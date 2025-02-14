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Таня Боброва
Сервисы

Крупные сервисы объявлений планируют обязать проводить идентификацию размещающих объявления лиц с помощью ЕСИА — ТАСС

Ещё одни поправки предлагают разрешить физлицам устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.

  • Поправки хотят внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет ТАСС со ссылкой на документ.
  • Владельцы сервисов объявлений с суточной посещаемостью более 200 тысяч российских пользователей должны будут проводить идентификацию тех, кто размещает объявления, с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
  • Если суточная посещаемость составляет более 300 тысяч российских пользователей, сервисы должны будут предоставлять возможность дополнительной аутентификации через Единую биометрическую систему, уточняет агентство.
  • Ещё одни поправки могут внести в закон «О связи», пишет ТАСС. Документ предлагает разрешить пользователям устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия. Согласно предложению, это можно будет сделать на Госуслугах или в МФЦ. Снять запрет на заключение договоров об оказании услуг связи абонент сможет только лично в МФЦ.

#новости

2
21 комментарий
Denis Uvarov

Мне кажется, это все бесполезно. Мошенники как были, так и останутся. Они всегда найдут способ обойти любые правила.

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Виктор Гордеев

А при чем тут мошенники если цель всех загнать в госуслуги? Электронный концлагерь сам себя не построит...

13
1
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Отрицательный Веган

На хуй идут.

3
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Покушай булочек

да куда ты денешься

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Аккаунт временно заблокирован

Интересно, откуда они вечно берут эти цифры? 10 тыщ подписчиков, 200 тыщ пользователей

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Отрицательный Веган

По известной схеме: пол —> палец —> потолок.

7
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Андрей Величин

Создается впечатление, что наши чиновники, как всегда, хотят сделать как лучше, а получается как всегда. Вместо того чтобы реально решать проблемы, они создают новые, причем на ровном месте. И страдают от этого, как всегда, простые люди

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