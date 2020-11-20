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Apple обвинила руководство Facebook в желании «собрать как можно больше данных» о пользователях Материал редакции

В ответ Facebook заявила, что Apple отвлекает всех от собственных проблем с конфиденциальностью.

6 комментариев
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Apple ответила на письмо организаций по защите прав человека и конфиденциальности, которые разочаровались переносом на 2021 год ввода функции прозрачности — она позволяет пользователям знать, когда их действия хотят отслеживать. Об этом пишет 9to5mac.

Компания рассказала, что отложила реализацию App Tracking Transparency (ATT), чтобы дать разработчикам время для обновления приложений и методов обработки данных. «Мы по-прежнему полностью привержены нашему подходу к защите конфиденциальности», — говорится в письме. Apple заявила, что её тоже беспокоит отслеживание пользователей без их согласия, а также объединение и перепродажа данных рекламными сетями.

Слишком часто информация о вас собирается в приложении или на веб-сайте, принадлежащем одной компании, и объединяется с информацией, собираемой отдельно другими компаниями, для целевой рекламы и измерения рекламы.

[...]

Мы не против рекламы, мы просто считаем, что отслеживание должно быть прозрачным и контролироваться пользователем — это вызовет их доверие, которое принесёт пользу всем.

Apple

Apple напомнила, что некоторые компании жаловались, что ввод ATT повлияет на малый бизнес. «Но на самом деле нынешняя гонка по сбору данных в первую очередь приносит пользу крупным компаниям с большими наборами данных», — говорится в письме. Apple заявила о своей строгой политике приватности и обвинила Facebook в сборе данных об активности в интернете для таргетинга рекламы.

Руководители Facebook ясно дали понять, что намерены собрать как можно больше данных как о собственных, так и о сторонних продуктах для разработки и монетизации подробных профилей своих пользователей, и это игнорирование конфиденциальности пользователей продолжает расширяться, охватывая всё больше их продуктов.

Apple

В ответ Facebook обвинила Apple в попытке отвлечь пользователей от своих собственных проблем конфиденциальности. Компания напомнила, что Apple нарушала приватность пользователей: в январе 2019 года стало известно о программной ошибке в FaceTime, которая позволяла увидеть и услышать собеседника до того, как он принял вызов.

Они [в Apple] используют своё доминирующее положение на рынке, чтобы отдавать предпочтение собственному сбору данных, в то время как их конкуренты практически не могут использовать те же данные. Они утверждают, что речь идёт о конфиденциальности, но речь идёт о прибыли.

Facebook

Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. В августе Facebook пожаловалась на ограничения отслеживания пользователей в iOS 14 и заявил, что это снизит эффективность рекламы, так как новые настройки не позволяют отслеживать пользователей в сторонних приложениях и на сайтах.

Настройка конфиденциальности в приложениях AdExchange

С 8 декабря Apple вводит вводит «Ярлыки конфиденциальности» в магазинах приложений — на них будут отображаться данные, которые разработчики собирают для рекламы, аналитики, персонализации продукта.

#новость #apple #facebook

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6 комментариев
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K. A.

16

Facebook очень мило сравнили сознательное и целенаправленное поведение со своей стороны и софтверный баг у Apple.

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Сергей Милосердов

K.
1

Баг, дааа

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Semyashkin Oleg

14
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Gabby BenDer

5

-дурак
-сам дурак

🍿

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Евгений Попов

0
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Max Gasan

0

It turns out that in the current version of the macOS, the OS sends to Apple a hash (unique identifier) of each and every program you run, when you run it.

https://sneak.berlin/20201112/your-computer-isnt-yours/

 И только потом Apple поняли что людям это очень не понравилось...

Finally, Apple is overhauling the design of the network request and adding a user-facing opt-out option.

“In addition, over the the next year we will introduce several changes to our security checks:

- A new encrypted protocol for Developer ID certificate revocation checks
- Strong protections against server failure
- A new preference for users to opt out of these security protections

https://techcrunch.com/2020/11/15/apple-responds-to-gatekeeper-issue-with-upcoming-fixes/

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