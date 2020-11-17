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«Яндекс.Карты» разрешили кафе и магазинам публиковать новости и «Истории» в карточках компании Материал редакции
Так бизнес сможет рассказать об изменении режима работы и акциях без перехода пользователя на другие площадки.
- Кафе, магазины и другой бизнес сможет публиковать новости и «Истории» в карточках своих организаций в «Яндекс.Картах», рассказали vc.ru в компании. Например, сообщать клиентам об изменении режима работы, акциях, меню и новых услугах. Карточка становится мини-сайтом со всей необходимой информацией о компании, отмечают в сервисе.
- Пубиковать новости и «Истории» можно из мобильного приложения «Карт»: для этого нужно нажать «Добавить новость» или «Добавить историю», написать текст и прикрепить фотографии.
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