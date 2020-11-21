Игра-«песочница», в которой пользователи проводят больше двух часов в день, собралась на Нью-Йоркскую биржу.

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19 ноября 2020 года американская Roblox подала заявку на IPO: компания планирует предварительно разместить акции на $1 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBLX. В июле 2019 года инвесторы оценивали компанию в $2,5 млрд, в феврале 2020 года — уже в $4 млрд.

Roblox — разработчик одноимённой игры-«песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов и делиться ими с пользователями по всему миру. Игру называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира», а её основная аудитория — дети и подростки.

Согласно проспекту, выручка компании за январь-сентябрь 2020 года выросла на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составила $588,7 млн.

Свободный денежный поток за девять месяцев 2020 года составил $292,6 млн против $6 млн за 2019 год и $49,5 млн за весь 2018 и 2019 год вместе взятые.



Убытки за тот же период составили $206 млн против $46 млн убытков в 2019 году.



Как устроена платформа и почему популярна — в материале.

Как устроена Roblox

Бета-версию Roblox в 2004 году разработали Дэвид Башуцки (David Baszucki) и Эрик Кассел (Erik Cassel), а выпустили игру в 2006 году. Roblox позволяет придумывать свои собственные миры или играть в готовые игры других пользователей. Сама платформа создана на языке Lua.

В играх можно создавать уникальных персонажей, похожих на фигурки Lego, которые могут перемещаться между мирами. На платформе есть игры в различных жанрах, например, гонки, симуляторы, квесты и другое.

Например, группа пользователей воссоздала в Roblox современный политический мир. Внутри виртуальных стран проходят выборы, войны или заключаются союзы, а игроки периодически меняют свои роли.

В Roblox все игры бесплатные, но компания продаёт цифровую валюту под названием Robux. С её помощью можно покупать виртуальные товары, совершенствовать персонажей, а за подписку стоимостью от $4,99 до $19,99 получать фиксированное количество игровых денег каждый месяц и другие премиальные функции.

Помимо игровой валюты Roblox зарабатывает, сдавая пользователям в аренду серверы для проведения виртуальных мероприятий. Незначительная часть доходов компании приходится на рекламу, лицензии и роялти, пишет TechCrunch.

В ноябре в Roblox прошёл концерт рэпера Lil Nas X, который собрал в общей сложности 33 млн просмотров на четырёх выступлениях. Количество уникальных посетителей в компании не раскрыли. Похожее шоу проводил рэпер Трэвис Скотт в игре Fortnite и собрал 45,8 млн просмотров на пяти выступлениях.

Российская «Мастерская 15» предлагает организацию корпоратива или создание виртуального представительства во вселенной Roblox. Клиент может провести корпоратив в уже готовой игре или заказать индивидуальный виртуальный мир с брендированием, тематической кастомизацией аватаров и выбранными активностями.

Сообщество разработчиков в Roblox

Roblox выплачивает разработчикам, использующим набор инструментов под названием Roblox Studio для создания игр для приложения, по 25% от продаж цифровой валюты и премиум-функций в их «мире», сообщало CNBC в апреле 2020 года. В августе Bloomberg также писало, что создатели игр на платформе получают 25%, а The Wall Street Journal — 30%.

По данным The New York Times, всего на площадке около 2 млн разработчиков игр, 345 тысяч из которых зарабатывают и делят свою прибыль с компанией поровну. Независимые разработчики создают более 20 млн новых игр в год для платформы.

Разработчики и создатели получают вознаграждение в виде Robux, которые могут конвертировать в доллары: один Robux равен $0,0035 по курсу на 30 сентября 2020 года. За 2019 год компания выплатила сообществу разработчиков $110 млн, за девять месяцев 2020 года — $209,2 млн.

Отдельный сервис Roblox Studio, популярный среди детей, учит пользователей создавать игры без навыков программирования. Roblox Studio включает в себя шаблоны и обучающие видео. Из-за популярности платформы сторонние компании запускают курсы по программированию в Roblox. Например, в России такие курсы предлагают школы программирования Coddy, «Пиксель», «Кодабра» и другие.

Американская компания iD Tech уже несколько лет обучает детей и подростков от 7 до 19 лет дизайну на Minecraft, кодированию игр на JavaScript и Roblox. Стоимость курсов со скидкой составляет $400 за неделю, а на занятиях, которые проводятся через Zoom, обучаются максимум пятеро детей. По словам вице-президента iD Tech Рики Беннетта (Ricky Bennett), курс по дизайну игр Roblox — самый популярный.

В ноябре 2020 года в британской Daily Mail вышла статья о двух братьях-близнецах, которые в 13 лет создали свою первую игру на Roblox, а к 20 годам стали зарабатывать около $132 тысяч в год на разработке игр без профильного образования.

Чем Roblox отличается от Minecraft

Основное отличие Roblox от Minecraft в пользовательском контенте, объяснял в 2018 году журналу РБК президент подразделения Roblox International Крис Миснер. Основатель компании детского цифрового консалтинга Dubit Мэтью Уорнфорд называл Roblox «YouTube игрового мира».

Roblox — онлайн-конструктор для создания игр, в то время как Minecraft — это игра с «открытым миром», внутри которой можно создавать различные предметы. По ежемесячной аудитории Roblox обогнала Minecraft: в марте 2019 года у Minecraft был 91 млн игроков в месяц, у Roblox — 100 млн.

В июне 2017 года Minecraft запустила партнёрскую программу — игроки могут разрабатывать плагины, моды, наборы текстур и аддонов. К апрелю 2018 года компания выплатила 45 создателям дополнительного контента $7 млн.

Какую долю получают пользователи, компания не уточнила, но заявила, что они получают «большую часть» от того, что остаётся после списания комиссии (около 30%) магазина приложений. После этого компания не сообщала о выплатах.

В Minecraft для подключения к чужому миру нужно знать идентификатор сервера. В Roblox библиотека отображается при входе в приложение.

Minecraft платная — за неё нужно заплатить один раз, а затем пользователи бесплатно получают все обновления. Играть в Minecraft можно и без интернета — игра не зависит от других пользователей. Roblox более социальная игра, общение в ней играет важную роль.

Кто играет в Roblox

В первые годы существования платформы бизнес рос медленно, писала The New York Times в августе 2020 года. Но в 2015 и 2016 годах активность начала набирать обороты за счёт технологических улучшений, которые облегчили работу Roblox на смартфонах и на Xbox от Microsoft. Сейчас платформа доступна на iOS, Android, Mac, Windows, устройствах Amazon и других. По данным компании, 34% выручки за первые три квартала 2020 года она получила через продажи в App Store, 18% — через Google Play. 72% пользователей играют на мобильных устройствах, 25% — на компьютерах и 3% — на приставках.

По собственным данным, на пике в игре было 5,2 млн пользователей одновременно — даты в компании не приводят. The New York Times пишет, что на платформе зарегистрировано три четверти детей из США в возрасте от 9 до 12 лет. Сама Roblox называет основной аудиторией детей в возрасте 6-12 лет.

С начала пандемии бизнес Roblox показал быстрый рост: в марте активность на площадке выросла на 40% по сравнению с февралем 2020 года, число активных пользователей подскочило на 82% — с 19,1 млн в день в конце декабря 2019 года до 31,1 млн к концу сентября.

За девять месяцев 2020 года игроки провели на площадке 22,2 млрд часов против 10 млрд за аналогичный период 2019 года. Каждый активный пользователь проводит в Roblox в среднем 2,6 часа в день.

По данным исследовательской компании Sensor Tower на июнь 2020 года, игроки загрузили Roblox из App Store и Google Play 383 млн раз. В мае игроки впервые потратили в мобильной версии игры более $100 млн в месяц.

Что компания рассказала в проспекте к IPO

По данным Crunchbase, с момента основания в 2006 году Roblox привлекла $335,7 млн. Основные акционеры:

Крупнейший акционер компании — Altos Ventures с долей 21,3%.

Фонд Meritech Capital контролирует 10,3%.



Index Ventures владеет 9,9%.



Tiger Global — 7,3%.



First Round Capital — 6,3%.



Менеджменту принадлежит 16,4%.



Сооснователь и гендиректор компании Давид Башуцки владеет 12% (70,7% голосов).



Другой сооснователь Эрик Кассел умер от рака в 2013 году.

В начале 2020 года инвесторы оценивали компанию в $4 млрд, писала The Wall Street Journal. По данным Reuters, к выходу на биржу компания планирует удвоить свою оценку.