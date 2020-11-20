Слишком часто информация о вас собирается в приложении или на веб-сайте, принадлежащем одной компании, и объединяется с информацией, собираемой отдельно другими компаниями, для целевой рекламы и измерения рекламы.

[...]

Мы не против рекламы, мы просто считаем, что отслеживание должно быть прозрачным и контролироваться пользователем — это вызовет их доверие, которое принесёт пользу всем.