Московский сервис по подбору вина Invisible заработал в Петербурге Материал редакции
Сервис предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранных для определённых случаев.
Закрытый сервис Invisible, который помогает подобрать вино, 27 ноября заработал в Санкт-Петербурге — до 1 декабря в тестовом режиме. Купить вино можно в магазине на пересечении Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки в центре города, говорится на сайте проекта.
До этого регистрация была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям.
Также в сервисе открыли регистрацию для всех желающих. Для этого нужно поделиться ссылкой на сервис — каждый, кто пройдет по ней, получит в подарок два бокала с первым заказом, а разместивший ссылку — 500 рублей от компании, которые можно потратить на покупку вина.
Invisible предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранные для опредёленных случаев: романтического ужина, праздника или на каждый день.
О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.
Первые инвестиции в сервис — $120 тысяч, из них $20 тысяч собственных средств, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Курловича. Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инвизибл Питер» зарегистрировано в апреле 2019 года: на конец года выручка компании составила 326 тысяч рублей, а убыток — 2,1 млн рублей.
"Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов."
"на конец года выручка компании составила 326 тысяч рублей, а убыток — 2,1 млн рублей."
Реально Инвизибл какой-то
Скоро туалетную бумагу будет без консультантов и приложения не купить:
"плотная трехслойная бумага с запахом кофе и фото твоих соседей для яркого понедельничного утра".
Какой-то невероятной бестолковости сервис.
Хочешь нормального вина - зайди в любую винотеку Симпл - там тебе помогут реально разбирающиеся люди + их винотеки по всей Москве - выбирай удобную.
А этот инвизибл выбирает из позиций, у которых смог выбить максимальную скидку и презентует это с кучей брехни (я имею ввиду их конфетно-ванильные описания сетов). К тому же доставлять курьером алкоголь нельзя и нужно переться в их один-единственный пункт выдачи.
Итого - что это за люди, которые пользуются этим сервисом??
Разбирающихся в брехне и впаривании аккурат вин тех домов, с которыми сложились отношения
вивино установить ума не хватило?
Вивино - дрянь.
Много "вин" имеют высокий рейтинг лишь потому, что они недорогие и их возможно пить.
Оценка вина кем попало - фатальный недостаток.
Ps а есть сервис рекомендаций, который ставит индивидуальную оценку, на основе предыдущих и оценок людей с похожим вкусом? Хм...
Вивино - дрянь.
Не соглашусь. Во-первых покупая в России импортное вино дешевле 10 евро шанс, что его невозможно пить почти 100%. Во-вторых благодаря приложению, ты точно не купишь откровенную гадость.
Все грузинское и абхазское пойло и крымская рыготка имеет оценки хорошего испанского или французского вина это правда. Но в вивино всегда можно подписаться на знатоков напитка и доверять их вкусу и оценкам.
По-моему, на вивино строго наоборот: дорогие вина получают завышенные оценки просто потому что они дорогие
Я пользуюсь. Никогда никуда не ездил. Вино это всегда про кучу брехни, что в симпле, что в инвизибле. При этом два из трёх самых запоминающихся вин за последний год взял именно в инвизибле, да ещё и по неприлично смешной цене
Они домой вино возят?
Раньше часто пользовался - у них можно было взять сет, они его привозили. Если нравилась бутылка из сета, можно было взять ящик - без проблем привозили его тоже. Максимально вменяемые люди всегда были. Собственно, я у них заказывал и пробовал и после этого начал уже понимать, что мне нравится и что я хочу. И только после этого я уже начал покупать что-то более-менее конкретное. Могу сказать, что сеты у них довольно удачные.
Инвизибл — зашибись штука. Во-первых, не надо ничего выбирать, купил ящик и там норм вино. А, во-вторых, с первым заказом дают два бокала. Промокодик: https://www.invisible.ru/i/toverovskiy
(Я там не работаю, если что :-)
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