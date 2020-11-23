Google тестирует приложение Task Mate в Индии — это сервис для заработка денег с помощью выполнения простых задач. Об этом пишет 9To5Google — подобное приложение появилось в

Задачи могут ставить компании по всему миру, пишет издание. Они бывают двух типов — «сидячие» и «полевые». В случае последних, пользователь идет в определенное место и фотографирует его, а Google использует эти данные, чтобы улучшить «Карты». За одну фотографию пользователь может получить $0,25.