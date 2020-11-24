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Apple продлила отмену комиссии в 30% с оплаты онлайн-мероприятий до июня 2021 года Материал редакции
В сентябре компания пошла на уступки Facebook и согласилась отменить комиссию до декабря.
- Apple продлила отмену комиссии в 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес создаёт на фоне Covid-19, с декабря 2020 года до конца июня 2021 года.
- В Apple не дали каких-либо комментариев о своём решении CNBC.
- Компания отменила комиссии на такие платежи в сентябре. Это произошло на фоне критики Facebook, которая обвинила компанию в нежелании помогать малому бизнесу из-за комиссии в 30% и запрета на внешние платёжные сервисы.
- В середине ноября Apple также объявила, что снизит комиссию в App Store в рамках поддержки малого бизнеса вдвое — с 30% до 15% с 1 января 2021 года. Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.
- Компания с лета находится под антимонопольным расследованием Еврокомиссии из-за правил App Store и Apple Pay.
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Веселый диод
Кук с топ-менеджментом катаясь на электросамокатах наперегонки по полупустому из-за ковида круглому кампусу, с бутылками шампанского наперевес, — “почему до декабря? Что мы звери что ли, давайте продлим до лета?, и вообще, happy new year ёпта”. Уиии
Максим АфанасьевВеселый
С каким таким топ менеджером он там на самокате катается, пока никого нет?
Sergey Furtaev
А зачем организаторам онлайн-мероприятий делать эквайринг через Apple?
Можно ведь на сайте у себя продавать, а в приложении - нет.