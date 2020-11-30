Сумма сделки не раскрывается, но источники WSJ оценили ее в $1 млрд.

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Facebook сообщила о покупке американского CRM-стартапа Kustomer. Он поможет компаниям в общении с клиентами в WhatsApp и Messenger.

Kustomer помогает предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы их представители могли увеличить время и качество взаимодействия с клиентами. Одно из направлений стартапа, например, создание чат-ботов.

Условия сделки не разглашаются, но источники WSJ сообщают, что Facebook заплатила за компанию около $1 млрд. Более 175 млн человек используют WhatsApp для связи с компаниями, сообщила Facebook. Компания планирует интегрировать в мессенджер инструменты, которые помогут предприятиям улучшить взаимодействие с клиентами.

По данным PitchBook, в последний раз стартап был оценен в $710 млн. В него инвестировали Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments и другие.

Kustomer основали в 2015 году американские программисты Брэд Бирнбаум и Джереми Суриэль, пишет пишетTechCrunch. Среди клиентов платформы — Ring, Glovo, Glossier, Sweetgreen и Rent the Runway.