Глава «Звука»: после сделки со «Сбером» аудитория сервиса выросла в два раза — до 5 млн человек в месяц Материал редакции
«Звук» входит в «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы экосистемы за 199 рублей в месяц.
После покупки «Сбером» у сервиса «Звук» средняя месячная аудитория выросла почти в два раза — до 5 млн пользователей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на гендиректора сервиса Михаила Ильичева.
Количество скачиваний сервиса выросло на 50%, добавил Ильичев. Увеличилось и количество платных подписчиков, но на сколько, он не уточнил.
«Сбербанк» купил музыкальный стриминговый сервис «Звук» в сентябре 2020 года. Группа добавила его в «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц или 999 рублей в год. Отдельная подписка на сервис стоит 169 рублей в месяц — как и до сделки. Собственную рекламную кампанию «СберЗвук» не проводил, пишет РБК.
По собственным данным на сентябрь 2020 года, у сервиса было всего 8 млн слушателей, «Сбер» во время покупки сообщил о 6 млн зарегистрированных пользователях.
Музыкальный сервис обсуждает 60-70 совместных инициатив с другими компаниями экосистемы «Сбера», добавил Ильичев. Он уже встроен в ТВ-приставку SberBox и появится в «умной» колонке SberPortal. Также обсуждается интеграция «Звука» в картографический сервис («2ГИС») и в голосовые ассистенты, сказал он.
По словам Ильичева, вскоре сервис займется развитием немузыкального направления: подкастов и аудиокниг. У «Звука» уже есть раздел с подкастами.
В России «Звук» конкурирует с «Яндекс.Музыкой», Apple Music, Boom и Spotify и другими.
- «Яндекс.Музыка» является лидером в России по количеству аудитории, согласно данным CounterPoint. Всего сервисом пользуются более 15 млн человек в месяц (по подписке и без), заявили в компании. В октябре количество подписчиков «Плюс», куда входит «Яндекс.Музыка», составило 5 млн.
- В марте 2020 года ежемесячное количество уникальных пользователей «ВКонтакте» из России составило 73,4 млн — половина из них, по данным соцсети, слушают музыку хотя бы раз в месяц. В июле 2020 года число подписчиков «Музыки ВКонтакте» и Boom превысило 3,5 млн человек.
- Apple Music, YouTube Music, Spotify и Deezer не раскрывают показатели по России.
Кто эти люди?
Надеюсь ты понимаешь что это с их слов 5 млн, а проверять никто не будет
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