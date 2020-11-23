С 19 декабря 2020 года издательства группы «Эксмо-АСТ» прекратят сотрудничество с сервисом электронных книг Bookmate, сообщили «Коммерсанту» в группе. «Эксмо-АСТ» может расторгнуть сотрудничество в одностороннем порядке. Причиной такого решения президент издательской группы Олег Новиков называет «качество отчетности» Bookmate.

«Мы хорошо понимаем динамику потребления тех или иных цифровых книг, более того, есть рыночные инструменты проверки спроса. К тому же, мы видели расхождения отчетности Bookmate с итогами продаж других игроков. В данный момент мы ищем решение и обоюдно договорились об аудите отчетности», — сказал он.



В результате этого каталог сервиса может потерять более 30 тысяч книг издательской группы, среди которых «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», «Как работает Google» и «Феномен Zara».

В Bookmate уверены, что разногласия с партнером удастся решить, и компании продолжат сотрудничество. С сервисом работают более 1000 издательств по всеми миру, среди которых HarperCollins, MacMillan, Egmont Books, — у них нет вопросов к отчетности и цифрам Bookmate, заявил генеральный директор сервиса Андрей Баев.

Онлайн-сервис Bookmate и издательская группа «Эксмо-АСТ» договорились о сотрудничестве в январе 2020 года. В результате соглашения конкурент Bookmate «ЛитРес» потеряла эксклюзивные права на продукцию издательства.

