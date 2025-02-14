Крупные сервисы объявлений планируют обязать проводить идентификацию размещающих объявления лиц с помощью ЕСИА — ТАСС

Ещё одни поправки предлагают разрешить физлицам устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия.Поправки хотят внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишет ТАСС со ссылкой на документ.Владельцы сервисов объявлений с суточной посещаемостью более 200 тысяч российских пользователей должны будут проводить идентификацию тех, кто размещает объявления, с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).Если суточная посещаемость составляет более 300 тысяч российских пользователей, сервисы должны будут предоставлять возможность дополнительной аутентификации через Единую биометрическую систему, уточняет агентство.Ещё одни поправки могут внести в закон «О связи», пишет ТАСС. Документ предлагает разрешить пользователям устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия. Согласно предложению, это можно будет сделать на Госуслугах или в МФЦ. Снять запрет на заключение договоров об оказании услуг связи абонент сможет только лично в МФЦ.#новости
Мне кажется, это все бесполезно. Мошенники как были, так и останутся. Они всегда найдут способ обойти любые правила.
А при чем тут мошенники если цель всех загнать в госуслуги? Электронный концлагерь сам себя не построит...
На хуй идут.
да куда ты денешься
Интересно, откуда они вечно берут эти цифры? 10 тыщ подписчиков, 200 тыщ пользователей
По известной схеме: пол —> палец —> потолок.
Создается впечатление, что наши чиновники, как всегда, хотят сделать как лучше, а получается как всегда. Вместо того чтобы реально решать проблемы, они создают новые, причем на ровном месте. И страдают от этого, как всегда, простые люди