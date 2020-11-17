Сервисы
Таня Боброва
68

«Яндекс.Карты» разрешили кафе и магазинам публиковать новости и «Истории» в карточках компании Материал редакции

Так бизнес сможет рассказать об изменении режима работы и акциях без перехода пользователя на другие площадки.

  • Кафе, магазины и другой бизнес сможет публиковать новости и «Истории» в карточках своих организаций в «Яндекс.Картах», рассказали vc.ru в компании. Например, сообщать клиентам об изменении режима работы, акциях, меню и новых услугах. Карточка становится мини-сайтом со всей необходимой информацией о компании, отмечают в сервисе.
  • Пубиковать новости и «Истории» можно из мобильного приложения «Карт»: для этого нужно нажать «Добавить новость» или «Добавить историю», написать текст и прикрепить фотографии.

#яндекскарты

Таня Боброва PLUS
+49 976
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
0
Репост
2
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043a\u0430\u0440\u0442\u044b"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 177711, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 10:06:02 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Как мы закупаем рекламу на vc.ru: качественный b2b-трафик по 7 рублей за клик
С vc.ru мы получаем 50–60 лидов в месяц — это средний и крупный бизнес — и хотим больше. Для этой статьи я куплю 500…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Бесконтактная реальность: как промышленный дизайн справляется с последствиями пандемии
Рыночный потенциал сферы промышленного дизайна в России оценивается от нескольких сотен миллионов рублей до нескольких…
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Как получить больше трафика из рекомендаций похожих приложений?
Давид Маргарян, руководитель отдела ASO, рассказал о закономерностях в подборе похожих приложений в App Store и Google…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
Новый эпизод подкаста vc.ru «Черный ящик» — про инфобизнесменов
Мы поговорили с маркетологом, бизнес-преподавателем из РАНХиГС и Youtube-продюсером о том, откуда взялись инфобизнесмен…
33

Показать еще

Лучшие комментарии
Bogdan Tikhomirov
за день
Мимо пролетал как раз в тот момент, видел как ты крадешься
«Яндекс.Драйв» начнёт предупреждать всех пользователей о превышении скорости на 10 км/ч после успешных тестов в Москве
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

Artem Glazkov

Пользователи Mac пожаловались…

Виктор Петров

Контент, который полюбит…

Хозяин

Контент, который полюбит…

cornix

Сколько нужно зарабатывать…

Алексей Смоляков

«Ведомости»: Госкомиссия…

Александр Кучеряев

«Ведомости»: Госкомиссия…

Sergei Timofeyev

«Коммерсантъ»: московские…

Nikolay Werner

«Яндекс.Драйв» начнёт…

Артём Палённый

Сервис для бегунов и…

Антон Гранд

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Michael Stepanov

Контент, который полюбит…

Sergei Timofeyev

«Ведомости»: Госкомиссия…

Artem Zverkovskiy

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Напрасный Труд

«Ситимобил» дает водителям…

Yuri Ahmedov

«Ведомости»: Госкомиссия…

Константин Куцевалов

Как привлечь крутых сотрудников…

Nikolay Werner

«Яндекс.Драйв» начнёт…

Sergei Timofeyev

Сервис онлайн-тренировок Motify…

Julian Russinhoff

«Ведомости»: Госкомиссия…

Напрасный Труд

«Ситимобил» дает водителям…
null