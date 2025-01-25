Пользователи на Reddit пожаловались на «многочасовую» непропускаемую рекламу на YouTube

Компания заявила, что реклама нужна авторам видеороликов. На жалобы обратило внимание Android Authority. У некоторых пользователей показывается реклама длиной в час, у других она длится почти три часа.Источник: Android AuthorityИсточник: Android AuthorityИздание пишет, что не знает, включали ли пользователи блокировщики рекламы, но на одном из скриншотов заметила, что такой сервис включён. Поэтому оно предположило, что «абсурдно долгая» реклама появляется у тех, кто использует сервисы для блокировки рекламы.Google в ответ на публикацию заявило, что реклама — «жизненная сила авторов», а использование блокировщиков рекламы нарушает правила платформы. «Мы хотим убедить пользователей либо разрешить показ рекламы на YouTube, либо попробовать YouTube Premium, чтобы смотреть видео без неё», — говорят в компании.Также Google заявила, что обычно непропускаемая реклама длится 15 секунд, но также признала, что выявляет пользователей, которые блокируют рекламу, и пытается «отучить их от этого». Android Authority предположило, что многочасовая реклама — один из инструментов компании для этого.#новости #youtube
Пусть просто регион на Россию поменяют и проблема с рекламой решится сама собой.
Не всем так повезло, родиться в России
Угу. Появится проблема с доступом к YouTube.
Нет ютуба- нет рекламы. Профит
Есть лучше решение. Для всех браузеров ПК (кроме Mozilla, для него ниже) ставим три официальных расширения
Adguard MV3 (Блокировщик рекламы под новый манифест от Google + есть ручной режим)
uBlock Origin Lite (Блокировщик рекламы под новый манифест от Google)
Adguard Extra (Блокировщик убирает самую тяжелую рекламу Яндекса, Рутуба, Дзен
Для ПК браузера Opera.Нажимаем правой кнопкой мыши на данные расширения – переходим в настройки – включаем пункт « Разрешить доступ к результатам на странице поиска»
Для ПК браузера Mozilla Firefox. Поскольку Manifest v3 для Mozilla сейчас еще не грозит, то:
uBlock Origin (Блокировщик рекламы из внутреннего магазина.)
Adguard Extra (Блокировщик убирает самую тяжелую рекламу Яндекса, Рутуба, Дзена и т.д.)
Для андроида
Три официальных расширения под Manifest V3, убирающие рекламу, Яндекс, Mail, Кинопоиск, Рутубе, ВК, Дзен и всю остальную, для браузеров Kiwi / Яндекс / Quetta (все обновить до последней версии!)
Adguard MV3 (Блокировщик рекламы под новый манифест от Google + есть ручной режим)
uBlock Origin Lite (Блокировщик рекламы под новый манифест от Google)
Adguard Extra (Блокировщик убирает самую тяжелую рекламу Яндекса, Рутуба, Дзена и т.д.)
Браузер Mozilla Firefox. Расширения uBlock Origin и Tempermonkey, ставятся из внутреннего магазина "дополнения" (в настройках браузера). Скрипт Adguard Extra устанавливается после установки первых двух расширений.
Браузеры Microsoft Edge / Vivaldi / Samsung Internet / Brave / Ecosia / Soul /Adblock Browser. Имеют встроенные блокировщики рекламы. В Vivaldi нужно включить поддержку правил RU AdList (в настройках блокировки рекламы). В Samsung Internet - загрузить ABP блокировщик.
Браузер Opera / Aloha. Слабая блокировка рекламы, много пропусков.
бобр курва я пердоле