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Таня Боброва
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«Яндекс» представил бесплатный сервис «Объявления» без ограничений по количеству публикаций Материал редакции

Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».

72 комментария
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«Яндекс» разработал бесплатный сервис «Яндекс.Объявления», с помощью которого пользователи смогут продавать, покупать, обменивать и отдавать даром товары. Ограничений на количество объявлений в сервисе пока нет, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс.Объявления»

Покупатели смогут добавлять к публикациям личные заметки, которые будут доступны только автору — например, «Продавец готов встретиться в выходные». Связаться с продавцом можно через встроенный мессенджер. В будущем он же будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.

Также у аккаунтов есть показатель активности. Он рассчитывается автоматически в зависимости от использования сервисов «Яндекса» и должен помочь принять решение о сделке, говорят в компании. У новых аккаунтов значка нет. Для поиска сервис использует данные «Маркета».

Сколько пользователей на платформе уже разместили объявления, в компании затруднились ответить, добавив, что сейчас представлены объявления из «небольшого закрытого теста». На площадке также есть автоматическая модерация, но при «сомнениях» алгоритма проверку проводит человек.

У «Яндекс.Объявлений» уже есть сайт, сервис также встроен в приложение «Яндекса». В ближайшие дни выйдут отдельные приложения для iOS и Android. О планах встроить сервис в другие проекты в компании пока не говорят.

Проект создаёт команда сервисов объявлений, уточнили в компании. В этот сегмент уже входят «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа». В третьем квартале 2020 года выручка направления выросла на 16% и составила 1,58 млрд рублей. Сервис будет конкурировать, например, с Avito и «Юлой».

#новость #яндекс

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72 комментария
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Ilya Z

25

Больше конкурентов - лучше для всех. А то тут некоторые доски с интерфейсом из 2000-ых пытаются стричь комиссию в 100-200 рублей при стоимости товара в 500 руб...

Ответить

Дмитрий О

Ilya
25

Не будет конкуренции. Яндекс сейчас выведет свою доску и договорится о покупке всего Авито и обьединении с доской обьявлений Яндекса. Будет Яндекс. Авито. Вывод своей доски нужен исключительно чтобы вынудить продать Авито, сбить цену и показать кто в доме хозяин, кто управляет трафиком.

Ответить

⛄️ Игорь

Дмитрий
9

Откуда у Яндекса столько денег, чтобы купить Авито? О.о

Ответить

Stepan

⛄️
10

Возьмут кредит в Тинькоф-банке :)

Ответить

Макс Романов

Stepan
0

у сбера)

Ответить

Дмитрий О

⛄️
2

Поскребут по сусекам!

Ответить

Дмитрий О

⛄️
0

Найдут

Ответить

Лев

⛄️
0

Надо смотреть, чьи чинушьи дети увлеклись бизнесом. 

Ответить

Василий Степанов

Дмитрий
3

Яндекс. Авито - крутится за вас.

Ответить

Дмитрий О

Василий
2

Авито крутится - ловеха мутится!

Ответить

Евгений Слепухин

Дмитрий
2

Авито со своими ценами на платные услуги вообще ахуели, ещё и повышают их периодически.

Ответить

work tasks

Евгений
4

Если Я. дорвется до монополии, то офигевание от авито покажется цветочками)

Ответить

Лев

Евгений
0

Смысла в платных услугах Авито нет. Если бы они предоставляли услугу по поиску товара с заданной ценой, тогда ещё понятно (не все хотят 100 объявлений просматривать и еаждвй день отслеживать новое) , но брать деньги с авторов объявлений, при том что товары часто не продаются и снимаются с доски объявлений, странно. 

Ответить

Лев

Дмитрий
2

Авито сам себя убивает, когда ввёл платные объявления для всех. При этом плата якобы за подъем объявления в поиске, но если все объявления платные, о каком подъёме в поиске может идти речь? 

Ответить

Насрула Насрулаев

Дмитрий
1

Им для этого проще трафик на Авито урезать.

Ответить

Кирилл Макеев

Дмитрий
0

Авито очень дорогая доска

Ответить

Лев

Ilya
0

Да, Авито берет 200 рублей за товар, который человек хочет за 50 рублей продать. Логика? Нет, жадность. 

Ответить

Старинный завод

15

Это не сервис будет конкурировать с Авито и Юлой, а они будут конкурировать с сервисом Яндекса )
Минус еще одно место в поисковой выдаче )

Ответить

Григорий Крутеев

Старинный
11

Минус 5 мест, забыли про колдунщиков.

Ответить

Старинный завод

Григорий
3

Ну ок, минус еще один экран xD

Ответить

Григорий Крутеев

Старинн…
0

Вот это ближе. Причем не только по запросам авито но и по ключевым в объявлениях.

Ответить

Denis1710

9

Чипсенку продают...

Ответить

hakhagmon

Denis1710
0

На авито можно ложку чая купить за 4₽

Ответить

Denis1710

7
Ответить

Denis1710

Denis1710
0

Это прогеры из яндека прикалываются?

Ответить

Артур

Denis1710
0

Ну судя по "м. повелецкая" это действительно чуваки из яндекса

Ответить

Артём Чупраков

3

Бесполезен, как Яндекс.Недвижимость.

Ответить

Трезвый браслет

Артём
5

Бесполезен, но сбер уже наверняка начал пилить копию в свою "экосистему" ).

Ответить

Алексей Колдашев

Трезвый
6

Так давно уже есть - дом клик

Ответить

Иван Иванов

Алексей
0

С супер конкурентным преимуществом.

Но всё равно цепочка ЦИАН – Домклик.

Ответить

Лев

Трезвый
0

Экосистема империи Экогрефии. 

Ответить

Dennis Gooddeni

Артём
3

В ЯндексНедвижимости одно объявление раз 80 копируется, ещё хуже чем на ЦИАН

Ответить

Скромный браслет

4

Время покажет что выйдет из затеи Яндекса. Но, кажется, можно с разбегу сказать что сложно придумать что-то хуже Авито: убийственный дизайн, конские платежи за каждый чих, толпы мошенников, нулевая техподдержка... Надеюсь их в итоге или купят и приведут в порядок или выкинут нах с рынка, как отживший своё рудимент.

Ответить

Sergey Sergeychik

Скромный
6

ну у Яндекса-то дизайн на высоте :) дибильная лента пинтерест-стайл с разной высотой картинок (ноухау, блиа) и дибильный логотип :)

выглядит как поделка 2010 года и времен расцвета пинтереста, вытащенная из чулана.

Ответить

Скромный браслет

Sergey
2

В целом у Яндекса очень сильная дизайн-команда, большая часть сервисов на высоте. А непосредственно объявления я пока не оцениваю. Это больше похоже на продуктовый эксперимент, который логичнее выкатить как можно скорее, а уже по ходу допиливать и вылизывать. Поэтому не сомневаюсь, что если дело пойдёт дизайн доведут до ума.

Ответить

Феттучини с Креветкой

4

Почту России прикрутят? А то народу айфоны пора в регионы отправлять.

Ответить

Vasya Pupkin

Феттучини
3

в регионы - айфоны, из регионов - пакеты с солью

Ответить

Evgeny Terentev

Vasya
1

война холопов с боярами

Ответить

Denis1710

4

Скоро будет в поиске по многим запросам, как авито.

Ответить

Sergey Bunevich

4

Ща бесплатно всё, чтобы массу набрать, потом бизнес-схема авиты и юлы.

Ответить

Dima

4

Яндекс представил конкурента Авито в "Приёмную".

Ответить

Alexander Rusakov

4

Яндекс лезет во все щели...

Ответить

Иван Иванов

Alexander
0

Надо расти, нишу поиска они уже забили.

Ответить

Евстигней Миланов

2

Как вовремя :)

Ответить

Шамиль Джанболатов

2

Интересно будет посмотреть на битву с внешними королями

Ответить

Денис Демидов

2

Отличное решение и главное во время

Ответить

Налоговый ключ

2

Это мир Ави... ой!.. Главное, чтоб побыстрее сделали там Яндекс.Доставку совместно с Почтой России ;-)))

Ответить

reutanton

2

Выглядит симпатично, точно лучше чем Авито.

Ответить

Green Base

1

Яндекс представил что-то бесплатное?

Ответить

Alexander A

Green
3

Ничего, потом введут и "ой, на размещение объявлений высокий спрос", и проведение сделок через свой процессинг (с комиссией, разумеется), и старые добрые платные места в начале выдачи и на главной странице.

Ответить

Михаил Алекперов

Alexander
–1

у Яндекса никогда не будет своего процессинга

Ответить

Степан И.

–1

Как будут бороться с мошенниками?

Ответить

Gluch Nolwar

Степан
3

никак, кидалы будут платить % от кинутых, что бы яндекс их не банил

Ответить

reutanton

Степан
1

shadow ban например. Пусть создают объявления, просто их никто не увидит )

Ответить

Dennis Gooddeni

Степан
0

Ботами 🤓🤓

Ответить

Sergey Bunevich

1

Нужно больше зо... досок.

Ответить

Kinolog

1

яндекс слоупоки, раньше не могли додуматься?

Ответить

Sergey Sergeychik

1

Очень давно интересует вопрос - "а почему на 10-15 лет назад" ?

Ответить

Иван Александров

0

Ещё немного подождать и Яндекс предложит альтернативу VC. Что будем делать? 

Ответить

Алексей Фролов

Иван
2

уже есть Дзен

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Не нужон?

Ответить

Sergey Bunevich

Roman
1

Правда жаль, что нельзя как в 16-ом веке сказать, что этот сервис ведьма?))

Ответить

Giant Schlong

Sergey
3

Если утонет — значит, не ведьма

Ответить

Sergey Bunevich

Giant
1

Ага, с такими возможностями потопи его ещё, хотя... дерьмо не тонет)

Ответить

Mikhail Antonov

0

А где раздел музыка (физические носители)?

Ответить

Eugene Danilov

Mikhail
1

Вам в раздел "антиквариат" или "коллекционирование"

Ответить

Дмитрий О

0

Надолго бесплатно?

Ответить

John Smith

0

Будет больше необоснованных блокировок пользователей и мошенников? А также ботов в техподдержке.

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Ну что, продам гараж и эх заживём)

Ответить

Basil

0

«Яндекс» представил ПОКА бесплатный сервис «Объявления»

Ответить

Дмитрий Евсеев

–1

Так это большой минус, что ограничений количеству объявлений нет. 

Ответить

Леонид Михалев

–1

Если они смогут в верификацию пользователей , то это будет победа. На авито можно купить аккаунт за 20р и обдурить кого угодно не стесняясь

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