Сервисы
Таня Боброва
454

Финтех-стартап Osome сооснователя «Рокетбанка» Виктора Лысенко привлёк $3 млн от AltaIR Capital и XA Network Материал редакции

Сервис помогает малому и среднему бизнесу с управлением отчётностью и бухгалтерией.

1 комментарий
В закладки

Сингапурский финтех-сервис Osome привлёк $3 млн от фондов AltaIR Capital и XA Network, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает, но отмечает, что по сравнению с предыдущим раундом она выросла в 3,5 раза.

Инвестиции пойдут на развитие продукта, найм специалистов и маркетинг на рынках Сингапура, Гонконга и Великобритании. «Мы также изучаем возможности выхода на новые рынки — сейчас рассматриваем Австралию в качестве следующей цели», — добавили в компании.

Osome предлагает компаниям услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, корпоративного секретаря, платежей и другие. В основном стартап работает с малым и средним бизнесом и рассчитывает к концу ноября 2020 года преодолеть отметку в 5000 клиентов.

Osome

Сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко зарегистрировал Osome в 2017 году, а операции стартап начал в январе 2018 года, уточнили в сервисе. Сейчас в компании работает 110 человек в пяти офисах: в Сингапуре, Лондоне, Гонконге, Кукла-Лумпуре и Москве.

Osome привлёк $3 млн в ноябре 2019 года, а в декабре 2018 года — $2 млн. «Планируем раунд A в 2021. Раунд B ещё впереди», — добавили в компании.

По собственным данным, к концу 2018 года выручка компании достигла $1 млн, а к концу 2019 года — $4 млн. В декабре 2020 года стартап ожидает $8 млн ARR (annualized revenue runrate). «Операционно бизнес уже прибыльный, средства нужны только на развитие», — отметили в стартапе.

«Сложно решиться создать стартап после неудачи…
Виктор Лысенко — о бизнес-реалиях 1990-х годов, жизни и работе в Сингапуре и разработке сервиса…
vc.ru

#новость #osome #инвестиции

Таня Боброва PLUS
+49 146
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["osome","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 173924, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 05 Nov 2020 15:25:36 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Кейс продажи медицинского оборудования: как матричный метод помог нам обойти проблемы пандемии и удержать CPA
Медицинское оборудование во время пандемии, аппараты ИВЛ, которые Яндекс не разрешает рекламировать, матричный подход…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Vadim Zlygastev

0

Надеюсь продажи с последующим уничтожением продукта не будет)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ясно
Подписан
Отписаться
Психологическая поддержка сотрудников от сервиса “Ясно”: кейс Mail.ru Group
Mail.ru Group стала первой крупной компанией, которая запустила с нами проект дополнительной психологической поддержки…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Мультимедиа прошлого: как слушали музыку в MS-DOS
До появления Windows 95 музыку слушали в среде MS-DOS. Николай Рубанов, старший технический писатель Selectel, путешест…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как открыть небольшую кофейню и зарабатывать на кофе с собой
За 200 рублей можно купить в кофейне стакан капучино, а можно сто грамм зерна, и этого зерна хватит примерно на 10 чаше…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Make Luv
за день
О, поздравляю контактик с очередным пробитием.
«ВКонтакте» добавила ссылки на слова «скидка», «купон», «Али» и другие в публикациях — они ведут на AliExpress
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Ivan Novicov

10 вещей, о которых вы точно…

3216q114

«Альфа-банк» подключился к…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

Иван Яковлев

Ливингрум - поиск и аренда…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

Егор Орлов

Обсуждение: как выбрать…

Ivan Novicov

Жители одного из районов Москвы…

Οлег Κотов

Игра-симулятор фондового рынка…

Andrey Zhulidin

Десять ошибок при работе с…

Nikolay Kapustin

Минтранс запланировал создать…

Gleb Bzz

Жители одного из районов Москвы…

Максим Федоров

Обсуждение: как выбрать…

Степан Марципан

Spotify назвал запуск в России…

Евгений Попов

Жители одного из районов Москвы…

Vadim Zlygastev

Финтех-стартап Osome…

Бабак Шаян

WhatsApp добавил функцию…

Карл

WhatsApp добавил функцию…

Estismail Support

Бесплатные конференции…

Nikolay Kapustin

Минтранс запланировал создать…
null