальный срок, в течение которого можно освежить в памяти предыдущую переписку и сохранить необходимую информацию, например, список покупок или адрес магазина. Затем ненужные сообщения исчезнут.
- Пользователи могут переслать «исчезающее» сообщение, скопировать текст и сделать снимок экрана до того, как сообщение удалится, добавила компания.
- Если пользователь перешлёт «исчезающее сообщение» в чат, в котором эта функция отключена, в этом чате оно не удалится. «Исчезающее» сообщение также останется в чате, если другой пользователь ответил на него.
- Мессенджер начал тестировать функцию автоматического удаления отправленных сообщений в октябре 2019 года. WhatsApp предлагал удалять сообщения через пять секунд или спустя час после отправки.
Функция автоматического удаления сообщений после выбранного промежутка времени есть в Telegram с 2013 года. Такие сообщения нельзя пересылать другим пользователям. Таймер самоуничтожения можно выставить на время от двух секунд до недели.
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Дмитрий Трифонов
сообщение "вы удалили данное сообщение" тоже можно было бы убрать
BublikДмитрий
Такое в вайбере есть
max smirnoffДмитрий
Оно самоуничтожается еще через 7 дней
Дмитрий Трифоновmax
мне лично не нравится, что исправить отправленное сообщение нельзя, а если вообще чушь написал и пожалел об этом и удалил сообщение, то другой узнает, что ты что-то написал, но передумал и удалил. в телеге такого нет и это радует. ватсапом по нужде приходится пользоваться, некоторые из моего окружения только им пользуются.
КарлДмитрий
да, еще подумаешь, что вызовет больше вопросов - сами удаленные сообщения или 7 сообщений "пользователь удалил данное сообщение"
Алексей Кравцов
WhatsApp добавил функцию самоуничтожения через семь дней
Молочный парфюмер
На седьмой день Бог посмотрел на Whatsapp и удалил его
max smirnoffАлексей
Через 7 дней пользователь WhatsApp самоуничтожается (с)
Карл
сделайте запрет входящих аудио!!!11
Бабак ШаянКарл
Чё, бомбит?)
КарлБабак
неистово!
Бабак ШаянКарл
xD
Oleg Oleg
Через 5 секунд намного лучше:)
Дмитрий Теплов
точнее . видимого самоуничтожения. на серваке все как хранилось , так и будет
Антон КурочкинДмитрий
Вроде бы в WA по дефолту включено сквозное и на серваке ничего не хранится официально
Дмитрий ТепловАнтон
тебе не кажется странным, что почти в любой соцсети / мессенджере эта функция удаления сообщения реализована подозрительно быстро, буквально за наносекунды вжух и удалено ? при том что если ты поработаешь хоть чуть чуть с БД, даже самым оптимизированным постгресом , ты заметишь, что удаление из БД вещь довольно трудоемкая. Мне кажется что зачастую мы просто имеем дело с тем, что на "удаленное" сообщение вешается метка hidden, и из общей кучи просто скрывается
может и удаляется , но пачкой , в фоновом режиме, и отнюдь не тут же , по миновению ока
max smirnoffДмитрий
Не пофик ли, как именно реализовано, если его больше не видно?
Дмитрий Тепловmax
в одном случае удаление, в другом скрытие .
да вообще пофиг, просто технически решил позанудить. я противоправного ничего не пишу
max smirnoffДмитрий
я противоправного ничего не пишу
ну, это еще придется доказать... шучу, шучу
Дмитрий Тепловmax
а если найду ?)
ПавелДмитрий
Выше же Антон написал, что в случае с WA сообщения на серверах не хранятся. Причём тут скорость удаления из БД на сервере?
Денис Кравцов
Вот это достижение! 😄
Александр Якунин
Maxim Petrov
Роскомнадзор уже потирает руки
Тимур Сулейманов
Глупый ватс ап со своими без полезными функциями ужас
Vyacheslav Rubanyuk
Лучше бы сделали возможность админу группы удалять чужие сообщения для всех в любое время.
Andrey Burakov
Мечтаю удалить это приложение, но слишком много людей, с которыми приходится общаться по работе, не пользуются телеграм.
Николай Шелопугин
кодовое слово для активации функции самоуничтожения через Сири знают все
max smirnoffНиколай
не все