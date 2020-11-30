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Рая Хачатрян
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Microsoft собралась запатентовать систему для оценки эффективности совещаний по позам и выражениям лиц участников Материал редакции

Компанию раскритиковали за использование другой системы оценки производительности, назвав это «слежкой» за сотрудниками.

4 комментария
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Microsoft подала заявку на получение патента на сервис для оценки эффективности совещаний, пишет GeekWire. Система учитывает позы и выражения лиц его участников, а также время встречи, количество людей и температуру воздуха.

В заявке говорится, что многие организации «страдают» от длительных, малопосещаемых и повторяющихся встреч — их можно было бы изменить, если б была доступна дополнительная информация о качестве встреч.

Система Microsoft использует камеры, датчики и другие инструменты, чтобы определить, например, вклад каждого участника в совещание. Она также определяет, был бы сотрудник более продуктивным, если б потратил это время на другую рабочую задачу.

Изображение из заявки

Анализируя все метрики, алгоритм определяет качество собрания и дает организаторам советы, как улучшить его: рекомендует альтернативное место, время или состав участников для проведения встречи.

Согласно заявке, концепция такой системы существует как минимум два года. Microsoft расширяет патент, полученный в 2018 году. Такой подход будет применяться к личным и виртуальным встречам, говорится в заявке. К системе планируют подключить команды Azure и Microsoft 365.

В конце октября компания представила функцию Productivity Score («Оценка производительности»). Этот инструмент может измерять, как сотрудники используют электронную почту, чат и другие сервисы в рабочее время.

Компания столкнулась с критикой за слежку за сотрудниками: оценка производительности превращает Microsoft 365 в «полноценный инструмент наблюдения на рабочем месте», — считает Вольфи Кристл из независимого института цифровых исследований Cracked Labs в Вене.

Wolfie Christl @WolfieChristl
Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.

A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool: https://t.co/FC3N6KkIR3
Новая функция для расчета «показателей продуктивности» превращает Microsoft 365 в полноценный инструмент наблюдения на рабочем месте

#новость #microsoft

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4 комментария
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Roman Moskovskiy

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Что они все гонятся за этой эффективностью, других метрик нет?

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Elijah Garrison

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Чтоб зарплату не платить, раб должен быть счастлив что у него есть работа в мелкомягкой компании и работать бесплатно на износ. 

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Ольга Хошвагт

0

Эффективность сотрудников дело серьёзное - на их характере/поведении можно заработать

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Генеральный Денис

0

Ууу. Дискриминация по фотогеничности и красоте )))

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