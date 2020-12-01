«Яндекс» представил бесплатный сервис «Объявления» без ограничений по количеству публикаций Материал редакции
Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».
«Яндекс» разработал бесплатный сервис «Яндекс.Объявления», с помощью которого пользователи смогут продавать, покупать, обменивать и отдавать даром товары. Ограничений на количество объявлений в сервисе пока нет, рассказали vc.ru в компании.
Покупатели смогут добавлять к публикациям личные заметки, которые будут доступны только автору — например, «Продавец готов встретиться в выходные». Связаться с продавцом можно через встроенный мессенджер. В будущем он же будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.
Также у аккаунтов есть показатель активности. Он рассчитывается автоматически в зависимости от использования сервисов «Яндекса» и должен помочь принять решение о сделке, говорят в компании. У новых аккаунтов значка нет. Для поиска сервис использует данные «Маркета».
Сколько пользователей на платформе уже разместили объявления, в компании затруднились ответить, добавив, что сейчас представлены объявления из «небольшого закрытого теста». На площадке также есть автоматическая модерация, но при «сомнениях» алгоритма проверку проводит человек.
У «Яндекс.Объявлений» уже есть сайт, сервис также встроен в приложение «Яндекса». В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android. О планах встроить сервис в другие проекты в компании пока не говорят.
Проект создаёт команда сервисов объявлений, уточнили в компании. В этот сегмент уже входят «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». В третьем квартале 2020 года выручка направления выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей. Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».
Больше конкурентов - лучше для всех. А то тут некоторые доски с интерфейсом из 2000-ых пытаются стричь комиссию в 100-200 рублей при стоимости товара в 500 руб...
Не будет конкуренции. Яндекс сейчас выведет свою доску и договорится о покупке всего Авито и обьединении с доской обьявлений Яндекса. Будет Яндекс. Авито. Вывод своей доски нужен исключительно чтобы вынудить продать Авито, сбить цену и показать кто в доме хозяин, кто управляет трафиком.
Яндекс. Авито - крутится за вас.
Авито со своими ценами на платные услуги вообще ахуели, ещё и повышают их периодически.
Если Я. дорвется до монополии, то офигевание от авито покажется цветочками)
Смысла в платных услугах Авито нет. Если бы они предоставляли услугу по поиску товара с заданной ценой, тогда ещё понятно (не все хотят 100 объявлений просматривать и еаждвй день отслеживать новое) , но брать деньги с авторов объявлений, при том что товары часто не продаются и снимаются с доски объявлений, странно.
Минус 5 мест, забыли про колдунщиков.
Старинный завод
Ну ок, минус еще один экран xD
Вот это ближе. Причем не только по запросам авито но и по ключевым в объявлениях.
Чипсенку продают...
Бесполезен, как Яндекс.Недвижимость.
Трезвый браслет
Бесполезен, но сбер уже наверняка начал пилить копию в свою "экосистему" ).
Так давно уже есть - дом клик
С супер конкурентным преимуществом.
Но всё равно цепочка ЦИАН – Домклик.
В ЯндексНедвижимости одно объявление раз 80 копируется, ещё хуже чем на ЦИАН
Время покажет что выйдет из затеи Яндекса. Но, кажется, можно с разбегу сказать что сложно придумать что-то хуже Авито: убийственный дизайн, конские платежи за каждый чих, толпы мошенников, нулевая техподдержка... Надеюсь их в итоге или купят и приведут в порядок или выкинут нах с рынка, как отживший своё рудимент.
ну у Яндекса-то дизайн на высоте :) дибильная лента пинтерест-стайл с разной высотой картинок (ноухау, блиа) и дибильный логотип :)
выглядит как поделка 2010 года и времен расцвета пинтереста, вытащенная из чулана.
Скромный браслет
В целом у Яндекса очень сильная дизайн-команда, большая часть сервисов на высоте. А непосредственно объявления я пока не оцениваю. Это больше похоже на продуктовый эксперимент, который логичнее выкатить как можно скорее, а уже по ходу допиливать и вылизывать. Поэтому не сомневаюсь, что если дело пойдёт дизайн доведут до ума.
Почту России прикрутят? А то народу айфоны пора в регионы отправлять.
в регионы - айфоны, из регионов - пакеты с солью
Яндекс лезет во все щели...
Яндекс представил что-то бесплатное?
Ничего, потом введут и "ой, на размещение объявлений высокий спрос", и проведение сделок через свой процессинг (с комиссией, разумеется), и старые добрые платные места в начале выдачи и на главной странице.
Как будут бороться с мошенниками?
Ещё немного подождать и Яндекс предложит альтернативу VC. Что будем делать?
Не нужон?
Правда жаль, что нельзя как в 16-ом веке сказать, что этот сервис ведьма?))
Если утонет — значит, не ведьма
Ага, с такими возможностями потопи его ещё, хотя... дерьмо не тонет)
А где раздел музыка (физические носители)?
Будет больше необоснованных блокировок пользователей и мошенников? А также ботов в техподдержке.
Если они смогут в верификацию пользователей , то это будет победа. На авито можно купить аккаунт за 20р и обдурить кого угодно не стесняясь
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