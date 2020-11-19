Это позволит Fortnite вернуться на «яблочные» устройства.

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Облачный игровой сервис GeForce Now от Nvidia стал доступен на iOS через встроенный браузер Safari, передаёт Games Industry. Таким образом Fortnite сможет вернуться на iOS в обход запрета Apple, но играть в неё можно будет только один час, сообщало в ноябре BBC.

Nvidia подтвердила, что планирует добавить поддержку Fortnite в GeForce Now. Компания обошла правила по поводу потоковой передачи игр в App Store с помощью бета-версии приложения на базе встроенного браузера и скоро добавит поддержку игр из магазина GOG.

Nvidia также сообщила, что работает с Epic Games над версией с удобным сенсорным управлением (для чего в настоящее время требуется игровой планшет на iOS).

В ходе брифинга для СМИ Фил Эйслер, генеральный менеджер подразделения GeForce Grid Cloud Gaming из Nvidia, сказал, что компания обсуждала с Apple приложения для iOS, но требования держателя платформы к приложениям для потоковой передачи игр не будут способствовать хорошему пользовательскому опыту.

Помимо поддержки iOS Safari, Nvidia также объявила, что GeForce Now добавит поддержку витрины GOG до 10 декабря, когда выйдет Cyberpunk 2077.