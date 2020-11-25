«Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса

«Яндекс» представил сервис для предпринимателей « Яндекс.Бизнес », рассказала компания на презентации YAC. Он объединяет несколько инструментов для привлечения клиентов и размещения рекламы в интернете.

Рекламная подписка позволяет без специальных знаний запустить кампанию в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также более 40 тысячах сайтов рекламной сети компании. Пользователю нужно только указать бюджет, информацию об акции или товары и приложить фотографии.

Затем алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление в соответствии с заданными параметрами, разместят его и оптимально распределят бюджет, говорят в компании. «Рекламная подписка поможет небольшим бизнесам в сфере услуг и торговли получать реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи, а не просто клики», — считают в «Яндексе».

У рекламной подписки фиксированная стоимость от 5000 рублей, но средняя начальная стоимость — 7500 рублей, уточнили в компании. Для каждого бизнеса она рассчитывается индивидуально исходя из места, вида деятельности, региона и других параметров.