Microsoft собралась запатентовать систему для оценки эффективности совещаний по позам и выражениям лиц участников Материал редакции
Компанию раскритиковали за использование другой системы оценки производительности, назвав это «слежкой» за сотрудниками.
Microsoft подала заявку на получение патента на сервис для оценки эффективности совещаний, пишет GeekWire. Система учитывает позы и выражения лиц его участников, а также время встречи, количество людей и температуру воздуха.
В заявке говорится, что многие организации «страдают» от длительных, малопосещаемых и повторяющихся встреч — их можно было бы изменить, если б была доступна дополнительная информация о качестве встреч.
Система Microsoft использует камеры, датчики и другие инструменты, чтобы определить, например, вклад каждого участника в совещание. Она также определяет, был бы сотрудник более продуктивным, если б потратил это время на другую рабочую задачу.
Анализируя все метрики, алгоритм определяет качество собрания и дает организаторам советы, как улучшить его: рекомендует альтернативное место, время или состав участников для проведения встречи.
Согласно заявке, концепция такой системы существует как минимум два года. Microsoft расширяет патент, полученный в 2018 году. Такой подход будет применяться к личным и виртуальным встречам, говорится в заявке. К системе планируют подключить команды Azure и Microsoft 365.
В конце октября компания представила функцию Productivity Score («Оценка производительности»). Этот инструмент может измерять, как сотрудники используют электронную почту, чат и другие сервисы в рабочее время.
Компания столкнулась с критикой за слежку за сотрудниками: оценка производительности превращает Microsoft 365 в «полноценный инструмент наблюдения на рабочем месте», — считает Вольфи Кристл из независимого института цифровых исследований Cracked Labs в Вене.
Что они все гонятся за этой эффективностью, других метрик нет?
Чтоб зарплату не платить, раб должен быть счастлив что у него есть работа в мелкомягкой компании и работать бесплатно на износ.
Эффективность сотрудников дело серьёзное - на их характере/поведении можно заработать
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