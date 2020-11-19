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«Можно ли переступать черту — делиться такими данными?»: «Яндекс» объяснил отказ от оценки кредитоспособности россиян Материал редакции
Проект был экспериментом, который компания признала ошибочным.
- Управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян объяснил в интервью РБК, почему компания отказалась от проекта по оценке кредитоспособности россиян. Запущенный в 2019 году сервис был экспериментом, решение о котором компания впоследствии признала ошибочным.
- «Яндекс» совместно с «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро запустил проект «Интернет-скоринг бюро» в декабре 2019 года. Бюро принадлежали данные о кредитах, запросах на них, платежах человека и его кредитной нагрузке, а «Яндексу» — обезличенная статистика о своих пользователях. На основе этих данных формировался скоринговый балл.
- В сентябре 2020 года компания свернула проект, но не рассказывала о причинах решения. Эксперты предположили, что «Яндекс» отказался от скоринга из-за возможных правовых и репутационных рисков.
- По словам Худавердяна, компании было сложно закрыть проект, так как банки были готовы платить большие деньги за оценку кредитоспособности пользователей. Сервис тестировали несколько банков в конце 2019 года.
- «"Яндекс" основан на сборе данных. Если взамен этих данных мы улучшаем свои сервисы — мы данные собираем. Если результат этого действия связан с их передачей — мы этого не делаем», — рассказал Тигран Худавердян.
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Шизоидная обезьяна
Да какая к черту этика? Видимо аналитика от Яндекса не дала тех результатов, которые бы пригодились покупателям этих исследований.
Андрей НиколаевШизоидная
Конечно. Если рассказывают, что что-то закрыли потому что "забота о людях", "мысли о безопасности" и подобное - значит явно дело было в чем-то другом.
SGАндрей
Видно денег мало дали )
Да и потом Яндекс прекрасно понимает что согласившись на сделку с банками - получил бы кэш , но потерял бы просто миллионы клиентов , а так в тихаря передаёт конечно , волки сыты овцы целы
Надежный блик
Удивительно, но постоянно встречаю людей искренне верящих в высокие цели некоторых компаний... Таки работает это лицемерие. А так да, все идеалы заканчиваются с переездом из гаража в нормальный офис.
ЯжПрограммистШизоидная
Ну либо получалось что население наше утратило кредитопригодность в принципе и всё указывало на то что большая часть кредитов уже не вернется в полном объеме... как вариант.
Антон Гранд
Тигран Хуевеян ещё тот пиздабол.
Sergei TimofeyevАнтон
Обтекаемый и правильный, сохраняя хладнокровие. В отличие от Олега.
Антон ГрандSergei
В кредите отказали?
Sergei TimofeyevАнтон
Кому?
Pavel B
Я сейчас занимаюсь банкротством и понимаю почему этот проект остановили, мою кредитную историю держат в заложниках, её нигде нет и получить кроме как через личное посещение кредитного бюро в Москве нельзя. Юристы не могут собрать полный пакет документов для суда и это делается специально! Тормозят банкротство несовершенной системой, чтобы растягивать сроки в судах, эти дегенераты всегда бьют в спину, по другому в России ничего не работает. Я уже написал жалобу в банк России, но банк России такие же пиздоболы, указывающие ложную информацию на своём сайте. Точнее есть в банковской сфере законы, на которые банки забили болт. Чтобы судиться с ними и писать жалобы, нужны целые месяцы. А растягивать банкам банкротство выгодно по понятным причинам, чтобы человек скорее устраивался на работу, и у него списывалась половина заработанных денег по исполнительному листу, что в свою очередь отменяет процедуру банкротства и переводит её на рельсы реструктуризации. Там вообще беспредел творится в банковской системе, про всё это можно рассказать только большой статьёй
Артем ПавлючукPavel
Расскажите.
Pavel BАртем
Позже
Alex Marvell
Яндекс отказался от оценки кредитоспособности россиян, потому что "ну, товарищ майор, совесть то имейте, на прошлой неделе ведь выгрузку по остальным данным присылали!"
Andrey Vinokurov
«Можно ли вернуть назад адекватное приложение для вызова такси?»: Яндекс объяснил отказ от такого безумного шага.
Marat Ahiar
Дайте угадаю, одним из клиентов был Сбер?
Nikita Shmidt
Яндекс говорит про черту - звучит потешно
ivan krapivinNikita
Черту за пазуху.
Кирилл Крайнов
Этот год не перестаёт удивлять.
Денис Демидов
Яндекс вроде собирает данные но компания почему то отстающая на рынки тоесть данные тут не в дели