Сервис помогает малому и среднему бизнесу с управлением отчётностью и бухгалтерией.

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Сингапурский финтех-сервис Osome привлёк $3 млн от фондов AltaIR Capital и XA Network, рассказали vc.ru в компании. Условия сделки и оценку стартап не раскрывает, но отмечает, что по сравнению с предыдущим раундом она выросла в 3,5 раза.

Инвестиции пойдут на развитие продукта, найм специалистов и маркетинг на рынках Сингапура, Гонконга и Великобритании. «Мы также изучаем возможности выхода на новые рынки — сейчас рассматриваем Австралию в качестве следующей цели», — добавили в компании.

Osome предлагает компаниям услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, корпоративного секретаря, платежей и другие. В основном стартап работает с малым и средним бизнесом и рассчитывает к концу ноября 2020 года преодолеть отметку в 5000 клиентов.

Osome

Сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко зарегистрировал Osome в 2017 году, а операции стартап начал в январе 2018 года, уточнили в сервисе. Сейчас в компании работает 110 человек в пяти офисах: в Сингапуре, Лондоне, Гонконге, Кукла-Лумпуре и Москве.

Osome привлёк $3 млн в ноябре 2019 года, а в декабре 2018 года — $2 млн. «Планируем раунд A в 2021. Раунд B ещё впереди», — добавили в компании.

По собственным данным, к концу 2018 года выручка компании достигла $1 млн, а к концу 2019 года — $4 млн. В декабре 2020 года стартап ожидает $8 млн ARR (annualized revenue runrate). «Операционно бизнес уже прибыльный, средства нужны только на развитие», — отметили в стартапе.