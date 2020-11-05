WhatsApp добавил функцию автоматического удаления сообщений через семь дней в индивидуальных и групповых чатах. «Исчезающие» сообщения станут доступны пользователям по всему миру в течение ноября.

Функцию можно включить в настройках. Это может сделать любой участник личной переписки, в групповых чатах — админ. Сообщения, которые отправлялись до подключения функции, удаляться не будут.

В WhatsApp объяснили, что неделя — это оптимальный срок, в течение которого можно освежить в памяти предыдущую переписку и сохранить необходимую информацию, например, список покупок или адрес магазина. Затем ненужные сообщения исчезнут.



Пользователи могут переслать «исчезающее» сообщение, скопировать текст и сделать снимок экрана до того, как сообщение удалится, добавила компания.

Если пользователь перешлёт «исчезающее сообщение» в чат, в котором эта функция отключена, в этом чате оно не удалится. «Исчезающее» сообщение также останется в чате, если другой пользователь ответил на него.

Мессенджер начал тестировать функцию автоматического удаления отправленных сообщений в октябре 2019 года. WhatsApp предлагал удалять сообщения через пять секунд или спустя час после отправки.

