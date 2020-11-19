Сервисы
Лиана Липанова
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Google запустит игровой стриминговый сервис Stadia на iPhone через Safari спустя год после релиза Материал редакции

До сих пор сервис мог работать только на устройствах на базе Android из-за строгих правил App Store.

  • Google объявила, что в ближайшие недели её игровой стриминговый сервис Stadia станет доступен на устройствах с iOS через встроенный браузер Safari, передаёт CNBC.
  • Сервис запущен в ноябре 2019 года, но до сих пор мог работать только на устройствах с операционной системой Android из-за строгих правил App Store, напоминает издание.
  • Для публикации через собственный магазин приложений Apple каждая игра в библиотеках Stadia должна быть одобрена и иметь собственную страницу в App Store, а также загружаться напрямую из магазина. Запуск веб-версии сервиса через Safari позволит обойти это правило.
  • Stadia работает по подписке за $9,99 в месяц, но также позволяет покупать каждую игру отдельно по полной стоимости.
  • В ноябре свой игровой сервис на iOS через Safari также запустила Nvidia. Компания также пообещала добавить в GeForce Now поддержку Fortnite, Apple удалила игру в августе 2020 года в ответ на прямые покупки в обход механизмов App Store.

#новость #google #stadia #apple #ios

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14 комментариев
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Andrey Kulakov

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Ничего, Apple придумает как прикрыть даже через браузер)

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Летний ГОСТ

Andrey
1

Глупость. Никому в Apple в голову не придёт что-либо ограничивать в вебе.
Как это и было с браузерными играми до сих пор.

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Максим Ростокин

Летний
1

На Flash?

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true iBegginer

Летний
0

Сам Стив говорил: Хотите контент 18+? Пи...идите в web, в аппсторе этого не будет

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3216q114

Andrey
1

Тем более браузер то всего один даже сильно напрягаться не нужно.

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Igor Filippov

Andrey
0

Судя по тому как "шустро" оно работает, они прикроют сами себя.

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3216q114

2

Буде интересно посмотреть на эту ветвь противостояния. Если яблоко решит блочить, то  покуситься на святое, после такого у них противников прибавиться на порядок.
И скидкой для нищебродов уже отделаться будет сложно.

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Airat Kafman

1

Интересно, через сколько Тимкок заблокирует эту наглую попытку зарабатывать мимо кассы от прямых конкурентов?

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Forium

0

Не понимаю, почему думают, что это "в обход" яблока. Как раз наоборот. Раз через сафари, а не через хром, то 100% в коалиции.

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3216q114

Forium
0

У яблочных мобильный устройствах всего один браузер как бы он не назывался, так что через хром не выйдет ни как.

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Sergey Surikov

3216q114
0

https://apps.apple.com/us/app/google-chrome/id535886823

‎Google Chrome
‎Get more done with the new Google Chrome on iPhone and iPad. Now more simple, secure and faster…
apps.apple.com
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3216q114

Sergey
0

как я и писал на IOS браузер может называться как угодно, но safari он быть не престанет.

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Sergey Surikov

3216q114
0

чушь какая-то. Хром и сафари разные браузеры.

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true iBegginer

Sergey
0

но движок отображения HTML, CSS и среда выполнения JS - такое же как в Safari

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