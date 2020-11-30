Facebook купила сервис для создания чат-ботов Kustomer — хочет улучшить работу бизнеса с WhatsApp Материал редакции
Сумма сделки не раскрывается, но источники WSJ оценили ее в $1 млрд.
Facebook сообщила о покупке американского CRM-стартапа Kustomer. Он поможет компаниям в общении с клиентами в WhatsApp и Messenger.
Kustomer помогает предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи, чтобы их представители могли увеличить время и качество взаимодействия с клиентами. Одно из направлений стартапа, например, создание чат-ботов.
Условия сделки не разглашаются, но источники WSJ сообщают, что Facebook заплатила за компанию около $1 млрд.
Более 175 млн человек используют WhatsApp для связи с компаниями, сообщила Facebook. Компания планирует интегрировать в мессенджер инструменты, которые помогут предприятиям улучшить взаимодействие с клиентами.
По данным PitchBook, в последний раз стартап был оценен в $710 млн. В него инвестировали Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments и другие.
Kustomer основали в 2015 году американские программисты Брэд Бирнбаум и Джереми Суриэль, пишет пишетTechCrunch. Среди клиентов платформы — Ring, Glovo, Glossier, Sweetgreen и Rent the Runway.
Им давно пора адекватный апи на ватсапп выкинуть в люди, а они морозятся, через каких-то посредников продают доступ. Непонятно, чем эта срм лучше других. Тем, что это стартап, и его легко купить?
Всё, чего касается Цукерберг, превращается в говно. А если было говном, то им и остаётся. Впрочем, как и Яндекс.
Чё, блять, за вечные оценки, то говно, это говно; вы вешаете ярлыки на миллиардные корпорации. Напоминает басню Крылова про слона..
Если компания делает говно, факт, что она многомиллионная, не отмывает её от этого, она продолжает делать говно. Если этим говном пользуются миллионы, это не значит, что оно перестаёт быть говном.
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