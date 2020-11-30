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Рабочие инструменты в одном окне: русскоязычный основатель выпустил браузер «для работы» Sidekick Материал редакции
Основная задумка — быстрое и удобное взаимодействие в рабочих веб-приложениях.
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30 ноября 2020 года на Product Hunt запустился корпоративный браузер Sidekick от Дмитрия Пушкарёва.
Sidekick работает на Chromium и объединяет веб-версии Notion, Slack, Gmail, Asana, Figma, Mailchimp, Jira и другие популярные инструменты для командной работы.
Для этого Sidekick предлагает дополнительные функции, которым другие разработчики уделяют меньше внимания:
- «Быстрый» поиск по содержимому одновременно во всех сервисах.
- Дополнительная левая панель для закреплённых приложений.
- Оптимизация под работу «сотен вкладок одновременно». Стартап заявляет, что создал «ИИ-систему», благодаря которой Sidekick использует одинаковый объём памяти, когда вкладок и 10, и 100.
- Встроенная поддержка работы в нескольких учётных записях.
- Sidekick сохраняет открытые вкладки как «сессию», которую можно быстро открыть во время следующего запуска. Так открытых вкладок становится меньше. «Сессии» под разные типы задач или деятельности: «работа» и «дом», «сбор данных» и «обработка данных».
- Каждая рабочая область запоминает учётные записи: данные, cookie и пароли хранятся отдельно, поэтому просто переключаться между домашней и рабочей почтой или календарём.
- Возможность поделиться закладками, приложениями и коллекциями вкладок с командой. Можно увидеть, в каком приложении находится каждый коллега, и связаться с ним по встроенной видеосвязи.
- Встроенный блокировщик рекламы и трекеров для усиленной конфиденциальности и ускоренной загрузки страниц. Представители Sidekick утверждают, что не продают доступ к данным пользователей, включая историю запросов. Блокировка рекламы и трекеров — полная, в отличие от других браузеров, «уважающих конфиденциальность».
- Администраторы рабочих команд могут настраивать безопасность браузера: предоставлять сотрудникам доступ к приложениям через VPN.
У Sidekick есть бесплатная версия для обычных пользователей. $8 в месяц стоит подписка для 10 коллег, общих приложений, паролей и коллекций. Полноценная «командная версия» обойдётся в $10 за участника.
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