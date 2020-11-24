Сделка уже получила одобрение от Федеральной антимонопольной службы.

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HeadHunter купит у Hearst Shkulev 100% сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей, сообщил vc.ru представитель hh. Стороны уже подписали соглашение, получили одобрение ФАС и планируют закрыть сделку до января 2021 года.

«Зарплата.ру» — один из крупнейших сервисов онлайн-рекрутмента в регионах Урала и Сибири, говорится в сообщении. Сделка позволит hh.ru увеличить влияние в регионах, расширить охват аудитории синих воротничков и базы клиентов малого и среднего бизнеса, прогнозирует компания.

Компания войдет в состав HeadHunter как независимая «дочка» и продолжить развивать свой сервис, сохранив команду и домен. В 2019 году общая выручка «Зарплата.ру» составила 854 млн рублей — это сопоставимо с показателями HeadHunter в ключевых регионах сервиса, сообщила компания.

Для HeadHunter это самая крупная сделка за последние несколько лет, говорится в сообщении. В 2018 году компания купила активы компании Job.ru, а в 2019 году — 25% доли в сервисе для автоматизации рекрутинга Skillaz. По данным источников «Ведомостей», HeadHunter потратил на сделку с Skillaz 250 млн рублей.

Портал «Зарплата.ру» работает с1999 году. В 2012 году стал частью холдинга Media 3, управляющего медиаактивами группы «Промсвязькапитал», принадлежавшей Дмитрию и Алексею Ананьевым.

В 2014 году «Промсвязькапитал» продал «Зарплату.ру» Hearst Shkulev Media. В 2017 году последний купил сеть сайтов для поиска работы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии и планировал присоединить их к «Зарплата.ру». Сумма сделки превышала 500 млн рублей, сообщили источники «Коммерсанта».

