Сервисы
Рая Хачатрян
302

Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm вышел из беты и стал доступен на Mac Материал редакции

Над бета-версией для Windows сервис всё ещё работает.

2 комментария
В закладки

Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm вышел из беты и стал доступен для Mac.

mmhmm можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны, показывать слайды, регулировать их размер.

Сервис бесплатный, но есть и платные функции — настраиваемые фоны, лазерные указатели и фильтры. Премиум-инструменты стоят $99 в год или $9,99 в месяц. Студенты и преподаватели могут получить бесплатный доступ к ним на один год.

О запуске сервиса Либин сообщил в июле 2020 года, он был доступен в бете для Mac. С момента создания приложение было доступно только по приглашениям, но сегодня оно стало доступно всем. По данным Crunchbase, он собрал $30,5 млн инвестиций в трёх раундах.

#новость #mmhmm

Рая Хачатрян PLUS
+4706
2
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","mmhmm"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 176548, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Nov 2020 11:13:15 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Кейс продажи медицинского оборудования: как матричный метод помог нам обойти проблемы пандемии и удержать CPA
Медицинское оборудование во время пандемии, аппараты ИВЛ, которые Яндекс не разрешает рекламировать, матричный подход…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Hexen Sage

0

Фон, говорите, можно за деньги поменять... И лазерной указочкой потыркать... Товарищ Либин по всей видимости живёт в 19 веке, пытаясь по-ковбойски со словами "я создавал Evernote" открывать двери салунов. Только сапог попадает в какую-то мягкую и дурно пахнущую субстанцию, а дамы не спешат падать от восхищения в обморок.
В 21 веке *умный* продакт-менеджер сервиса о презентациях думает о *взаимодействии* презентующего и его аудитории, *аналитике вовлеченности* аудитории, голосовалках на уровне отдельных элементов презентации, возможности прикрепления к презентации аналитических данных с возможностью играть с ними "на лету" (условный embedding BI таблиц/графиков) и так далее.
Ну а глупый менеджер, пусть и из известной в прошлом компании, думает о фоне и лазерных указках, да. 😂

Ответить

Андрей Гуртовой

–1

Еверноут.
Ну умер и умер, чего обсуждать то?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Как находить клиентов с помощью рекламы в Яндекс.Дзене
SimbirSoft
Подписан
Отписаться
Разработка приложения для смарт-часов: ЭКГ и контроль стресса
Мониторинг здоровья через фитнес-трекеры и умные часы – одна из возможностей, которую дают технологии «интернета вещей»…
0
INOSTUDIO
Подписан
Отписаться
Мобильный стартап на Flutter: план реализации
Реализация идеи стартапа напрямую связана с финансовыми вложениями в разработку и продвижение программного продукта. Пр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Чех в чешках
за день
Яндекс со своей рекламой уже с катушек слетел. Днища пробиваются раз за разом. Скоро в Австралии появятся.
«Яндекс.Браузер» добавил рекламу на страницу с вкладками в мобильной версии — пользователи приняли её за открытый сайт
Mr. Burns
за неделю
Три билборда на границе Тольятти, Самарская область.
«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти

Комментарии

GenerationS

Что стартапы могут предложить…

reutanton

«Умный» помощник по поиску…

Светлана Меллер

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Михаил Боровиков

Идеальный воркейшн: как…

Alexey Maslov

Обман на Форекс рынке: как…

Nikolay Kapustin

«Ведомости»: власти…

Светлана Меллер

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Иван Иванов

9to5Mac: Apple разрешит…

Alexander Zakharov

Быть продактом, выпуск седьмой…

ivan krapivin

Погоня за скидками, или на чём…

Egor Komarov

Дизайнерский дайджест за…

Наиль

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Andrey Shevtsov

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Maxim Minaev

Обман на Форекс рынке: как…

Андрей Загитов

Идеальный воркейшн: как…

Платон Щукин

Как собрать SMM-стратегию?

Светлана Меллер

За 2 месяца попробовать 4 ниши…

Антон Штадлер

TMT Investments вышел из…

colorless

«Умный» помощник по поиску…

Светлана Меллер

За 2 месяца попробовать 4 ниши…
null