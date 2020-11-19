«Можно ли переступать черту…

Возник вопрос: можно ли переступать эту черту — делиться такими данными? Ведь мы окажемся в состоянии, когда в некотором смысле уже будет сложно себя дальше остановить. Это будет означать, что будут возникать другие сервисы, в которых мы будем делиться пользовательскими данными.