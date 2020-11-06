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Рая Хачатрян
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Apple с 8 декабря обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают Материал редакции

«Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14, но компания решила дать разработчикам больше времени на подготовку.

  • Разработчики Apple с 8 декабря будут обязаны предоставлять пользователям информацию о том, какие данные собирает приложение. Компания сообщила, что для этого в App Store появятся «ярлыки конфиденциальности».

  • На ярлыках будут отображаться данные, которые собирают разработчики для рекламы, аналитики, персонализации продукта. Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.
  • Разработчики должны постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом необязательно раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения.

  • После появления «ярлыков» разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придётся запрашивать у пользователей разрешение.

  • Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.
  • «Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14 в сентябре, однако компания отложила их запуск, объяснив, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям.

#новость #apple

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Антон

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Яндекс и майл обосретс 

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Дмитрий Теплов

1

"Мы собираем все данные, какие сможем. Не нравится? Ну удаляй тогда"

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Игорь Чичинин

Дмитрий
0

Так они с сейчас собирают, только теперь им нужно будет спрашивать разрешение у пользователей

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Дмитрий Теплов

Игорь
1

Я бы сказал, что не разрешение, а согласие.

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Boris Rozenstein

Дмитрий
1

Не согласие, а отказ

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Семён Иванов

Дмитрий
0

Такой подход может многих оттолкнуть от установки приложения. Особенно когда есть браузерная версия, либо конкурентный сервис с более цивилизованным подходом.

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Семён Иванов

1

Замечательная инициатива. Считаю что подобная прозрачность должна стать обязательной для всех на законодательном уровне. Так же как сейчас на продуктах питания пишут полный состав.

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Андрей Васильев

0

Теперь придётся скачивать Хром со сторонних сайтов...

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Petr Montachuk

0

И правильно. Конфиденциальность должна быть не пожеланием, а обязанностью

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