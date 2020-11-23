YouTube больше не хочет быть площадкой, где пользователи открывают новые песни и артистов, а затем уходят слушать их в другие сервисы. Поэтому намерена уместить на своей платформе весь музыкальный бизнес.

В закладки

Конспект материала Protocol.

YouTube Music

Не поздно ли для музыкального сервиса от YouTube

С одной стороны, Google опоздала примерно на десять лет:

У YouTube Music более 30 млн платных подписчиков (на 60% больше, чем годом ранее).

У Spotify — 144 млн.

У Apple Music — более 60 млн.

Ещё есть Deezer, Pandora, Amazon и другие игроки на мировых и региональных рынках.



С другой — у YouTube есть преимущества, которых нет у конкурентов: аудитория в 2 млрд, превышающая все остальные сервисы вместе взятые, любовь молодёжи и практически неограниченные ресурсы для развития.

Последние несколько лет YouTube всё это растрачивал, но теперь у компании есть план — как выиграть музыкальную войну.

Google закрыла Google Play Music и бросила много сил на развитие YouTube Music. Например, восстанавливает отношения с артистами и лейблами, которые критиковали сервис за маленькие гонорары и нарушения авторских прав.

Не просто песня, а всё вокруг песни

Музыкальные сервисы примерно одинаковые: около 60 млн одинаково звучащих песен.

На YouTube же можно услышать не только оригинальную композицию, но и караоке-версию, звёздные исполнения, концертные записи, каверы и ремиксы. Можно научиться играть песню на гитаре, танцевать под неё или узнать, почему эта песня вообще стала популярной.

И всё это на первой странице результатов поиска YouTube — у сервиса есть база уникального музыкального контента, которой нет у конкурентов.

Поддержка исполнителей

YouTube пытается быть полезным для музыкантов и расширяет сервис: запускает прямые трансляции, премьеры, а также функции для развития сообщества. Благодаря им артисты напрямую взаимодействуют с поклонниками:

На YouTube исполнители могут продавать билеты на виртуальные концерты, в будущем — на «реальные».

Программы Foundry и Artist on the Rise помогают музыкантам советами по продвижению на YouTube.



Сами же представители сервиса ищут молодые таланты и предлагают совместное продвижение и развитие внутри и за пределами YouTube. Например, YouTube помогает певице Тейт Макрэй — в 2017 году она загрузила видео, которое набрало 34 млн просмотров, и заинтересовала площадку.

Первое видео Макрэй, которое принесло ей популярность

YouTube помогает певице с продакшеном и съёмками видео, развивает её канал и продвигает его на платформе. Если бы не пандемия, продюсеры YouTube отправили бы певицу в турне и развивали её уже вне платформы.

Хаос подписок и сервисов YouTube превращается в порядок

Несколько лет назад YouTube запустил сервис Music Key за $10 в месяц, с помощью которого пользователи могли слушать музыку в фоновом режиме, скачивать видео и пропускать рекламу. Одновременно Google запустила Play Music All Access (позже Google Play Music Unlimited), смесь iTunes и Spotify.

Music Key и Play Music All Access не имели отношения друг к другу, хотя и были объединены общей подпиской.

Со временем ситуация ухудшилась: в 2015 году запустился YouTube Music. Он стал частью YouTube Red — подписки, которая также включала Play Music. И YouTube Music отличался от YouTube, хотя и брал музыку из «старшего» сервиса.

Даже URL-адреса были беспорядочными: music.youtube.com и youtube.com/music — два разных места, которые «не понимали друг друга». Замечая беспорядок, пользователи уходили на Spotify или Apple Music.

Теперь же у Google будет один музыкальный сервис — YouTube Music. Он предлагает «функции Spotify»: десятки миллионов песен, отобранные плейлисты, офлайн-воспроизведение, показ альбомов, рекомендации.

(Впрочем, он входит в более «широкую» подписку YouTube Premium, что может сбить с толку.)

Перенос библиотеки в YouTube Music

«Чтобы добраться до этой точки, потребовалось время», — говорит главный менеджер по продукту YouTube Music ТиДжей Фаулер. К примеру, команда создала инструменты для импорта библиотеки из Google Play Music, чтобы привлечь пользователей и сравняться с конкурентами.

Я хочу признаться, что за последние несколько лет мы много времени тратили на создание функций, которые есть у конкурентов — потому что это база, нужная большинству пользователей. ТиДжей Фаулер главный менеджер по продукту YouTube Music

Проблема: рекомендации YouTube сложнее музыкальных сервисов из-за влияния видео

Музыкальная часть YouTube Music проработана, теперь же стриминговый сервис занимается улучшением рекомендаций — на них не совсем корректно влияют алгоритмы видеосервиса.

Скажем, Gangnam Style посмотрели 3,8 млрд раз. Но большинство зрителей не любят Psy или K-pop в целом, им просто было интересно узнать об одном из культурных явлений 2012 года.

Вопрос в следующем: должны ли алгоритмы и кураторы YouTube добавлять трек в подборки, подразумевая, что он популярный и любимый, или же определять его как глупость, о которой уже никто не помнит?

Пользователи хотят услышать живое выступление или студийную версию? А если включают классическую новогоднюю песню — это желание запустить плейлист с новогодней музыкой или послушать десяток версий одного трека? Самое популярное видео на YouTube, детская песня Baby Shark, — лучшая ли это песня всех времен?

Для решения подобных вопросов у YouTube есть Даг Форд — директор по музыке и разработке продукта. Форд пять лет работал в Spotify на аналогичной должности. Его команда классифицирует песни, разбирая метаданные, темп, жанры, стиль, инструменты.

YouTube Music — музыкальный сервис, но часто подмешивает клипы

Форд считает, что решение в людях: команда помогает составить еженедельные и другие «человеческие» плейлисты и настраивает параметры алгоритмов так, чтобы те понимали контекст запроса пользователя.

Они не делают это вручную, но их задача — сделать «прозрачной» работу алгоритмов выдачи. Это очень отличается от задач YouTube как видеосервиса.

Что останется на YouTube, а что пойдёт в YouTube Music — вопрос со множеством ответов

Команда YouTube Music называет «большое» приложение YouTube Main и пытается определить, какое содержимое из Main появится в Music.

Интуитивно имеет смысл взять всё причастное к музыке и закинуть в приложение. Но нужны ли гитарные табы в музыкальном приложении? А караоке-версии?

YouTube ориентирован на поиск и рекомендации и может сочетать этот контент. Тогда как пользователи YouTube Music в основном хотят нажать Play и заниматься своей жизнью.

Поэтому команда сервиса всё ещё экспериментирует с подачей: полагается на сторонних кураторов и радиостанции или использует в плейлистах музыкальные клипы.

Зачем YouTube музыкальный сервис

YouTube Music позволяет сервису получить важный источник заработка, помимо рекламы. «Лучше сесть в самолёт с двумя двигателями, чем одним», — считают руководители.

Более того, успех YouTube Music может стать для компании новой бизнес-моделью, с помощью которой YouTube создаст другие сервисы вроде игрового. Эта же задача стоит перед YouTube TV — смешать ТВ и библиотеку YouTube так, чтобы это имело смысл.

Но пока YouTube пытается стать похожим на музыкальные сервисы, конкуренты всё больше походят на YouTube, отмечает Protocol:

Spotify инвестирует в видео.

Facebook развивает музыкальные клипы на своей площадке.



У YouTube есть преимущества, которые со временем размываются, и, если есть более выгодное место, музыкальный бизнес перейдёт туда.