Концерты, прямые эфиры и всё, что связано с музыкой: чем YouTube Music будет конкурировать со Spotify и Apple Материал редакции
YouTube больше не хочет быть площадкой, где пользователи открывают новые песни и артистов, а затем уходят слушать их в другие сервисы. Поэтому намерена уместить на своей платформе весь музыкальный бизнес.
Конспект материала Protocol.
Не поздно ли для музыкального сервиса от YouTube
С одной стороны, Google опоздала примерно на десять лет:
- У YouTube Music более 30 млн платных подписчиков (на 60% больше, чем годом ранее).
- У Spotify — 144 млн.
- У Apple Music — более 60 млн.
- Ещё есть Deezer, Pandora, Amazon и другие игроки на мировых и региональных рынках.
С другой — у YouTube есть преимущества, которых нет у конкурентов: аудитория в 2 млрд, превышающая все остальные сервисы вместе взятые, любовь молодёжи и практически неограниченные ресурсы для развития.
Последние несколько лет YouTube всё это растрачивал, но теперь у компании есть план — как выиграть музыкальную войну.
Google закрыла Google Play Music и бросила много сил на развитие YouTube Music. Например, восстанавливает отношения с артистами и лейблами, которые критиковали сервис за маленькие гонорары и нарушения авторских прав.
Не просто песня, а всё вокруг песни
Музыкальные сервисы примерно одинаковые: около 60 млн одинаково звучащих песен.
На YouTube же можно услышать не только оригинальную композицию, но и караоке-версию, звёздные исполнения, концертные записи, каверы и ремиксы. Можно научиться играть песню на гитаре, танцевать под неё или узнать, почему эта песня вообще стала популярной.
Поддержка исполнителей
YouTube пытается быть полезным для музыкантов и расширяет сервис: запускает прямые трансляции, премьеры, а также функции для развития сообщества. Благодаря им артисты напрямую взаимодействуют с поклонниками:
- На YouTube исполнители могут продавать билеты на виртуальные концерты, в будущем — на «реальные».
- Программы Foundry и Artist on the Rise помогают музыкантам советами по продвижению на YouTube.
Сами же представители сервиса ищут молодые таланты и предлагают совместное продвижение и развитие внутри и за пределами YouTube. Например, YouTube помогает певице Тейт Макрэй — в 2017 году она загрузила видео, которое набрало 34 млн просмотров, и заинтересовала площадку.
YouTube помогает певице с продакшеном и съёмками видео, развивает её канал и продвигает его на платформе. Если бы не пандемия, продюсеры YouTube отправили бы певицу в турне и развивали её уже вне платформы.
Хаос подписок и сервисов YouTube превращается в порядок
Несколько лет назад YouTube запустил сервис Music Key за $10 в месяц, с помощью которого пользователи могли слушать музыку в фоновом режиме, скачивать видео и пропускать рекламу. Одновременно Google запустила Play Music All Access (позже Google Play Music Unlimited), смесь iTunes и Spotify.
Music Key и Play Music All Access не имели отношения друг к другу, хотя и были объединены общей подпиской.
Со временем ситуация ухудшилась: в 2015 году запустился YouTube Music. Он стал частью YouTube Red — подписки, которая также включала Play Music. И YouTube Music отличался от YouTube, хотя и брал музыку из «старшего» сервиса.
Теперь же у Google будет один музыкальный сервис — YouTube Music. Он предлагает «функции Spotify»: десятки миллионов песен, отобранные плейлисты, офлайн-воспроизведение, показ альбомов, рекомендации.
(Впрочем, он входит в более «широкую» подписку YouTube Premium, что может сбить с толку.)
«Чтобы добраться до этой точки, потребовалось время», — говорит главный менеджер по продукту YouTube Music ТиДжей Фаулер. К примеру, команда создала инструменты для импорта библиотеки из Google Play Music, чтобы привлечь пользователей и сравняться с конкурентами.
Проблема: рекомендации YouTube сложнее музыкальных сервисов из-за влияния видео
Музыкальная часть YouTube Music проработана, теперь же стриминговый сервис занимается улучшением рекомендаций — на них не совсем корректно влияют алгоритмы видеосервиса.
Скажем, Gangnam Style посмотрели 3,8 млрд раз. Но большинство зрителей не любят Psy или K-pop в целом, им просто было интересно узнать об одном из культурных явлений 2012 года.
Вопрос в следующем: должны ли алгоритмы и кураторы YouTube добавлять трек в подборки, подразумевая, что он популярный и любимый, или же определять его как глупость, о которой уже никто не помнит?
Для решения подобных вопросов у YouTube есть Даг Форд — директор по музыке и разработке продукта. Форд пять лет работал в Spotify на аналогичной должности. Его команда классифицирует песни, разбирая метаданные, темп, жанры, стиль, инструменты.
Форд считает, что решение в людях: команда помогает составить еженедельные и другие «человеческие» плейлисты и настраивает параметры алгоритмов так, чтобы те понимали контекст запроса пользователя.
Они не делают это вручную, но их задача — сделать «прозрачной» работу алгоритмов выдачи. Это очень отличается от задач YouTube как видеосервиса.
Что останется на YouTube, а что пойдёт в YouTube Music — вопрос со множеством ответов
Команда YouTube Music называет «большое» приложение YouTube Main и пытается определить, какое содержимое из Main появится в Music.
YouTube ориентирован на поиск и рекомендации и может сочетать этот контент. Тогда как пользователи YouTube Music в основном хотят нажать Play и заниматься своей жизнью.
Поэтому команда сервиса всё ещё экспериментирует с подачей: полагается на сторонних кураторов и радиостанции или использует в плейлистах музыкальные клипы.
Зачем YouTube музыкальный сервис
YouTube Music позволяет сервису получить важный источник заработка, помимо рекламы. «Лучше сесть в самолёт с двумя двигателями, чем одним», — считают руководители.
Более того, успех YouTube Music может стать для компании новой бизнес-моделью, с помощью которой YouTube создаст другие сервисы вроде игрового. Эта же задача стоит перед YouTube TV — смешать ТВ и библиотеку YouTube так, чтобы это имело смысл.
Но пока YouTube пытается стать похожим на музыкальные сервисы, конкуренты всё больше походят на YouTube, отмечает Protocol:
- Spotify инвестирует в видео.
- Facebook развивает музыкальные клипы на своей площадке.
У YouTube есть преимущества, которые со временем размываются, и, если есть более выгодное место, музыкальный бизнес перейдёт туда.
Но пока у сервиса есть важная особенность: на нём слушают музыку. И всё, что требуется, не только помочь миллиардам пользователей открыть новое, но и не дать им уйти.
да-да, зашел, выбрал Скриллекса, Ноизию Апаш.
Зашел в рекомендации для меня:
как было говном, так и осталось.
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