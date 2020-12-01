Сервисы
Таня Боброва
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Loóna и Reface: Google назвала лучшие приложения и игры в Google Play по итогам 2020 года Материал редакции

В подборке есть как Zoom, так и сервисы для управления стрессом.

Google подвела итоги 2020 года в магазине приложений Play Market и представила сервисы в номинациях «Лучшие приложения» и «Лучшие игры».

«Каким бы трудным ни был 2020 год, эти приложения и игры поднимали нам настроение и помогали расслабиться», — прокомментировали итоги года в компании.

Лучшие приложения — 2020

  • Loóna — приложение от создателей MSQRD, которое позволяет лучше засыпать. «Альтернативный продукт для пользователей, которые хотят позаботиться о своём ментальном здоровье, но не готовы к медитации», — описывали проект основатели.
  • Norbu — приложение для осознанного управления стрессом и эмоциями.
  • Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint — объединённое приложение для работы с Office с мобильных устройств.
  • Grid Diary — дневник для записей и планировщик с подсказками и шаблонами.
  • Zoom — сервис видеоконференций.
  • Calmaria — сервис с упражнениями и техникой дыхания для расслабления.
  • Vita — видеоредактор с музыкальной библиотекой, эффектами, фильтрами и другими функциями.
  • Refaceсервис для замены лиц в видео из Украины.
  • Dolby On: Record Audio & Music — приложение для записи музыки, подкастов и других произведений.
  • Instories — шаблоны «Историй» для Instagram с готовыми вариантами, библиотекой музыки, шрифтами с анимацией и так далее.
  • Bazaart — приложение для редактирования фотографий и графического дизайна.
  • Tayasui Sketches — приложение для рисования с импортом фотографий, редактором кистей другими функциями.
  • «Всплеск» — приложение для записи музыки.
  • Timecap — трекер привычек.

Лучшие игры — 2020

  • Genshin Impact — победитель в номинации «Лучшая игра».
  • «Мой говорящий Том: друзья» — лучшая игра по версии пользователей.
  • Brawlhalla — игра от Ubisoft победитель в категории «Лучшие соревновательные игры».
  • Cookies Must Die — лучшая инди-игра 2020 года от Rebel Twins.
  • «Disney: Холодные приключения» — победитель в категории «Лучшие казуальные игры».
  • Fancade — аркада, победитель в номинации «Лучшая инновационная игра».

#новость #google

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10 комментариев
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Александр Хисматулин

10

Reface — сервис для замены лиц на видео из Украины.

А зачем заменять лица на видео из Украины?

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Leu Kirill

Александр
1

Очень популярный тренд между прочим)) Вы ещё не заменяли?

Ответить

Старинный завод

Leu
1

Я заменял, только так и не понял, зачем это приложение покупать: так, поиграться часок и все. Дальше неинтересно.

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Старинный завод

Старинн…
0

) Я в детстве симпатишнее был

Ответить

Yury Kotov

1

Можем же когда захотим 👏💪

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Автосервис на Волоколамке,132

1

Кто-нибудь играет в top eleven здесь?

Ответить

Старинный завод

Автосервис
0

Устанавливал, я поклонник футбольных менеджеров еще с ZX Spectrum. Говнище полнейшее. Вот совершенно абсолютное говно.

P.S. Кстати, кто сделает норм футбольный менеджер, с балансом между сложностью и простотой и возможностью играть без доната, сможет нормально так аудиторию зацепить ;)

Ответить

Автосервис на Волоколамке,132

Старинный
0

так, очевидно, никто не сделает)

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Старинный завод

Автосер…
0

Я бы сделал, но денег нет столько )

Просто если взять менеджеры на ПК.. там один ФМ, который
стагнирует. Конкуренции нет, они вообще не парятся.

Браузерные типа Hattrick.. там тоже свои нюансы, играло больше миллиона человек, сейчас народ утекает, они там кучу идиотских решений приняли + игра слишком сложна для новичка.

Про мобильные вообще молчу. Если в игре можно донатить, чтобы становиться сильнее, это уже не футбольный менеджер. Который должен быть про тактику и стратегию, а не про бабло.

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Герман Воронов

1

Почему Плейрикса нет? Для них отдельный рейтинг нужен.
Самая идиотская и не имеющая отношения к продукту реклама:
1. Плейрикс

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