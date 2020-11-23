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Google запустила в Индии аналог «Яндекс.Толоки» — компания будет платить пользователям за выполнение простых задач Материал редакции
За одну задачу пользователь может получить около $0,25-$0,50.
Google тестирует приложение Task Mate в Индии — это сервис для заработка денег с помощью выполнения простых задач. Об этом пишет 9To5Google — подобное приложение появилось в
Задачи могут ставить компании по всему миру, пишет издание. Они бывают двух типов — «сидячие» и «полевые». В случае последних, пользователь идет в определенное место и фотографирует его, а Google использует эти данные, чтобы улучшить «Карты». За одну фотографию пользователь может получить $0,25.
- Пользователи, которые выполняют «сидячие» задания должны, например, надиктовать предложения, расшифровывать и перевести их и проверять информацию о магазине. На таких заданиях можно заработать до $0,50, следует из скриншотов.
- У Google уже есть приложение Opinion Rewards — оно позволяет получить вознаграждение за прохождение опроса. Приложение доступно в 30 странах, России среди них нет.
- В России возможность зарабатывать на выполнении простых задач есть в сервисе «Яндекс.Толока». На «Толоке» заказчики могут размещать такие задания, как сбор и обработка данных, поиск и исправление ошибок в базах данных, модерация контента и другое. Например, за расшифровку одного аудио пользователь может получит $0,018.
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Sergei Timofeyev
Более четырёх фотографии или больше двух сидячих задач - выше черты бедности.
Andre Macareno
А до толоки и гугла разве у Амазона не было «механического турка»?