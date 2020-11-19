Сервисы
Рая Хачатрян
1038

«Ростелеком» купит 51% компании по управлению переработкой отходов «Большая тройка» за более чем 1 млрд рублей Материал редакции

Оператор будет развивать новое направление и надеется, что по потенциалу оно не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам.

6 комментариев
В закладки

«Ростелеком» решил купить 51% в компании «Большая тройка», которая реализует решения для автоматизации переработки отходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Оператор потратит на покупку 1,275 млрд рублей.

Компании уже заключили договор: «Ростелеком» купит 1% и колл-опционы на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 года. «Большая тройка» станет «дочкой» оператора и сохранит команду, добавил представитель «Ростелекома».

Оператор получит главный продукт «Большой тройки» – платформу «Управление отходами». Компания работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, рассказали в «Большой тройке».

По результатам сделки «Ростелеком» займет новую нишу, а «Большая тройка» расширит географию благодаря экосистеме оператора, считает основатель и гендиректор компании Артем Седов. В «Ростелекоме» надеются, что новое направление по потенциалу не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам компании.

Стороны сделки уже начали совместную работу по цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, рассказал вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. Он добавил, что во время пандемии значительно выросло количество медотходов — масок и перчаток. Их необходимо безопасно утилизировать.

  • В июле 2019 года МТС разработал систему для цифрового управления бытовыми отходами. Она позволяет проводить мониторинг состояния транспорта и контейнеров, а также контролировать перемещения мусоровозов.
  • В мае 2019 года Tele2 запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае, говорили тогда в компании.
  • В 2019 году Минприроды объявил, что частные инвестиции в переработку мусора могли составить около 20 млрд рублей. В 2018 году в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд рублей.

#новость #ростелеком

Рая Хачатрян PLUS
+5027
7
8
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 8, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 178597, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 19 Nov 2020 09:02:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Интеллектуальный Филипп

14

"Связь от РТ - по одним трубам с говном! '

Ответить

Андрей Деревянко

7

Просто ради того, чтобы в пресс-релизе написали «Ростелеком купил большую тройку»?

Ответить

Arthur Niazyan

1

Мусорные опционы. 

Ответить

ЯжПрограммист

1

Вся эта переработка мусора просто какое-то золотое дно для роспила, уже всем уши прожужали реформами и операторами, а что-то перемен не видно от слова ВААБЩЕ, а ну нет.. в плтёжках цифра увеличилась больше чем обычно. 

Ответить

Александр Свинин

–1

Это СберТройка или это другое?

Ответить

Виталий Журавлев

Александр
0

СберМусор

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Bercut
Подписан
Отписаться
Компьютер подключенный к электросети, может стать объектом хакерской атаки
Самый безопасный компьютер с точки зрения информационной безопасности – это компьютер без питания и интернета, вмонтиро…
0
Сбер
Подписан
Отписаться
SberQ: зачем Сберу система оценки топ-менеджеров и как работает симулятор рабочего дня CEO
В 2020 году Сбер запустил SberQ — систему, помогающую оценивать компетенции и личностные качества топ-менеджеров. Это д…
3
ЦДП
Подписан
Отписаться
В Цифровом деловом пространстве обсудят инновации в музыке
19 ноября в Цифровом деловом пространстве пройдет паблик-ток в рамках цикла «Современная классика» об инновациях в клас…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Лучезарный Смех
за день
Давайте разработчики, снижайте теперь цены на ваши приложения, вы же ради пользователей этого добивались.
Apple снизит комиссию в App Store до 15% для разработчиков с выручкой меньше $1 млн в год
Zaba Zuza
за неделю
Сделать бизнес на одном товаре и продавать его 60 лет: история универсальной смазки WD-40

Комментарии

WoW Content

Отправил через «Авито доставку…

WoW Content

Отправил через «Авито доставку…

Kelerius

Власти Санкт-Петербурга…

Maksim M

Золото или недвижимость ? За и…

Павел

«Сбер» и власти Москвы…

Александр Крофт

Минтранс предложил штрафовать…

Ivan Boldyrev

Власти Санкт-Петербурга…

Виталий Журавлев

«Ростелеком» купит 51% компании…

Olga Shvets

«Ведомости»: Госкомиссия…

Oleg Dergilev

Выгоревший бизнесмен - будущий…

Xenia Vatnik

«Рождество — это всегда…

Сергей Зайцев

Отправил через «Авито доставку…

Mariya Ky

Отправил через «Авито доставку…

Xenia Vatnik

Sony заменила указатели на…

Anton Fix

Отправил через «Авито доставку…

Ivan Vishnyakov

Google выпустила обновление…

Для Сохранения

Google выпустила обновление…

Blackrock

Отправил через «Авито доставку…

Александр Якунин

Как Сбер дизайнил, дизайнил, да…

Владислав Попов

«Просчитанный ход, чтобы выйти…
null