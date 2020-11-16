Пользователям доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков в бесплатном тарифе и за 999 рублей в месяц.

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Игровое подразделение Mail.ru Group запустило публичный бета-тест сервиса облачного гейминга My.Games Cloud, сообщили vc.ru в компании.

На этапе тестирования игрокам будут доступны игры от Ubisoft, Techland, Funcom, Riot Games и других разработчиков. Всего в каталоге более ста игр, среди которых серия Assassin's Creed, Watch Dogs, PUBG, League of Legends, Warface, Conan Exiles.

В магазине My.Games Store пользователи смогут запускать игры самой платформы, так и других цифровых магазинов.

Игрокам будут доступны два тарифа: бесплатный предлагает 23 часа игрового времени в месяц в высоком качестве, платный — настройки разрешения в 4К и 70 часов игрового времени. Для платного тарифа доступна бесплатная пробная версия на первые два часа игры, стоимость подписки — 999 рублей в месяц.

На этапе тестирования сервис будет доступен игрокам по всей России, но для комфортной игры оптимально нахождение в радиусе 1500-2000 км от собственных серверных центров My.Games Cloud, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам руководителя сервиса Максима Древаля, открытый бета-тест позволит «объективно оценить техническую и потребительскую готовность рынка и запланировать улучшения, которые будут в полной мере отвечать запросам пользователей и разработчиков».

Подключиться к бета-тесту можно только на Windows, компания планирует запустить также версии для Mac OS, Android, iOS и SmartTV в 2021 году. Mail.ru Group работает над интеграцией с «ВКонтакте», что позволит запускать игры через соцсеть в браузере.

О планах запуска сервиса рассказали источники «Коммерсанта» в сентябре 2020 года. По их словам, в качестве программно-аппаратного комплекса My.Games базово будет использовать доработанное решение Playkey. В компании пояснили vc.ru, что «ведут сотрудничество с партнёрами по разным технологическим аспектам, но фактически сами занимаются производством продукта от инфраструктуры до клиентского сервиса».