Sunshine Contacts синхронизирует информацию из адресной книги на iPhone, из Google Contacts, LinkedIn и Gmail и позволяет делиться своими контактами с пользователями поблизости.

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Бывший гендиректор Yahoo Марисса Майер объявила о ребрендинге своего стартапа Lumi Labs. Теперь он будет называться Sunshine, передаёт TechCrunch.

Также компания выпустила свой первый официальный продукт: приложение Sunshine Contacts для систематизации, актуализации и обмена контактами с другими пользователями на основе ИИ. Стартап обещает в будущем представить портфель приложений для экономии времени на рутине на основе ИИ, напоминает издание.

Sunshine Contacts собирает данные из адресной книги на iPhone и из Google Contacts, затем синхронизирует информацию с профилями на LinkedIn, автоматически заполняя недостающую информацию, просматривая адреса, добавляя фотографии профиля, анализируя номера телефонов, чтобы обозначить их, например, как рабочие или мобильные и другое. Если предоставить приложению доступ к Gmail, то оно проанализирует почту, чтобы добавить электронные адреса к контактам.

С помощью функции обнаружения других пользователей поблизости можно делиться своими контактными данными, но, как пишет TechCrunch, эта функция будет полезна только в случае, если приложение наберёт большую аудиторию.

Sunshine Contacts с разрешения анализирует местоположение пользователя, чтобы определить, с кем он чаще проводит время, или чтобы облегчить обмен контактами между двумя пользователями, когда они встречаются лично.

Компания утверждает, что собираемые приложением данные «не продаются и никогда не будут продаваться ни в каком виде». «Вы предоставляете нам эти данные для того, чтобы приложение для вас работало лучше, и это единственная цель, для которой мы собираемся их использовать. Мы не таргетируем рекламу, в приложении нет рекламы», — заявил сооснователь стартапа Энрике Муньос Торрес (Enrique Muñoz Torres).

Сейчас приложение полностью бесплатно, но в будущем будет работать по модели freemium. Sunshine Contacts работает только по приглашению на iOS 11 или выше. Позже появится веб-версия и версия для других стран, пишет издание.

Майер запустила Lumi Labs (теперь Sunshine) в марте 2018 года вместе с Торресом, который возглавлял в Yahoo разработки и продукты в области рекламы и поиска.

В 2019 году стартап выпустил сервис Holiday Helper для помощи в организации праздничных рассылок. Однако продукт не был завершён, и Майер называет его «разминкой» для команды Sunshine.