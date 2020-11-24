Сервисы
Рая Хачатрян
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HeadHunter купит сервис для поиска работы и персонала «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей Материал редакции

Сделка уже получила одобрение от Федеральной антимонопольной службы.

15 комментариев
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HeadHunter купит у Hearst Shkulev 100% сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей, сообщил vc.ru представитель hh. Стороны уже подписали соглашение, получили одобрение ФАС и планируют закрыть сделку до января 2021 года.

«Зарплата.ру» — один из крупнейших сервисов онлайн-рекрутмента в регионах Урала и Сибири, говорится в сообщении. Сделка позволит hh.ru увеличить влияние в регионах, расширить охват аудитории синих воротничков и базы клиентов малого и среднего бизнеса, прогнозирует компания.

Компания войдет в состав HeadHunter как независимая «дочка» и продолжить развивать свой сервис, сохранив команду и домен. В 2019 году общая выручка «Зарплата.ру» составила 854 млн рублей — это сопоставимо с показателями HeadHunter в ключевых регионах сервиса, сообщила компания.

Для HeadHunter это самая крупная сделка за последние несколько лет, говорится в сообщении. В 2018 году компания купила активы компании Job.ru, а в 2019 году — 25% доли в сервисе для автоматизации рекрутинга Skillaz. По данным источников «Ведомостей», HeadHunter потратил на сделку с Skillaz 250 млн рублей.

  • Портал «Зарплата.ру» работает с1999 году. В 2012 году стал частью холдинга Media 3, управляющего медиаактивами группы «Промсвязькапитал», принадлежавшей Дмитрию и Алексею Ананьевым.
  • В 2014 году «Промсвязькапитал» продал «Зарплату.ру» Hearst Shkulev Media. В 2017 году последний купил сеть сайтов для поиска работы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии и планировал присоединить их к «Зарплата.ру». Сумма сделки превышала 500 млн рублей, сообщили источники «Коммерсанта».

#новость #headhunter

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15 комментариев
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Холден Колфилд

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Кто то получит хорошую зарплату

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Султанов Андрей

Холден
4

Но это будем не мы

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Alexey Bo

Султанов
5
Ответить

Andrey Kulakov

Холден
0

Не иначе как Лупа)

Ответить

ilia

1

"..В Урале"...

ФАС пошла вразнос после Артемьева? HH и так, считай, монополист, по-моему, а тут еще и крупного игрока прикупил и все ок?

Ответить

iFlow Games

0

Какой в этом смысл? ЦА абсолютно одна и та же.

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Ренат Смольный

iFlow
0

1) ЦА разная, в регионах многие хх не используют и даже не знают про него.
2) С работодателей больше денег собирать за разные площадки

Ответить

Папа Римский

0

Не думал что это может стоить 50 миллионов долларов, вакансий там очень мало.

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Ренат Смольный

Папа
0

По какому городу смотрели? Они скупили региональные крупнейшие порталы и все разделы «работа» перевели на Зарплату. Вся региональная аудитория к ним перешла, на хх только часть из них размещается, они больше в Москве и Питере известны.

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Администратор Аккаунта

0

Никакущий сервис. Вакансий мало, поиск фиговый,  рассылка доставучая, не знаю, что там они нарисовали перед инвесторами/покупателями.
Хотя выручка впечатляет. Видно, именно маркетинговая сторона прокачана лучше, чем у ХХ.

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Георгий Беглорян

0

Будет хорошим конкурентом HiHitler сервису по поиску дешёвой рабочей силы.  

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Администратор Аккаунта

Георгий
0

Ну уже не конкурентом же?

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Michael Petrov

0

нафига? он же мертвый, и без привязки к вороху их же медиа не жиснеспособен. домен сильно нравится?
вакансии там часто перепосты с самого hh... звонят и спрашивают "а можно мы скопируем ваше резюме с hh к нам?"

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Администратор Аккаунта

Michael
0

Мертвый не приносит выручку в 854 млн за год. 

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Иванка Сегодина

0

Ничего удивительного, hh просто укрепляет свои позиции на рынке поиска вакансий и резюме. Зарплата.ру есть и активно развивается в Узбекистане, Кыргызстане и  Азербайджане. 
*это как выпускать похожую продукцию под разными брендами и для разной аудитории. Можно продавать условный Natur Pur (виноградный сок) в стеклянной таре по цене в 470р.\1л, а так же попутно Auchan (тоже виноградный) с ценой 90р.\1л... и каждый товар найдет своего клиента.

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