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Рая Хачатрян
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Google запустила в Индии аналог «Яндекс.Толоки» — компания будет платить пользователям за выполнение простых задач Материал редакции

За одну задачу пользователь может получить около $0,25-$0,50.

  • Google тестирует приложение Task Mate в Индии — это сервис для заработка денег с помощью выполнения простых задач. Об этом пишет 9To5Google — подобное приложение появилось в

  • Задачи могут ставить компании по всему миру, пишет издание. Они бывают двух типов — «сидячие» и «полевые». В случае последних, пользователь идет в определенное место и фотографирует его, а Google использует эти данные, чтобы улучшить «Карты». За одну фотографию пользователь может получить $0,25.

  • Пользователи, которые выполняют «сидячие» задания должны, например, надиктовать предложения, расшифровывать и перевести их и проверять информацию о магазине. На таких заданиях можно заработать до $0,50, следует из скриншотов.
  • У Google уже есть приложение Opinion Rewards — оно позволяет получить вознаграждение за прохождение опроса. Приложение доступно в 30 странах, России среди них нет.
  • В России возможность зарабатывать на выполнении простых задач есть в сервисе «Яндекс.Толока». На «Толоке» заказчики могут размещать такие задания, как сбор и обработка данных, поиск и исправление ошибок в базах данных, модерация контента и другое. Например, за расшифровку одного аудио пользователь может получит $0,018.

#новость #google

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2 комментария
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Sergei Timofeyev

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Более четырёх фотографии или больше двух сидячих задач - выше черты бедности.

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Andre Macareno

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А до толоки и гугла разве у Амазона не было «механического турка»?

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