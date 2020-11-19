«Ростелеком» купит 51% компании по управлению переработкой отходов «Большая тройка» за более чем 1 млрд рублей Материал редакции
Оператор будет развивать новое направление и надеется, что по потенциалу оно не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам.
«Ростелеком» решил купить 51% в компании «Большая тройка», которая реализует решения для автоматизации переработки отходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Оператор потратит на покупку 1,275 млрд рублей.
Компании уже заключили договор: «Ростелеком» купит 1% и колл-опционы на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 года. «Большая тройка» станет «дочкой» оператора и сохранит команду, добавил представитель «Ростелекома».
Оператор получит главный продукт «Большой тройки» – платформу «Управление отходами». Компания работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, рассказали в «Большой тройке».
По результатам сделки «Ростелеком» займет новую нишу, а «Большая тройка» расширит географию благодаря экосистеме оператора, считает основатель и гендиректор компании Артем Седов. В «Ростелекоме» надеются, что новое направление по потенциалу не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам компании.
Стороны сделки уже начали совместную работу по цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, рассказал вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. Он добавил, что во время пандемии значительно выросло количество медотходов — масок и перчаток. Их необходимо безопасно утилизировать.
- В июле 2019 года МТС разработал систему для цифрового управления бытовыми отходами. Она позволяет проводить мониторинг состояния транспорта и контейнеров, а также контролировать перемещения мусоровозов.
- В мае 2019 года Tele2 запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае, говорили тогда в компании.
- В 2019 году Минприроды объявил, что частные инвестиции в переработку мусора могли составить около 20 млрд рублей. В 2018 году в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд рублей.
Просто ради того, чтобы в пресс-релизе написали «Ростелеком купил большую тройку»?
Вся эта переработка мусора просто какое-то золотое дно для роспила, уже всем уши прожужали реформами и операторами, а что-то перемен не видно от слова ВААБЩЕ, а ну нет.. в плтёжках цифра увеличилась больше чем обычно.
Это СберТройка или это другое?
Блоги компаний
Показать еще