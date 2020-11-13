Над бета-версией для Windows сервис всё ещё работает.

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Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm вышел из беты и стал доступен для Mac.

mmhmm можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны, показывать слайды, регулировать их размер.

Сервис бесплатный, но есть и платные функции — настраиваемые фоны, лазерные указатели и фильтры. Премиум-инструменты стоят $99 в год или $9,99 в месяц. Студенты и преподаватели могут получить бесплатный доступ к ним на один год.