В подборке есть как Zoom, так и сервисы для управления стрессом.

Google подвела итоги 2020 года в магазине приложений Play Market и представила сервисы в номинациях «Лучшие приложения» и «Лучшие игры».

«Каким бы трудным ни был 2020 год, эти приложения и игры поднимали нам настроение и помогали расслабиться», — прокомментировали итоги года в компании.

Лучшие приложения — 2020

Лучшие игры — 2020