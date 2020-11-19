Сервисы
Евгения Евсеева
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«Можно ли переступать черту — делиться такими данными?»: «Яндекс» объяснил отказ от оценки кредитоспособности россиян Материал редакции

Проект был экспериментом, который компания признала ошибочным.

  • Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян объяснил в интервью РБК, почему компания отказалась от проекта по оценке кредитоспособности россиян. Запущенный в 2019 году сервис был экспериментом, решение о котором компания впоследствии признала ошибочным.
  • «Яндекс» совместно с «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро запустил проект «Интернет-скоринг бюро» в декабре 2019 года. Бюро принадлежали данные о кредитах, запросах на них, платежах человека и его кредитной нагрузке, а «Яндексу» — обезличенная статистика о своих пользователях. На основе этих данных формировался скоринговый балл.
  • В сентябре 2020 года компания свернула проект, но не рассказывала о причинах решения. Эксперты предположили, что «Яндекс» отказался от скоринга из-за возможных правовых и репутационных рисков.
  • По словам Худавердяна, компании было сложно закрыть проект, так как банки были готовы платить большие деньги за оценку кредитоспособности пользователей. Сервис тестировали несколько банков в конце 2019 года.
  • «"Яндекс" основан на сборе данных. Если взамен этих данных мы улучшаем свои сервисы — мы данные собираем. Если результат этого действия связан с их передачей — мы этого не делаем», — рассказал Тигран Худавердян.

Возник вопрос: можно ли переступать эту черту — делиться такими данными? Ведь мы окажемся в состоянии, когда в некотором смысле уже будет сложно себя дальше остановить. Это будет означать, что будут возникать другие сервисы, в которых мы будем делиться пользовательскими данными.

Тигран Худавердян
управляющий директор группы «Яндекс»

#новость #яндекс

Евгения Евсеева
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19 комментариев
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Шизоидная обезьяна

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Да какая к черту этика? Видимо аналитика от Яндекса не дала тех результатов, которые бы пригодились покупателям этих исследований.

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Андрей Николаев

Шизоидная
8

Конечно. Если рассказывают, что что-то закрыли потому что "забота о людях", "мысли о безопасности" и подобное - значит явно дело было в чем-то другом.

Ответить

SG

Андрей
2

Видно денег мало дали )
Да и потом Яндекс прекрасно понимает что согласившись на сделку с банками - получил бы кэш , но потерял бы просто миллионы клиентов , а так в тихаря передаёт конечно , волки сыты овцы целы 

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Надежный блик

Шизоидная
2

Удивительно, но постоянно встречаю людей искренне верящих в высокие цели некоторых компаний... Таки работает это лицемерие. А так да, все идеалы заканчиваются с переездом из гаража в нормальный офис.

Ответить

ЯжПрограммист

Шизоидная
0

Ну либо получалось что население наше утратило кредитопригодность в принципе и всё указывало на то что большая часть кредитов уже не вернется в полном объеме... как вариант.

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Антон Гранд

8

Тигран Хуевеян ещё тот пиздабол.

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Обтекаемый и правильный, сохраняя хладнокровие. В отличие от Олега.

Ответить

Антон Гранд

Sergei
0

В кредите отказали?

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
1

Кому?

Ответить

Pavel B

2

Я сейчас занимаюсь банкротством и понимаю почему этот проект остановили, мою кредитную историю держат в заложниках, её нигде нет и получить кроме как через личное посещение кредитного бюро в Москве нельзя. Юристы не могут собрать полный пакет документов для суда и это делается специально! Тормозят банкротство несовершенной системой, чтобы растягивать сроки в судах, эти дегенераты всегда бьют в спину, по другому в России ничего не работает. Я уже написал жалобу в банк России, но банк России такие же пиздоболы, указывающие ложную информацию на своём сайте. Точнее есть в банковской сфере законы, на которые банки забили болт. Чтобы судиться с ними и писать жалобы, нужны целые месяцы. А растягивать банкам банкротство выгодно по понятным причинам, чтобы человек скорее устраивался на работу, и у него списывалась половина заработанных денег по исполнительному листу, что в свою очередь отменяет процедуру банкротства и переводит её на рельсы реструктуризации. Там вообще беспредел творится в банковской системе, про всё это можно рассказать только большой статьёй

Ответить

Артем Павлючук

Pavel
3

Расскажите.

Ответить

Pavel B

Артем
0

Позже

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Alex Marvell

3

Яндекс отказался от оценки кредитоспособности россиян, потому что "ну, товарищ майор, совесть то имейте, на прошлой неделе ведь выгрузку по остальным данным присылали!"

Ответить

Andrey Vinokurov

1

«Можно ли вернуть назад адекватное приложение для вызова такси?»: Яндекс объяснил отказ от такого безумного шага.

Ответить

Marat Ahiar

1

Дайте угадаю, одним из клиентов был Сбер?

Ответить

Nikita Shmidt

0

Яндекс говорит про черту - звучит потешно

Ответить

ivan krapivin

Nikita
0

Черту за пазуху. 

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Этот год не перестаёт удивлять.

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Денис Демидов

–1

Яндекс вроде собирает данные но компания почему то отстающая на рынки тоесть данные тут не в дели

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