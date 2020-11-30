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Andrei Apanasik
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Facebook купила сервис для создания чат-ботов Kustomer — хочет улучшить работу бизнеса с WhatsApp Материал редакции

Сумма сделки не раскрывается, но источники WSJ оценили ее в $1 млрд.

6 комментариев
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Facebook сообщила о покупке американского CRM-стартапа Kustomer. Он поможет компаниям в общении с клиентами в WhatsApp и Messenger.

Kustomer помогает предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы их представители могли увеличить время и качество взаимодействия с клиентами. Одно из направлений стартапа, например, создание чат-ботов.

Условия сделки не разглашаются, но источники WSJ сообщают, что Facebook заплатила за компанию около $1 млрд.

Более 175 млн человек используют WhatsApp для связи с компаниями, сообщила Facebook. Компания планирует интегрировать в мессенджер инструменты, которые помогут предприятиям улучшить взаимодействие с клиентами.

По данным PitchBook, в последний раз стартап был оценен в $710 млн. В него инвестировали Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments и другие.

Kustomer основали в 2015 году американские программисты Брэд Бирнбаум и Джереми Суриэль, пишет пишетTechCrunch. Среди клиентов платформы — Ring, Glovo, Glossier, Sweetgreen и Rent the Runway.

#kustomer #facebook #новость

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Andrei Apanasik
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6 комментариев
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Роман Анисимов

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Им давно пора адекватный апи на ватсапп выкинуть в люди, а они морозятся, через каких-то посредников продают доступ. Непонятно, чем эта срм лучше других. Тем, что это стартап, и его легко купить?

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Andrei Apanasik

Роман
0

Подозреваю, что речь не только в технологии, но и в размере их клиентской базы.

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Роман Анисимов

–2

Всё, чего касается Цукерберг, превращается в говно. А если было говном, то им и остаётся. Впрочем, как и Яндекс. 

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Андрей Суржиков

Роман
0

Чё, блять, за вечные оценки, то говно, это говно; вы вешаете ярлыки на миллиардные корпорации. Напоминает басню Крылова про слона..

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Роман Анисимов

Андрей
1

Если компания делает говно, факт, что она многомиллионная, не отмывает её от этого, она продолжает делать говно. Если этим говном пользуются миллионы, это не значит, что оно перестаёт быть говном.

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Ислам Абакаров

Роман
0

🤦🏻‍♂️

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