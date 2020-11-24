Сервисы
Таня Боброва
189

Apple продлила отмену комиссии в 30% с оплаты онлайн-мероприятий до июня 2021 года Материал редакции

В сентябре компания пошла на уступки Facebook и согласилась отменить комиссию до декабря.

  • Apple продлила отмену комиссии в 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес создаёт на фоне Covid-19, с декабря 2020 года до конца июня 2021 года.
  • В Apple не дали каких-либо комментариев о своём решении CNBC.
  • Компания отменила комиссии на такие платежи в сентябре. Это произошло на фоне критики Facebook, которая обвинила компанию в нежелании помогать малому бизнесу из-за комиссии в 30% и запрета на внешние платёжные сервисы.
  • В середине ноября Apple также объявила, что снизит комиссию в App Store в рамках поддержки малого бизнеса вдвое — с 30% до 15% с 1 января 2021 года. Новые правила будут действовать для разработчиков, чья выручка меньше $1 млн в год.
  • Компания с лета находится под антимонопольным расследованием Еврокомиссии из-за правил App Store и Apple Pay.

#новость #apple #итирегуляторы

Таня Боброва PLUS
+50 307
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
2
2
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442\u0438\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u044b","apple"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 180139, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 00:03:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Победы в тендерах с «Тендерпланом»
Все закупки по РФ в одном месте, прогноз потенциальных участников и снижение цен
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Веселый диод

0

Кук с топ-менеджментом катаясь на электросамокатах наперегонки по полупустому из-за ковида круглому кампусу, с бутылками шампанского наперевес, — “почему до декабря? Что мы звери что ли, давайте продлим до лета?, и вообще, happy new year ёпта”. Уиии

Ответить

Максим Афанасьев

Веселый
0

С каким таким топ менеджером он там на самокате катается, пока никого нет?

Ответить

Sergey Furtaev

0

А зачем организаторам онлайн-мероприятий делать эквайринг через Apple?
Можно ведь на сайте у себя продавать, а в приложении - нет.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Простые привычки, которые сделают быт экологичнее
Как организовать ежедневную рутину, чтобы меньше вредить окружающей среде, — рассказывают эко-эксперты.
3
NTA
Подписан
Отписаться
Как создавать интерактивные отчеты и «оживить» данные в Excel?
Power View — это надстройка, с помощью которой можно создавать интерактивные графики, диаграммы, карты и таблицы, а так…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
Блокировать нельзя разрешить
Глобальная проблема трекеров, локальное решение одной компании и пять шагов принятия
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вячеслав Григорьев
за день
Лайфхак: Для того чтоб поднять налоги, нужно указать такую причину, чтоб если вы начнете критиковать ее, то на вас обрушится шквал говна: так как это для дитяток и тд. Но шквал говна будет идти от тех у кого доход…
Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Максим Афанасьев

Рассылка Aviasales предлагает…

John Rickman

Исландия предложила иностранцам…

Andrei Smirnovsky

Microsoft добавила полностью…

BorisJ

«Яндекс» запустил в Израиле…

Sergey Furtaev

Apple продлила отмену комиссии…

Irina Rybalova

Правительство утвердило порядок…

Олег Поворин

Google запустила в Индии аналог…

Irina Rybalova

Правительство утвердило порядок…

Илья Кравченко

SpaceX отправила к МКС первую…

Д Хб

Как «Яндекс.Маркет…

Илья Кравченко

«Следят за работниками и ставят…

Д Хб

Какой язык программирования…

Максим Афанасьев

Apple продлила отмену комиссии…

Максим Афанасьев

Правительство утвердило порядок…

Евгений Плужников

Microsoft добавила полностью…

Сергей Макаров

Исландия предложила иностранцам…

Игорь Жмаев

Встречаем первый серийный…

Роман Анисимов

Как обучиться программированию

Kokoulin Nikolay

Восьмое чудо света и как его…

Д Хб

Почему могут отказать в работе…
null