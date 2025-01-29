OpenAI заявила, что китайские компании постоянно пытаются использовать наработки США для своих ИИ-моделей — Reuters

Компания примет контрмеры для защиты собственных технологий.OpenAI сообщила о планах работать с правительством США после того, как Белый дом заявил, что изучает возможные риски для национальной безопасности, связанные с китайской DeepSeek, пишет Reuters.Глава отдела по искусственному интеллекту и криптовалютам в Белом доме Дэвид Сакс в интервью Fox News рассказал о методе «дистилляции», когда одна модель учится на основе другой. И китайские компании, «возможно», могли воспользоваться им, предположил он.По словам источников Bloomberg, осенью 2024-го Microsoft обратила внимание на группу лиц, предположительно связанных с DeepSeek, которые скачивали большое количество информации через API, который разработчики используют для интеграции нейросети OpenAI в свои продукты. Компания уведомила об этом OpenAI.Китайский DeepSeek основан в 2023 году, он разрабатывает ИИ-модели с открытым кодом. В 2024-м стартап выпустил превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года — её полную версию. По словам компании, модель решает задачи по программированию, математике и логике лучше или так же, как аналогичная модель o1 от OpenAI.Разработка наделала шума. По данным App Figures, к 25 января приложение DeepSeek скачали 1,6 млн раз. Компания приостановила регистрацию пользователей из-за кибератаки.Акции ИТ-компаний вроде Nvidia и AMD стали падать на фоне опасений, что спрос на чипы упадёт из-за более эффективного подхода DeepSeek к обучению и запуску моделей. Правда, есть и другое мнение: паника на рынке «раздута».28 января 2025 года, после попадания на первое место в американском App Store, приложение «DeepSeek — ИИ ассистент» возглавило топ в России. В российском Google Play приложение находится на седьмом месте среди бесплатных сервисов.#новости #openai #deepseek
И никто не обвинил OpenAI в том, что ребята скупали и воровали дату у всех кому не лень, чтобы обучить свою модель. Пользователи соцсетей типа реддита, публицисты, блоггеры, писатели и т.д конечно же благодарны им и разрешили вот просто так взять все их труды. Ну поплачьте еще и придумайте еще причины чтобы отмазаться от того что оказывается можно делать дешевле. Какие несправедливые конкуренты))
Китайцы, как обычно "схитрожопили"🤌🏻
Кстати нет доказательств что дешевле, это заявления китайцев, вполне возможно что как в анекдоте.
"Старенький дедушка приходит к врачу:
— Доктор, мне нужна ваша помощь, у меня проблемы с потенцией. Могу со своей бабкой только три раза в неделю.
— И сколько ж вам лет, — спрашивает врач.
— 85.
— Так вы, голубчик, половой гигант, — изумляется доктор.
— Но доктор, моему соседу тоже 85, и он рассказывает, что у них с бабкой секс ежедневно.
— Голубчик, так вы тоже рассказывайте!"
У них судов по горло с медиакомпаниями, а с Reddit соглашение есть
Спасибо китайцам за открытую фоточку. А то с разными тарифами plus очень душно стало))
Как задирать цену по рынку раз в 10, это пожалуйста, это всегда умеем, заодно расскажем как мы болеем за развитие ИИ в мире и прогресса человечества, и в целом мы только за все хорошее против всего плохого. А как только появилась более менее реальная конкуренция, так сразу пук среньк украли злые китайцы, запретить запретить запретить
Их борьба
вы осуждаете, но реальной картины не знаете.
ваша борьба