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Google запустит игровой стриминговый сервис Stadia на iPhone через Safari спустя год после релиза Материал редакции
До сих пор сервис мог работать только на устройствах на базе Android из-за строгих правил App Store.
- Google объявила, что в ближайшие недели её игровой стриминговый сервис Stadia станет доступен на устройствах с iOS через встроенный браузер Safari, передаёт CNBC.
- Сервис запущен в ноябре 2019 года, но до сих пор мог работать только на устройствах с операционной системой Android из-за строгих правил App Store, напоминает издание.
- Для публикации через собственный магазин приложений Apple каждая игра в библиотеках Stadia должна быть одобрена и иметь собственную страницу в App Store, а также загружаться напрямую из магазина. Запуск веб-версии сервиса через Safari позволит обойти это правило.
- Stadia работает по подписке за $9,99 в месяц, но также позволяет покупать каждую игру отдельно по полной стоимости.
- В ноябре свой игровой сервис на iOS через Safari также запустила Nvidia. Компания также пообещала добавить в GeForce Now поддержку Fortnite, Apple удалила игру в августе 2020 года в ответ на прямые покупки в обход механизмов App Store.
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Andrey Kulakov
Ничего, Apple придумает как прикрыть даже через браузер)
Летний ГОСТ
Глупость. Никому в Apple в голову не придёт что-либо ограничивать в вебе.
Как это и было с браузерными играми до сих пор.
Максим РостокинЛетний
На Flash?
true iBegginerЛетний
Сам Стив говорил: Хотите контент 18+? Пи...идите в web, в аппсторе этого не будет
3216q114Andrey
Тем более браузер то всего один даже сильно напрягаться не нужно.
Igor FilippovAndrey
Судя по тому как "шустро" оно работает, они прикроют сами себя.
3216q114
Буде интересно посмотреть на эту ветвь противостояния. Если яблоко решит блочить, то покуситься на святое, после такого у них противников прибавиться на порядок.
И скидкой для нищебродов уже отделаться будет сложно.
Airat Kafman
Интересно, через сколько Тимкок заблокирует эту наглую попытку зарабатывать мимо кассы от прямых конкурентов?
Forium
Не понимаю, почему думают, что это "в обход" яблока. Как раз наоборот. Раз через сафари, а не через хром, то 100% в коалиции.
3216q114Forium
У яблочных мобильный устройствах всего один браузер как бы он не назывался, так что через хром не выйдет ни как.
Sergey Surikov3216q114
https://apps.apple.com/us/app/google-chrome/id535886823
3216q114Sergey
как я и писал на IOS браузер может называться как угодно, но safari он быть не престанет.
Sergey Surikov3216q114
чушь какая-то. Хром и сафари разные браузеры.
true iBegginerSergey
но движок отображения HTML, CSS и среда выполнения JS - такое же как в Safari