«Звук» входит в «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы экосистемы за 199 рублей в месяц.

В закладки

После покупки «Сбером» у сервиса «Звук» средняя месячная аудитория выросла почти в два раза — до 5 млн пользователей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на гендиректора сервиса Михаила Ильичева.

Количество скачиваний сервиса выросло на 50%, добавил Ильичев. Увеличилось и количество платных подписчиков, но на сколько, он не уточнил.

«Сбербанк» купил музыкальный стриминговый сервис «Звук» в сентябре 2020 года. Группа добавила его в «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц или 999 рублей в год. Отдельная подписка на сервис стоит 169 рублей в месяц — как и до сделки. Собственную рекламную кампанию «СберЗвук» не проводил, пишет РБК.

По собственным данным на сентябрь 2020 года, у сервиса было всего 8 млн слушателей, «Сбер» во время покупки сообщил о 6 млн зарегистрированных пользователях.

Музыкальный сервис обсуждает 60-70 совместных инициатив с другими компаниями экосистемы «Сбера», добавил Ильичев. Он уже встроен в ТВ-приставку SberBox и появится в «умной» колонке SberPortal. Также обсуждается интеграция «Звука» в картографический сервис («2ГИС») и в голосовые ассистенты, сказал он.

По словам Ильичева, вскоре сервис займется развитием немузыкального направления: подкастов и аудиокниг. У «Звука» уже есть раздел с подкастами.