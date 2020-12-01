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Сервис для инвестирования в музыкантов в обмен на роялти Soundeon с российскими корнями привлёк финансирование от ФРИИ Материал редакции
На платформе пользователи могут купить права на доходы с произведений, а музыкант — направить полученные деньги на своё продвижение.
- Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорился об инвестициях в сервис для привлечения денег для музыкантов Soundeon с основателями из России. Об этом vc.ru рассказал представитель фонда.
- Сумму инвестиций и условия сделки ФРИИ не раскрывает. Привлечённые деньги компания направит на развитие в Европе.
- С помощью Soundeon можно покупать роялти, права на доходы с произведений, а полученные средства музыкант использует для развития, записи треков, продвижение и так далее. В сервисе также есть инструменты аналитики и управления правами.
- Soundeon зарабатывает на комиссии, но только с «успешных компаний», которые сумели собрать нужную сумму, объяснил представитель ФРИИ. Размер комиссии не раскрывается.
- Прямых конкурентов у Soundeon нет, говорит представитель фонда. Инструменты для управления роялти развивает также американская Royalty Exchange.
- Согласно данным Crunchbase, Soundeon в 2017 году основали Вадим Курочким, Владимир Авдеев и Руслан Гусейнов. Компания зарегистрирована в Эстонии. Ранее в стартап инвестировали частные инвесторы и основатели, рассказал представитель ФРИИ, не раскрывая сумму и детали.
- Первыми клиентами платформы стали инди-музыканты из Испании, а краундфандингом воспользовались более 10 инвесторов, говорят в ФРИИ. В будущем сервис позволит привлекать средства и для организации концертов.
- В октябре ФРИИ объявил, что начнёт инвестировать в стартапы с иностранным юрлицом — но компания должна принадлежать основателям с российским гражданством. В зависимости от стадии развития стартапа инвестиции могут составить до 65 млн рублей и до 200 млн рублей.
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