Сервисы
Таня Боброва
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«Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса — с онлайн-записью клиентов и автоматической настройкой рекламы Материал редакции

Большая часть инструментов бесплатная.

15 комментариев
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«Яндекс» представил сервис для предпринимателей «Яндекс.Бизнес», рассказала компания на презентации YAC. Он объединяет несколько инструментов для привлечения клиентов и размещения рекламы в интернете.

Рекламная подписка позволяет без специальных знаний запустить кампанию в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене», а также более 40 тысячах сайтов рекламной сети компании. Пользователю нужно только указать бюджет, информацию об акции или товары и приложить фотографии.

Затем алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление в соответствии с заданными параметрами, разместят его и оптимально распределят бюджет, говорят в компании. «Рекламная подписка поможет небольшим бизнесам в сфере услуг и торговли получать реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи, а не просто клики», — считают в «Яндексе».

У рекламной подписки фиксированная стоимость от 5000 рублей, но средняя начальная стоимость — 7500 рублей, уточнили в компании. Для каждого бизнеса она рассчитывается индивидуально исходя из места, вида деятельности, региона и других параметров.

Система также порекомендует рамки бюджета: минимальную границу и максимальную, но можно выбрать любуюу сумму. Перед запуском пользователи также могут указать оптимальный бюджет на три, шесть или двенадцать месяцев, или выбрать свой вариант.

«Яндекс»

Также «Яндекс.Бизнес» позволяет вести клиентскую базу. Алгоритмы выделяют тех, кто интересовался услугами компании в сервисах «Яндекса», и собирают их в обезличенные группы. Например, оставлявшие положительные отзывы объединяются в группу «лояльных». С каждой группой можно контактировать с помощью рассылок «Яндекса».

В сервисе есть функция онлайн-записи: бизнес может организовать запись на услуги или бронирование. Для подключения функции клиенты должны добавить услуги и специалистов с графиком работы.

После этого кнопка «Записаться» появится в карточке организации в «Поиске» и «Картах», её также можно разместить в рекламе, на сайте и в соцсетях компании. Записи сервис будет автоматически добавлять в журнал. Эти инструменты бесплатные.

«Яндекс»

#новость #яндекс

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15 комментариев
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Roman Moskovskiy

8

@YClients как у вас дела?

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Yan F

Roman
0

Пора отчаливать с yclients

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Yury Kotov

5

Красавчики, хотя можно было один бесплатный месяц дать потестить

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Сергей Кузнецов

3

Часто вижу рекламу закупленную автоматом. 
Говно креативы. Говно текст. Говно трафик.
Это не работает и не будет работать.
Видимо хотят полностью добить малый бизнес у которого нет денег на нормальных специалистов.

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Ramiz Vakhabov

Сергей
0

А почему по вашему это не сработает в случае с Яндексом?

Ответить

Дамир Губаев

3

Сперва написали про бюджет, а потом уже про функции. Главное пополняйте баланс, а как потратить мы уже найдем (Яндекс)

Ответить

МТС Твой бизнес

2

«Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса

Ответить

Hexen Sage

1

Наконец хоть кто-то понял, что деньги - в SMB. Дальше должна быть простая и надежная как наган облачная CRM для этого сегмента.

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Игрок

0

У нас в городе яндекс слаб во всем, функция подойдёт для биг городов.

Ответить

Григорий Крутеев

0

Этот сервис был ожидаем. Даже странно что так долго.

Ответить

Sergey Filimonov

0

Онлайн-запись, видимо, взяли из bookform.ru, который они купили год-два назад. Интересно, что будет с ним дальше. 

Ответить

Евгений Шильников

Sergey
0

Сережа, привет! Продолжаем поддерживать, но не развиваем.

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Максим Исаев

0

Чем-то напомнил сервис Fresha https://ru.fresha.com/pricing

Fresha | Программное обеспечение и система…
Компания Fresha предлагает самую популярную платформу для вашего салона и спа-центра, которую…
ru.fresha.com
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Truba Shatal

0

https://www.youtube.com/watch?v=i1qb69Ad72E

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George Romas

0

Вместо того, чтобы заниматься реальными инновациями и технологиями, они тупо копируют и убивают другие стартапы за счет наличия бюджета на старте и гигантского рекламного рычага.
Все эти такси, лавки, каршеринг, теперь вот, бизнес. Как пример - гугл этим не страдает. Гугл сделал свою операционку для мобилок (пусть и слизал с iOS), сделал свой настоящий облачный хостинг, а яндекса хватило только на то, чтобы перепродавать услуги AWS. Фу. 

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