Вместо работы с «большими данными» нам нужен ИИ, который понимает «малые данные» — уникальные наборы бизнес-документов, характерных для конкретных компаний. Таких «малых данных» много, и они разные в организациях.

Поэтому нужны алгоритмы, достаточно «умные», чтобы распознавать данные в конкретных документах даже не в компании, а в её подразделениях, в потенциально небольших объёмах и с минимальным обучением и разработкой.

