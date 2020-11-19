Оператор будет развивать новое направление и надеется, что по потенциалу оно не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам.

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«Ростелеком» решил купить 51% в компании «Большая тройка», которая реализует решения для автоматизации переработки отходов, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний. Оператор потратит на покупку 1,275 млрд рублей.

Компании уже заключили договор: «Ростелеком» купит 1% и колл-опционы на 50% долей, которые реализует в первой половине 2021 года. «Большая тройка» станет «дочкой» оператора и сохранит команду, добавил представитель «Ростелекома».

Оператор получит главный продукт «Большой тройки» – платформу «Управление отходами». Компания работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, рассказали в «Большой тройке».

По результатам сделки «Ростелеком» займет новую нишу, а «Большая тройка» расширит географию благодаря экосистеме оператора, считает основатель и гендиректор компании Артем Седов. В «Ростелекоме» надеются, что новое направление по потенциалу не будет уступать информационной безопасности и облачным сервисам компании.

Стороны сделки уже начали совместную работу по цифровизации оборота эпидемиологически опасных медицинских отходов, рассказал вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин. Он добавил, что во время пандемии значительно выросло количество медотходов — масок и перчаток. Их необходимо безопасно утилизировать.