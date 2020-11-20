В подписке уже есть кэшбек баллами за такси, каршеринг и другие сервисы.

В закладки

«Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свой сервис «Заправки», рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут получать в приложениях «Карты», «Заправки» и «Навигатор» баллы, а затем тратить их на топливо или в других сервисах компании.

Кэшбек баллами начисляется за заправки на сумму от 1500 рублей — по 0,5 балла с каждого литра. Чтобы потратить баллы, нужно оформить подписку «Плюс»: оплатить топливо можно пока только в приложении «Яндекс.Заправки», а позже — в «Картах» и «Навигаторе».

Если у пользователя привязана карта лояльности любой топливной сети, за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и на «Плюс». Копить баллы с заправок и оплачивать ими топливо можно на всех АЗС, подключённых к «Заправкам» — сейчас это около 7000 станций «Роснефти», «Татнефти» и других.

Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. В неё входят доступ в «Кинопоиск HD», «Музыку» и кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».

В сентябре «Яндекс» включил в подписку «Яндекс.Плюс» свои сервисы доставки «Еда» и «Лавка» в приложении «Яндекс Go».



По данным компании, с начала 2020 года количество подписчиков «Плюса» из России выросло вдвое и в октябре достигло 5 млн человек. Подписки с бонусами на сервисы из своей экосистемы развивают также Mail.ru Group, «Сбер» и «Тинькофф».