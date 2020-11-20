Apple обвинила руководство Facebook в желании «собрать как можно больше данных» о пользователях Материал редакции
В ответ Facebook заявила, что Apple отвлекает всех от собственных проблем с конфиденциальностью.
Apple ответила на письмо организаций по защите прав человека и конфиденциальности, которые разочаровались переносом на 2021 год ввода функции прозрачности — она позволяет пользователям знать, когда их действия хотят отслеживать. Об этом пишет 9to5mac.
Компания рассказала, что отложила реализацию App Tracking Transparency (ATT), чтобы дать разработчикам время для обновления приложений и методов обработки данных. «Мы по-прежнему полностью привержены нашему подходу к защите конфиденциальности», — говорится в письме. Apple заявила, что её тоже беспокоит отслеживание пользователей без их согласия, а также объединение и перепродажа данных рекламными сетями.
Apple напомнила, что некоторые компании жаловались, что ввод ATT повлияет на малый бизнес. «Но на самом деле нынешняя гонка по сбору данных в первую очередь приносит пользу крупным компаниям с большими наборами данных», — говорится в письме. Apple заявила о своей строгой политике приватности и обвинила Facebook в сборе данных об активности в интернете для таргетинга рекламы.
В ответ Facebook обвинила Apple в попытке отвлечь пользователей от своих собственных проблем конфиденциальности. Компания напомнила, что Apple нарушала приватность пользователей: в январе 2019 года стало известно о программной ошибке в FaceTime, которая позволяла увидеть и услышать собеседника до того, как он принял вызов.
Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook пожаловалась на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 и заявил, что это снизит эффективность рекламы, так как новые настройки не позволяют отслеживать пользователей в сторонних приложениях и на сайтах.
С 8 декабря Apple вводит вводит «Ярлыки конфиденциальности» в магазинах приложений — на них будут отображаться данные, которые разработчики собирают для рекламы, аналитики, персонализации продукта.
Facebook очень мило сравнили сознательное и целенаправленное поведение со своей стороны и софтверный баг у Apple.
It turns out that in the current version of the macOS, the OS sends to Apple a hash (unique identifier) of each and every program you run, when you run it.
https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/
И только потом Apple поняли что людям это очень не понравилось...
Finally, Apple is overhauling the design of the network request and adding a user-facing opt-out option.
“In addition, over the the next year we will introduce several changes to our security checks:
- A new encrypted protocol for Developer ID certificate revocation checks
- Strong protections against server failure
- A new preference for users to opt out of these security protections
https://techcrunch.com/2020/11/15/apple-responds-to-gatekeeper-issue-with-upcoming-fixes/
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