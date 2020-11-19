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Рая Хачатрян
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Российский облачный сервис 3D-рендеринга Megarender привлёк $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies Материал редакции

Компания планирует стать крупнейшей на территории СНГ в сфере 3D-рендеринга по объему вычислительной мощности оборудования.

3 комментария
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Российский онлайн-сервис для 3D-рендеринга Megarender привлёк $3 млн от IT-холдинга Scalo Technologies, сообщил vc.ru представитель сервиса. На привлеченные средства компания купит оборудование, разработает новую версию платформы и займется выходом на международные рынки.

Условия сделки, финансовые показатели и оценку компания не раскрывает. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Мегарендер» в 2019 году составила 8,1 млн рублей. 100% долей компании принадлежит основателю Виктору Юркову. Это первые внешние инвестиции с момента основания в 2011 году, добавил представитель компании.

С помощью Megarender пользователи могут производить рендеринг 3D-моделей в облаке. Благодаря инвестициям, компания планирует стать крупнейшей на территории СНГ в сфере 3D-рендеринга по объему вычислительной мощности оборудования.

Сервис позволяет визуализировать сцены, созданные с помощью программ для 3D-моделирования и анимации без покупки собственных серверов. В Megarender можно импортировать сцены 3ds Max, Maya, Blender и других программ.

Услугами Megarender пользуются частные специалисты по дизайну, студии графического дизайна и спецэффектов, архитектурные бюро, разработчики анимационного, VR и киноконтента, сообщила компания. Она назвала среди клиентов Институт Градостроительного планирования Москвы, компанию 3D Sparrow, на сайте Scalo Technologies в списке клиентов и партнеров компании указана Autodesk.

IT-холдинг Scalo Technologies создан в 2020 году и занимается инвестициями в стартапы в сфере искусственного интеллекта и облачных продуктов для бизнеса. Он уже вложился в стартап-разработчик ИИ-аналога сотрудников колл-центров Neuro.net и в сервис преобразования документов в data Handl. Компания планирует инвестировать не менее $50 млн к 2023 году.

#новость #инвестиции

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3 комментария
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ivan krapivin

3

Деньги пойдут на телепортацию компании из 2008 года

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true iBegginer

0

Продукт может и хороший, но сайт из нулевых 

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Олег Саенов

0

странно. Среди всех рендерферм которыми я пользовался МР самый убогий и колхозный. я помню что они одни из последних сделали плагин для макса и превью рендера.

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