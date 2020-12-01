Сервис предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранных для определённых случаев.

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Закрытый сервис Invisible, который помогает подобрать вино, 27 ноября заработал в Санкт-Петербурге — до 1 декабря в тестовом режиме. Купить вино можно в магазине на пересечении Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки в центре города, говорится на сайте проекта.

До этого регистрация была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям.

Также в сервисе открыли регистрацию для всех желающих. Для этого нужно поделиться ссылкой на сервис — каждый, кто пройдет по ней, получит в подарок два бокала с первым заказом, а разместивший ссылку — 500 рублей от компании, которые можно потратить на покупку вина.

Invisible предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранные для опредёленных случаев: романтического ужина, праздника или на каждый день.

О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.

Первые инвестиции в сервис — $120 тысяч, из них $20 тысяч собственных средств, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Курловича. Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов.