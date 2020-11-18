Бывшая глава Yahoo Марисса Майер выпустила свой первый полноценный сервис — приложение для хранения и обмена контактами Материал редакции
Sunshine Contacts синхронизирует информацию из адресной книги на iPhone, из Google Contacts, LinkedIn и Gmail и позволяет делиться своими контактами с пользователями поблизости.
Бывший гендиректор Yahoo Марисса Майер объявила о ребрендинге своего стартапа Lumi Labs. Теперь он будет называться Sunshine, передаёт TechCrunch.
Также компания выпустила свой первый официальный продукт: приложение Sunshine Contacts для систематизации, актуализации и обмена контактами с другими пользователями на основе ИИ. Стартап обещает в будущем представить портфель приложений для экономии времени на рутине на основе ИИ, напоминает издание.
Sunshine Contacts собирает данные из адресной книги на iPhone и из Google Contacts, затем синхронизирует информацию с профилями на LinkedIn, автоматически заполняя недостающую информацию, просматривая адреса, добавляя фотографии профиля, анализируя номера телефонов, чтобы обозначить их, например, как рабочие или мобильные и другое. Если предоставить приложению доступ к Gmail, то оно проанализирует почту, чтобы добавить электронные адреса к контактам.
С помощью функции обнаружения других пользователей поблизости можно делиться своими контактными данными, но, как пишет TechCrunch, эта функция будет полезна только в случае, если приложение наберёт большую аудиторию.
Sunshine Contacts с разрешения анализирует местоположение пользователя, чтобы определить, с кем он чаще проводит время, или чтобы облегчить обмен контактами между двумя пользователями, когда они встречаются лично.
Компания утверждает, что собираемые приложением данные «не продаются и никогда не будут продаваться ни в каком виде». «Вы предоставляете нам эти данные для того, чтобы приложение для вас работало лучше, и это единственная цель, для которой мы собираемся их использовать. Мы не таргетируем рекламу, в приложении нет рекламы», — заявил сооснователь стартапа Энрике Муньос Торрес (Enrique Muñoz Torres).
Сейчас приложение полностью бесплатно, но в будущем будет работать по модели freemium. Sunshine Contacts работает только по приглашению на iOS 11 или выше. Позже появится веб-версия и версия для других стран, пишет издание.
Майер запустила Lumi Labs (теперь Sunshine) в марте 2018 года вместе с Торресом, который возглавлял в Yahoo разработки и продукты в области рекламы и поиска.
В 2019 году стартап выпустил сервис Holiday Helper для помощи в организации праздничных рассылок. Однако продукт не был завершён, и Майер называет его «разминкой» для команды Sunshine.
В мае 2020 года стартап собрал стартовый капитал в размере $20 млн от Felicis Ventures, Unusual Ventures, WIN Ventures и бизнес-ангелов, напоминает TechCrunch.
А Yahoo еще долго продержался с ней.
Может ли женщина сделать мужчину миллионером? - Да, если до этого он был миллиардером.
Майер доказала, что это работает и для Yahoo. Давать ей после этого деньги - всё равно, что сразу бросить в печь.
мораль: надувать губы имея за спиной имя корпорации явно проще чем придумать и реализовать что-то стоящее самому
Дизайн из 90х
Ребят, это очень полезный сервис! Маякните, когда она выпустит ежедневник ещё, где в конце по алфавиту странички, чтобы там писать номера телефонов
Это прорыв! Компанию уже оценили в 10 млрд? Когда IPO?
Теперь мне понятно, что бывает, когда никому не нужно питчить свой проект, чтобы слушать критику ДО релиза, а не ПОСЛЕ.
Не будет ли платной функцией невозможности делиться вашими контактами без разрешения?
Когда много денег и связей, а трусливое окружение боится сказать правду в лицо.
Ну не знаю, меня нанимали такую приложуху делать еще в далеком 2012, только больше фич было.
Да может это проект для души. Ну знаете, нарулилась крупной корпорацией, теперь свой опыт пускает во что-то лайтовое и безрисковое, набираясь вдохновения снова ввязаться во что-то крупное.
Не понимаю почему ее Yahoo вообще наняли - меня бы сразу смутило то ее требование "чтобы зарплата была выше чем других гендиров в Долине". По факту просто закрутила все гайки, целый миллиард на Tumblr вбухала не зная что с ним делать, ничего нового не придумала и получила пару сотен миллионов за продажу Yahoo...
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