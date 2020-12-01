Сервисы
Лиана Липанова
168

Сервис для инвестирования в музыкантов в обмен на роялти Soundeon с российскими корнями привлёк финансирование от ФРИИ Материал редакции

На платформе пользователи могут купить права на доходы с произведений, а музыкант — направить полученные деньги на своё продвижение.

  • Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) договорился об инвестициях в сервис для привлечения денег для музыкантов Soundeon с основателями из России. Об этом vc.ru рассказал представитель фонда.
  • Сумму инвестиций и условия сделки ФРИИ не раскрывает. Привлечённые деньги компания направит на развитие в Европе.
  • С помощью Soundeon можно покупать роялти, права на доходы с произведений, а полученные средства музыкант использует для развития, записи треков, продвижение и так далее. В сервисе также есть инструменты аналитики и управления правами.
  • Soundeon зарабатывает на комиссии, но только с «успешных компаний», которые сумели собрать нужную сумму, объяснил представитель ФРИИ. Размер комиссии не раскрывается.
  • Прямых конкурентов у Soundeon нет, говорит представитель фонда. Инструменты для управления роялти развивает также американская Royalty Exchange.
  • Согласно данным Crunchbase, Soundeon в 2017 году основали Вадим Курочким, Владимир Авдеев и Руслан Гусейнов. Компания зарегистрирована в Эстонии. Ранее в стартап инвестировали частные инвесторы и основатели, рассказал представитель ФРИИ, не раскрывая сумму и детали.
  • Первыми клиентами платформы стали инди-музыканты из Испании, а краундфандингом воспользовались более 10 инвесторов, говорят в ФРИИ. В будущем сервис позволит привлекать средства и для организации концертов.
  • В октябре ФРИИ объявил, что начнёт инвестировать в стартапы с иностранным юрлицом — но компания должна принадлежать основателям с российским гражданством. В зависимости от стадии развития стартапа инвестиции могут составить до 65 млн рублей и до 200 млн рублей.

#новость #фрии

Лиана Липанова PLUS
+33 783
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0440\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 182629, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 01 Dec 2020 12:05:04 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
2100 продаж в интернет-магазине мебели. Кейс «Столплит»
Как перейти от имиджевого продвижения на продажи, сделать более 2100 продаж только через интернет-магазин и всё равно…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Для наших сотрудников ответственное отношение к отходам стало привычной повседневной практикой
Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках — об экологической стратегии компании и ответственном отно…
0
Microsoft
Подписан
Отписаться
Зачем серьезной компании тратить время на защиту виртуального города?
Evrone
Подписан
Отписаться
Итоги DevOps online meetup
21 ноября прошел онлайн-митап по DevOps. Финальное мероприятие в рамках MetaConf в этом году мы посвятили интеграции пр…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sendero
за день
Есть у меня знакомый разработчик, бывший коллега. В 2019 году он устроился в Озон - через 2 месяца 200 сотрудников выкинули на мороз, его в том числе. Пошёл работать в крупную сеть детских магазинов - через 5 месяцев…
ИТ-специалисты Wildberries жалуются на массовые увольнения, а маркетплейс их отрицает
Sergei Tikson
за неделю
Как нас обманывают сервисы онлайн-образования на «Чёрную пятницу»

Комментарии

Denis Novikov

«Стартапы — это “убийцы…

Natalya Sturza

Сервисы для ИП и физлиц в одном…

Nikolay Vavilov

ИТ-специалисты Wildberries…

Leo Uvarov

Умер основатель бренда «Б.Ю…

Mikhail Goncharov

ИТ-специалисты Wildberries…

Светлана Завацкая

«Расслабленное» настроение и…

Roman Efremenko

Как проверить идею IT-стартапа…

101

СNBC: оценка GitLab выросла…

max smirnoff

ИТ-специалисты Wildberries…

Максим Мостовой

Сервисы для ИП и физлиц в одном…

Андрей Крамарь

Что думал о бизнесе и жизни…

Alexander Schwarzman

Быт с привилегиями: чем…

Nikolay Lebedev

McDonald 's представил «яркий и…

Марк

"Выплатить нельзя оставить…

Делобанк

Заполняем таможенную декларацию…

Пётр Радищев

«Яндекс» заблокировал профиль…

Светлана Завацкая

Поддержка 4К HDR, LED-экран, 65…

Юрий

Apple подала в суд на ФАС после…

Георгий Беглорян

​В России в тестовом режиме…

Nickolai Vasiliev

Cli.co, но не вдова: как мы…
null