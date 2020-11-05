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Рая Хачатрян
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WhatsApp добавил функцию самоуничтожения сообщений через семь дней Материал редакции

Пользователи могут переслать «исчезающее» сообщение, скопировать текст и сделать снимок экрана до того, как сообщение удалится.

  • WhatsApp добавил функцию автоматического удаления сообщений через семь дней в индивидуальных и групповых чатах. «Исчезающие» сообщения станут доступны пользователям по всему миру в течение ноября.

  • Функцию можно включить в настройках. Это может сделать любой участник личной переписки, в групповых чатах — админ. Сообщения, которые отправлялись до подключения функции, удаляться не будут.

  • В WhatsApp объяснили, что неделя — это оптимальный срок, в течение которого можно освежить в памяти предыдущую переписку и сохранить необходимую информацию, например, список покупок или адрес магазина. Затем ненужные сообщения исчезнут.
  • Пользователи могут переслать «исчезающее» сообщение, скопировать текст и сделать снимок экрана до того, как сообщение удалится, добавила компания.
  • Если пользователь перешлёт «исчезающее сообщение» в чат, в котором эта функция отключена, в этом чате оно не удалится. «Исчезающее» сообщение также останется в чате, если другой пользователь ответил на него.
  • Мессенджер начал тестировать функцию автоматического удаления отправленных сообщений в октябре 2019 года. WhatsApp предлагал удалять сообщения через пять секунд или спустя час после отправки.

  • Функция автоматического удаления сообщений после выбранного промежутка времени есть в Telegram с 2013 года. Такие сообщения нельзя пересылать другим пользователям. Таймер самоуничтожения можно выставить на время от двух секунд до недели.

#новость #whatsapp

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29 комментариев
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Дмитрий Трифонов

9

сообщение "вы удалили данное сообщение" тоже можно было бы убрать

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Bublik

Дмитрий
0

Такое в вайбере есть

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max smirnoff

Дмитрий
0

Оно самоуничтожается еще через 7 дней

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Дмитрий Трифонов

max
0

мне лично не нравится, что исправить отправленное сообщение нельзя, а если вообще чушь написал и пожалел об этом и удалил сообщение, то другой узнает, что ты что-то написал, но передумал и удалил. в телеге такого нет и это радует. ватсапом по нужде приходится пользоваться, некоторые из моего окружения только им пользуются. 

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Карл

Дмитрий
0

да, еще подумаешь, что вызовет больше вопросов - сами удаленные сообщения или 7 сообщений "пользователь удалил данное сообщение"

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Алексей Кравцов

7

WhatsApp добавил функцию самоуничтожения через семь дней

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Молочный парфюмер

Алексей
1

На седьмой день Бог посмотрел на Whatsapp и удалил его

Ответить

max smirnoff

Алексей
0

Через 7 дней пользователь WhatsApp самоуничтожается (с)

Ответить

Карл

2

сделайте запрет входящих аудио!!!11

Ответить

Бабак Шаян

Карл
0

Чё, бомбит?)

Ответить

Карл

Бабак
2

неистово!

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Бабак Шаян

Карл
0

xD

Ответить

Oleg Oleg

2

Через 5 секунд намного лучше:)

Ответить

Дмитрий Теплов

0

точнее . видимого самоуничтожения. на серваке все как хранилось , так и будет

Ответить

Антон Курочкин

Дмитрий
3

Вроде бы в WA по дефолту включено сквозное и на серваке ничего не хранится официально

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Дмитрий Теплов

Антон
0

тебе не кажется странным, что почти в любой соцсети / мессенджере эта функция удаления сообщения реализована подозрительно быстро, буквально за наносекунды вжух и удалено ? при том что если ты поработаешь хоть чуть чуть с БД, даже самым оптимизированным постгресом , ты заметишь, что удаление из БД вещь довольно трудоемкая. Мне кажется что зачастую мы просто имеем дело с тем, что на "удаленное" сообщение вешается метка hidden, и из общей кучи просто скрывается

может и удаляется , но пачкой , в фоновом режиме, и отнюдь не тут же , по миновению ока

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max smirnoff

Дмитрий
0

Не пофик ли, как именно реализовано, если его больше не видно?

Ответить

Дмитрий Теплов

max
0

в одном случае удаление, в другом скрытие .
да вообще пофиг, просто технически решил позанудить. я противоправного ничего не пишу

Ответить

max smirnoff

Дмитрий
0

 я противоправного ничего не пишу

ну, это еще придется доказать... шучу, шучу

Ответить

Дмитрий Теплов

max
0

а если найду ?)

Ответить

Павел

Дмитрий
0

Выше же Антон написал, что в случае с WA сообщения на серверах не хранятся. Причём тут скорость удаления из БД на сервере?

Ответить

Денис Кравцов

1

Вот это достижение! 😄

Ответить

Александр Якунин

1
Ответить

Maxim Petrov

0

Роскомнадзор уже потирает руки

Ответить

Тимур Сулейманов

0

Глупый ватс ап со своими без полезными функциями ужас

Ответить

Vyacheslav Rubanyuk

0

Лучше бы сделали возможность админу группы удалять чужие сообщения для всех в любое время. 

Ответить

Andrey Burakov

0

Мечтаю удалить это приложение, но слишком много людей, с которыми приходится общаться по работе, не пользуются телеграм.

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Николай Шелопугин

–2

кодовое слово для активации функции самоуничтожения через Сири знают все

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max smirnoff

Николай
0

не все

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