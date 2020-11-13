Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm вышел из беты и стал доступен на Mac Материал редакции
Над бета-версией для Windows сервис всё ещё работает.
Сервис для виртуальных презентаций сооснователя Evernote Фила Либина mmhmm вышел из беты и стал доступен для Mac.
mmhmm можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны, показывать слайды, регулировать их размер.
Сервис бесплатный, но есть и платные функции — настраиваемые фоны, лазерные указатели и фильтры. Премиум-инструменты стоят $99 в год или $9,99 в месяц. Студенты и преподаватели могут получить бесплатный доступ к ним на один год.
О запуске сервиса Либин сообщил в июле 2020 года, он был доступен в бете для Mac. С момента создания приложение было доступно только по приглашениям, но сегодня оно стало доступно всем. По данным Crunchbase, он собрал $30,5 млн инвестиций в трёх раундах.
Фон, говорите, можно за деньги поменять... И лазерной указочкой потыркать... Товарищ Либин по всей видимости живёт в 19 веке, пытаясь по-ковбойски со словами "я создавал Evernote" открывать двери салунов. Только сапог попадает в какую-то мягкую и дурно пахнущую субстанцию, а дамы не спешат падать от восхищения в обморок.
В 21 веке *умный* продакт-менеджер сервиса о презентациях думает о *взаимодействии* презентующего и его аудитории, *аналитике вовлеченности* аудитории, голосовалках на уровне отдельных элементов презентации, возможности прикрепления к презентации аналитических данных с возможностью играть с ними "на лету" (условный embedding BI таблиц/графиков) и так далее.
Ну а глупый менеджер, пусть и из известной в прошлом компании, думает о фоне и лазерных указках, да. 😂
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