«Эксмо-АСТ» объявила о расторжении договора с Bookmate — сервис может потерять права на более 30 тысяч книг Материал редакции
Но в Bookmate рассчитывают ещё уладить разногласия с издательской группой.
С 19 декабря 2020 года издательства группы «Эксмо-АСТ» прекратят сотрудничество с сервисом электронных книг Bookmate, сообщили «Коммерсанту» в группе. «Эксмо-АСТ» может расторгнуть сотрудничество в одностороннем порядке. Причиной такого решения президент издательской группы Олег Новиков называет «качество отчетности» Bookmate.
- «Мы хорошо понимаем динамику потребления тех или иных цифровых книг, более того, есть рыночные инструменты проверки спроса. К тому же, мы видели расхождения отчетности Bookmate с итогами продаж других игроков. В данный момент мы ищем решение и обоюдно договорились об аудите отчетности», — сказал он.
В результате этого каталог сервиса может потерять более 30 тысяч книг издательской группы, среди которых «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», «Как работает Google» и «Феномен Zara».
В Bookmate уверены, что разногласия с партнером удастся решить, и компании продолжат сотрудничество. С сервисом работают более 1000 издательств по всеми миру, среди которых HarperCollins, MacMillan, Egmont Books, — у них нет вопросов к отчетности и цифрам Bookmate, заявил генеральный директор сервиса Андрей Баев.
- Онлайн-сервис Bookmate и издательская группа «Эксмо-АСТ» договорились о сотрудничестве в январе 2020 года. В результате соглашения конкурент Bookmate «ЛитРес» потеряла эксклюзивные права на продукцию издательства.
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Артем Богданов
На букмейте тыщу лет нет новинок :(
Georgy SluginАртем
Ну это неправда) Релизов так много, что я не успеваю обо всех писать.
Артем БогдановGeorgy
Хз, может, они где-то спрятаны? Я "Новое" раз в месяц просматриваю и все повторяется уже в который раз...
Roman Moskovskiy
Нашли себе галеру, чтобы сделать свою читалку
Родион Галанев
"...на продукциЮ издательства"
Катян
дизреспект эксмо-аст, да и продажи книг у них от этого не поднимутся, хех.
Hexen Sage
Вот что случается, когда Product manager'ом работает человек с техническим бэкграундом и нулём понимания маркетинга и экономики.
Константин Суворов
Удивлён, что Bookmate ещё жив. Там же ещё пару лет назад были проблемы с доступностью книг, что нивелирует саму концепцию подписки. Платить не за что абсолютно.
С тех пор как ушёл на MyBook, такой проблемы нет. Всё что нужно есть. Всё что ещё нет - появляется чуть позже. В общем, доволен.
Андрей ВерижниковКонстантин
А какие жанры читаете? Я сейчас сижу на Bookmate и все больше и больше расстраиваюсь и думаю обратно на Литрес просто покупать.
Денис Семенов
Bookmate, как подписочный сервис, не очень, если читаешь не лютый мейнстрим. Но синхронизация у них все равно отличная, хотя за несколько лет не заметил никаких технических изменений.
Готов платить если они добавят еще чтение PDF и DJVU.
НечеловеческаяЛогика
у них нет вопросов к отчетности и цифрам Bookmate, заявил генеральный директор сервиса Андрей Баев.
тоесть если у кого-то есть, он сразу ган*он?