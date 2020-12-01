Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».

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«Яндекс» разработал бесплатный сервис «Яндекс.Объявления», с помощью которого пользователи смогут продавать, покупать, обменивать и отдавать даром товары. Ограничений на количество объявлений в сервисе пока нет, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс.Объявления»

Покупатели смогут добавлять к публикациям личные заметки, которые будут доступны только автору — например, «Продавец готов встретиться в выходные». Связаться с продавцом можно через встроенный мессенджер. В будущем он же будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.

Также у аккаунтов есть показатель активности. Он рассчитывается автоматически в зависимости от использования сервисов «Яндекса» и должен помочь принять решение о сделке, говорят в компании. У новых аккаунтов значка нет. Для поиска сервис использует данные «Маркета».

Сколько пользователей на платформе уже разместили объявления, в компании затруднились ответить, добавив, что сейчас представлены объявления из «небольшого закрытого теста». На площадке также есть автоматическая модерация, но при «сомнениях» алгоритма проверку проводит человек.

У «Яндекс.Объявлений» уже есть сайт, сервис также встроен в приложение «Яндекса». В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android. О планах встроить сервис в другие проекты в компании пока не говорят.

Проект создаёт команда сервисов объявлений, уточнили в компании. В этот сегмент уже входят «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». В третьем квартале 2020 года выручка направления выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей. Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».