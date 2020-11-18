Стартапы для колл-центров привлекают инвестиции на фоне роста запросов на телефонные услуги из-за пандемии.

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Американская система для анализа эмоций собеседника во время телефонного разговора Cogito привлекла $25 млн, пишет VentureBeat. Cogito планирует направить инвестиции на разработку и вывод на рынок новых продуктов.

Раунд инвестиций возглавили Goldman Sachs Growth Equity, Salesforce Ventures и другие инвесторы. Вместе с последним раундом Cogito привлекла более $138 млн с момента основания в 2007 году.

Из-за пандемии возросло количество звонков в службы поддержки, и платформы для call-центров, основанные на искусственном интеллекте, могут помочь операторам в работе при большой нагрузке, пишет издание.

Все больше сотрудников работают на удалёнке: система, которая может понимать поведение собеседника, помогает операторам оставаться вовлеченными в диалог и оказывать лучшую поддержку, считает гендиректор Cogito Джон Фист.

Система Cogito измеряет энергичность речи, темп, тон и другие показатели. В зависимости от этих данных операторы могут менять тактику разговора. Например, если оператор говорит слишком быстро, система предложит ему замедлиться или задать клиенту вопрос.

Помимо продаж Cogito используют для помощи людям с различными психическими расстройствами — система анализирует аудиозаписи пациентов и отслеживает их самочувствие.

Среди конкурентов Cogito стартап Beyond Verbal, который анализирует аудиозаписи на наличие в голосе признаков беспокойства или гнева. Mattersight использует голосовой анализ для создания персонализированной рекламы для устройств с голосовым управлением, как «умные» колонки Amazon Echo и Google Home, пишет Venture Beat.