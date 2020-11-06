Apple с 8 декабря обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они собирают Материал редакции
«Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14, но компания решила дать разработчикам больше времени на подготовку.
Разработчики Apple с 8 декабря будут обязаны предоставлять пользователям информацию о том, какие данные собирает приложение. Компания сообщила, что для этого в App Store появятся «ярлыки конфиденциальности».
- На ярлыках будут отображаться данные, которые собирают разработчики для рекламы, аналитики, персонализации продукта. Прежде чем загрузить приложение, пользователь может посмотреть на ярлык, как на этикетку с составом продукта в магазине, пишет The Verge.
- Разработчики должны постоянно обновлять информацию о типах собираемых данных. При этом необязательно раскрывать данные, если они соответствуют следующим требованиям: не используются для отслеживания и для рекламы, их сбор нерегулярный и необязательный, пользователь сам дает разрешение на их использование в интерфейсе приложения.
После появления «ярлыков» разработчики лишатся доступа к IDFA (идентификатору устройств Apple для атрибуции рекламы и аналитики) по умолчанию. Им придётся запрашивать у пользователей разрешение.
- Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook раскритиковала обновление — оно может негативно сказаться на рекламном бизнесе компании.
- «Ярлыки конфиденциальности» должны были появиться в iOS 14 в сентябре, однако компания отложила их запуск, объяснив, что так у разработчиков будет больше времени на подготовку к изменениям.
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Антон
Яндекс и майл обосретс
Дмитрий Теплов
"Мы собираем все данные, какие сможем. Не нравится? Ну удаляй тогда"
Игорь ЧичининДмитрий
Так они с сейчас собирают, только теперь им нужно будет спрашивать разрешение у пользователей
Дмитрий ТепловИгорь
Я бы сказал, что не разрешение, а согласие.
Boris RozensteinДмитрий
Не согласие, а отказ
Семён ИвановДмитрий
Такой подход может многих оттолкнуть от установки приложения. Особенно когда есть браузерная версия, либо конкурентный сервис с более цивилизованным подходом.
Семён Иванов
Замечательная инициатива. Считаю что подобная прозрачность должна стать обязательной для всех на законодательном уровне. Так же как сейчас на продуктах питания пишут полный состав.
Андрей Васильев
Теперь придётся скачивать Хром со сторонних сайтов...
Petr Montachuk
И правильно. Конфиденциальность должна быть не пожеланием, а обязанностью