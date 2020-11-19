Безопасность пользователей и поддержка конкуренции: «Яндекс» впервые рассказал о внутренних принципах компании Материал редакции
Это «набор выводов», который помогает сотрудникам принимать решения.
«Яндекс» опубликовал внутренние принципы, которых придерживается компания. Это не строгий кодекс, а «набор выводов», который помогает сотрудникам принимать решения, объяснили в «Яндексе», уточнив, что они время от времени обновляются.
«Яндекс» решил опубликовать документ, чтобы пользователи и партнёры «понимали, что важно компании».
Пользователи
«Яндекс» рассказал, что осознаёт свою ответственность за сервисы, которыми пользуются миллионы людей. В компании считают пользователя: «главный заказчиком, то есть тем, для кого мы работаем и делаем сервисы».
Компания заявляет, что использует данные о поведении пользователей только для того, чтобы создавать для них новые и улучшать существующие сервисы. В частности, «Яндекс» никогда не продаёт данные о своих пользователях.
Если компания обязана раскрывать данные пользователей по запросу от правоохранительных органов, она делает это «строго по закону и только в том объёме, который необходим». «Яндекс» собирает данные о количестве подобных запросов и раз в полгода публикует отчёты.
«Яндекс» не устанавливает незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой и не создаёт ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя установить программу. «Однажды мы так сделали, после чего устыдились, исправились и добавили этот пункт», — рассказали в «Яндексе».
Сервисы
В компании не создают сервисы «только ради зарабатывания денег». При этом основой полезности сервиса «Яндекс» называет его прибыльность: «ведь если сервис прибыльный, значит, он нужен людям». В компании развивают и неприбыльные направления, так как верят в их пользу для людей.
Для компании важнее создавать качественные сервисы, чем не допускать ошибок, поэтому «Яндекс» закрывает сервисы, если они несут вред.
«Яндекс» не создает сервисы, цель которых — монетизация через тотализаторы и казино, а также не рекламирует казино, тотализаторы, пирамиды и другие «аттракционы с нулевой или отрицательной суммой».
Также в случае чрезвычайных ситуаций «Яндекс» делает сервисы, которые помогают людям получать информацию, необходимую для обеспечения их безопасности.
Конкуренция
«Яндекс» поддерживает конкуренцию и равные условия для всех компаний. В компании считают, что конкуренция с глобальными игроками делает их сильнее и развивает рынок. При этом компания не выступает с публичной критикой конкурентов.
Также «Яндекс» отмечает, что никак не ограничивает пользователей в получении информации о конкурирующих сервисах — например, на странице поисковой выдачи «Яндекса» размещены ссылки на другие поисковые системы.
Ранжирование результатов поиска происходит на основе «критерия полезности» — того, насколько конкретный элемент на соответствующем месте решает задачу пользователя наряду с другими элементами по запросу, сообщил «Яндекс», уточнив, что собственные сервисы компании также ранжируются по этому принципу.
Если компания нанимает сотрудника из конкурирующей фирмы, она делает это не ради конкурентной разведки, а чтобы получить квалифицированного работника.
Технологии
В основе сервисов «Яндекса» лежат технологии, поэтому при принятии решения о разработке сервиса в компании думают о том, как с помощью технологий создать в нём дополнительную ценность. «Яндекс» не занимается созданием военных технологий.
«Создание алгоритмов искусственного интеллекта, чьи решения стремятся к тому, что мы сделали бы сами» — главная цель компании. «Яндекс» считает, что в первую очередь для ИИ важны безопасность и тщательный подход к выборке, на которой алгоритмы учатся принимать решения.
Сотрудники
Сотрудники «Яндекса» могут иметь разные политические мнения, религиозные взгляды и позиции, но это не влияет на разработку сервисов.
«Яндекс» отмечает, что руководители компании не должны публично высказываться на политические темы, потому что в соцсетях невозможно отделить личное мнение от мнения компании. Сотрудников это правило не касается.
Щас понабегут хейтеры, начнут кричать, что Яндекс, вообще-то, худшая компания человечества, а эти принципы – пиздеж.
Яндекс, вообще-то, худшая компания человечества, а эти принципы – пиздеж.
Могут ли в компании сосуществовать «правильные принципы» и ручная однобокая коррекция новостной выдачи?
А что, есть сомнения?
Первые пять выдач в поиске на первой странице — реклама! На второй странице следующие три... опять реклама!
ЯНДЕКС НАРУШАЕТ ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ!!!
Ок, а как ты предлагаешь Яндексу зарабатывать на поиске, с которого все и началось? Или работать за идею?
И как там у гугла с рекламой в выдаче?
В отличие от многих, я год проработал в Яндексе и соглашусь, что к сожалению, Яндекс и правда семимильными шагами идет к званию худшей компании.
И не потому что они хотят заработать или ставят рекламу, а потому что в большинстве случаев они ставят сиюминутную прибыль на САМОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО.
И срать там хотели, как на пользователей, так и в целом на линейный состав сотрудников. А по соотношению "возможности компании" - "ее преимущества", это одно из худших мест для работы.
Вроде не 1 апреля...
"В компании не создают сервисы «только ради зарабатывания денег»."
Особенно смешно, что им всю поляну вычистили в РФ, чтобы не с кем было конкурировать)
"В компании считают, что конкуренция с глобальными игроками делает их сильнее и развивает рынок."
Прям в реальном времени чистят:
https://meduza.io/news/2020/11/19/eti-giganty-i-svoih-polzovateley-diskriminiruyut-peskov-ob-yasnil-zachem-nuzhen-zakonoproekt-o-blokirovke-google-i-facebook
Что-то засуетились они в последнее время. Видимо, пользователи стали осмотрительнее и не устанавливают дебильную Алису и прочую поебень, вот и пытается яндекс втереться в доверие.
Да их только за Яндекс услуги можно уже расстрелять, там такой шлак предлагают что волосы дыбом встают. Натуральная помойка
Ахахаха, поддержка конкуренции от Яндекса - это заходить на новый рынок чуть дело запахнет наживой, и давить там всех, пользуясь капиталами и большой базой пользователей. Яндекс разве что ещё на рынок похоронных услуг не залез. Лицемеры
П. с. там депутаты хотят ютуб запретить, наверное из Яндекса уже едут машины с деньгами гуманитарной помощи бедным депутатам
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