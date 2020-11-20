Сервисы
Таня Боброва
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«Яндекс» добавил в подписку «Плюс» сервис «Заправки» — пользователи получат кэшбек баллами за заправки от 1500 рублей Материал редакции

В подписке уже есть кэшбек баллами за такси, каршеринг и другие сервисы.

18 комментариев
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«Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свой сервис «Заправки», рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут получать в приложениях «Карты», «Заправки» и «Навигатор» баллы, а затем тратить их на топливо или в других сервисах компании.

Кэшбек баллами начисляется за заправки на сумму от 1500 рублей — по 0,5 балла с каждого литра. Чтобы потратить баллы, нужно оформить подписку «Плюс»: оплатить топливо можно пока только в приложении «Яндекс.Заправки», а позже — в «Картах» и «Навигаторе».

Если у пользователя привязана карта лояльности любой топливной сети, за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и на «Плюс». Копить баллы с заправок и оплачивать ими топливо можно на всех АЗС, подключённых к «Заправкам» — сейчас это около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других.

  • Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
  • В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» в приложении «Яндекс Go».
  • По данным компании, с начала 2020 года количество подписчиков «Плюса» из России выросло вдвое и в октябре достигло 5 млн человек. Подписки с бонусами на сервисы из своей экосистемы развивают также Mail.ru Group, «Сбер» и «Тинькофф».

#новость #яндексзаправки #плюс #яндекс

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18 комментариев
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Алексей Кузьмичев

2

Вы че угораете, мне чтобы на 1500 заправиться, нужно бак полностью осушить.

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Двадцать Один

Алексей
4

у меня бак на 3000 полный

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Ilya Uryadov

Двадцать
0

У меня 4500

Ответить

Двадцать Один

Ilya
1

1500 это литров 35 получается, ну в зависимости от бензина
меньше 40 литров вообще не знаю баков даже

Ответить

Viacheslav Semenchuk

Двадцать
0

Мопед? 

Ответить

Pavel Chernikov

Ilya
0

Я вобще хз сколько стоит мой автобус заправить

Ответить

Евгений Рогов

Алексей
0

Цены на бенз растут... скоро не полный бак получится...

Ответить

Евгений Батищев

Алексей
0

Велик или самокат?

Ответить

Пластиковое Окно

0

 0,5 балла с каждого литра

Вот это нихуя же себе.

Ответить

Двадцать Один

Пластиковое
2

1% получился у меня при заправке полного бака
такое себе конечно

Ответить

Pavel Chernikov

Пластиковое
0

Учитывая что скидка суммируется с картами АЗС, то норм - на Ека будет 1.20 (0.5+0.7).

Ответить

Евгений Батищев

0

А крышка какая по баллам с Заправки? Я в месяц на 10 000 - 15 000 заправляю. Получается от 5000 до 7500 кешбеком/балами? Ни кто тут не ошибся? Или просто крышка 50 рублей? 😂

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Артём Власов

Евгений
1

Ты ошибся, кешбек на литры

Ответить

Евгений Батищев

Артём
1

Понял. Моя вина.
Понять, простить и отпустить.

Ответить

Двадцать Один

Евгений
0

на 10000 литров заправляетесь?

Ответить

Илья Илья

0

Когда будут кешбэк за шаги?

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Евгений Батищев

Илья
1

Это тебе в Билайн

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Роман Анищенко

0

Спасибо, но в СПб на ПТК заправляться я не буду

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