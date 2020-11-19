Это «набор выводов», который помогает сотрудникам принимать решения.

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«Яндекс» опубликовал внутренние принципы, которых придерживается компания. Это не строгий кодекс, а «набор выводов», который помогает сотрудникам принимать решения, объяснили в «Яндексе», уточнив, что они время от времени обновляются.

«Яндекс» решил опубликовать документ, чтобы пользователи и партнёры «понимали, что важно компании».

Пользователи

«Яндекс» рассказал, что осознаёт свою ответственность за сервисы, которыми пользуются миллионы людей. В компании считают пользователя: «главный заказчиком, то есть тем, для кого мы работаем и делаем сервисы».

Компания заявляет, что использует данные о поведении пользователей только для того, чтобы создавать для них новые и улучшать существующие сервисы. В частности, «Яндекс» никогда не продаёт данные о своих пользователях.

Если компания обязана раскрывать данные пользователей по запросу от правоохранительных органов, она делает это «строго по закону и только в том объёме, который необходим». «Яндекс» собирает данные о количестве подобных запросов и раз в полгода публикует отчёты.

«Яндекс» не устанавливает незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой и не создаёт ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя установить программу. «Однажды мы так сделали, после чего устыдились, исправились и добавили этот пункт», — рассказали в «Яндексе».

Сервисы

В компании не создают сервисы «только ради зарабатывания денег». При этом основой полезности сервиса «Яндекс» называет его прибыльность: «ведь если сервис прибыльный, значит, он нужен людям». В компании развивают и неприбыльные направления, так как верят в их пользу для людей.

Для компании важнее создавать качественные сервисы, чем не допускать ошибок, поэтому «Яндекс» закрывает сервисы, если они несут вред.

«Яндекс» не создает сервисы, цель которых — монетизация через тотализаторы и казино, а также не рекламирует казино, тотализаторы, пирамиды и другие «аттракционы с нулевой или отрицательной суммой».

Также в случае чрезвычайных ситуаций «Яндекс» делает сервисы, которые помогают людям получать информацию, необходимую для обеспечения их безопасности.

Конкуренция

«Яндекс» поддерживает конкуренцию и равные условия для всех компаний. В компании считают, что конкуренция с глобальными игроками делает их сильнее и развивает рынок. При этом компания не выступает с публичной критикой конкурентов.

Также «Яндекс» отмечает, что никак не ограничивает пользователей в получении информации о конкурирующих сервисах — например, на странице поисковой выдачи «Яндекса» размещены ссылки на другие поисковые системы.

Ранжирование результатов поиска происходит на основе «критерия полезности» — того, насколько конкретный элемент на соответствующем месте решает задачу пользователя наряду с другими элементами по запросу, сообщил «Яндекс», уточнив, что собственные сервисы компании также ранжируются по этому принципу.

Если компания нанимает сотрудника из конкурирующей фирмы, она делает это не ради конкурентной разведки, а чтобы получить квалифицированного работника.

Технологии

В основе сервисов «Яндекса» лежат технологии, поэтому при принятии решения о разработке сервиса в компании думают о том, как с помощью технологий создать в нём дополнительную ценность. «Яндекс» не занимается созданием военных технологий.

«Создание алгоритмов искусственного интеллекта, чьи решения стремятся к тому, что мы сделали бы сами» — главная цель компании. «Яндекс» считает, что в первую очередь для ИИ важны безопасность и тщательный подход к выборке, на которой алгоритмы учатся принимать решения.

Сотрудники

Сотрудники «Яндекса» могут иметь разные политические мнения, религиозные взгляды и позиции, но это не влияет на разработку сервисов.