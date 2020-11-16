Игровое подразделение Mail.ru Group запустило публичный бета-тест сервиса облачного гейминга Материал редакции
Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе и за 999 рублей в месяц.
Игровое подразделение Mail.ru Group запустило публичный бета-тест сервиса облачного гейминга My.Games Cloud, сообщили vc.ru в компании.
На этапе тестирования игрокам будут доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков. Всего в каталоге более ста игр, среди которых серия Assassin's Creed, Watch Dogs, PUBG, League of Legends, Warface, Conan Exiles.
В магазине My.Games Store пользователи смогут запускать игры самой платформы, так и других цифровых магазинов.
Игрокам будут доступны два тарифа: бесплатный предлагает 23 часа игрового времени в месяц в высоком качестве, платный — настройки разрешения в 4К и 70 часов игрового времени. Для платного тарифа доступна бесплатная пробная версия на первые два часа игры, стоимость подписки — 999 рублей в месяц.
На этапе тестирования сервис будет доступен игрокам по всей России, но для комфортной игры оптимально нахождение в радиусе 1500-2000 км от собственных серверных центров My.Games Cloud, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам руководителя сервиса Максима Древаля, открытый бета-тест позволит «объективно оценить техническую и потребительскую готовность рынка и запланировать улучшения, которые будут в полной мере отвечать запросам пользователей и разработчиков».
Подключиться к бета-тесту можно только на Windows, компания планирует запустить также версии для Mac OS, Android, iOS и SmartTV в 2021 году. Mail.ru Group работает над интеграцией с «ВКонтакте», что позволит запускать игры через соцсеть в браузере.
- О планах запуска сервиса рассказали источники «Коммерсанта» в сентябре 2020 года. По их словам, в качестве программно-аппаратного комплекса My.Games базово будет использовать доработанное решение Playkey. В компании пояснили vc.ru, что «ведут сотрудничество с партнёрами по разным технологическим аспектам, но фактически сами занимаются производством продукта от инфраструктуры до клиентского сервиса».
- Облачным геймингом занимаются и российские операторы связи: МТС создал маркетплейс сервисов облачного гейминга, который позволяет оформить подписку на одну из платформ — Playkey, Loudplay, Drova.io или GFN.ru, Tele2 сотрудничает с GFN.ru, у «Билайн» — сервис Beeline Gaming. «Мегафон» в феврале 2020 года запустил проект с Loudplay.
Нинужно.
лимит 70 часов в месяц
Забавный продукт, не говорят о пинге в играх, какой-то приоритетный доступ к серверам... Они очередь подразумевают или как? Если нет, то зачем приоритет? Не будет ли это как с онлайн играми нулевых, где ждешь вход на сервер от пары часов до нескольких суток?
Тебя пинг докуда интересует? От тебя до серверов мейлру? От серверов мейлру до игрового сервера какой-то игры?
Пинг - это всего лишь суммарное время прохождения данных из точки А в точку Б и обратно, невозможно сказать "в нашем сервисе пинг X".
Меня интересует суммарная задержка отклика в каких-либо киберспортивных дисциплинах (та же лига легенсов, господи прости). Я думаю, это критично в этом сегменте.
Ну вам правильно сказали, что зависит от конкретной игры. Нужно учитывать:
- где находится сервер конкретной интересующей вас игры
- где находится сервер облачного сервиса
- где находитесь лично вы
- а также нюансы маршрутизации вашего провайдера к серверам облачного сервиса
P.S. Даже в России, где с интернетам чаще всего все отлично, клаудгейминг и киберспорт не очень совместимы.
Пробовал разные сервисы, лидер по качеству - нвидиа с geforce now, но у них много игр пропало после полноценного запуска. Playkey играбелен, но качество значительно хуже. Остальные сервисы, вроде Loudplay — совершенно не рабочие. Интересно попробовать Гугл и Амазон у нас
Ещё одна винда в виртуалке. У американцев хоть в технологиях и подходах разнообразие Stadia, Game Pass, PS Now всё разное, да и винду в виртуалке они стараются замаскировать разными методами как вот Amazon Luna. А у нас всё тупо клоны GeForce Now, да и часто без RTX даже или хуже по юзабильности
"Подключиться к бета-тесту можно только на Windows"
Это неправильное решение. Если хотите, чтобы ваш сервис имел успех, то необходимо обеспечить запуск на любых устройствах (ARM64, X86_64,...) и любых операционных системах (Linux, xxxBSD, MacOS,...)
"стоимость подписки — 999 рублей в месяц"
"70 часов игрового времени"
Такое количество предоставляется на время бета-теста?
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