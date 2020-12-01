Сервисы
Евгения Евсеева
972

Московский сервис по подбору вина Invisible заработал в Петербурге Материал редакции

Сервис предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранных для определённых случаев.

22 комментария
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Закрытый сервис Invisible, который помогает подобрать вино, 27 ноября заработал в Санкт-Петербурге — до 1 декабря в тестовом режиме. Купить вино можно в магазине на пересечении Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки в центре города, говорится на сайте проекта.

До этого регистрация была доступна только жителям Москвы и Подмосковья по приглашениям.

Также в сервисе открыли регистрацию для всех желающих. Для этого нужно поделиться ссылкой на сервис — каждый, кто пройдет по ней, получит в подарок два бокала с первым заказом, а разместивший ссылку — 500 рублей от компании, которые можно потратить на покупку вина.

Invisible предлагает сеты из нескольких бутылок, подобранные для опредёленных случаев: романтического ужина, праздника или на каждый день.

О сервисе стало известно благодаря отзывам в соцсетях в 2013 году — его в 2012 году создал Сергей Курлович, который придумал и запустил геолокационный сервис AlterGeo. По его словам, идея сервиса пришла после того, как он начал регулярно покупать вино друзьям, которые полагались на его вкус.

Первые инвестиции в сервис — $120 тысяч, из них $20 тысяч собственных средств, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на Курловича. Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Инвизибл Питер» зарегистрировано в апреле 2019 года: на конец года выручка компании составила 326 тысяч рублей, а убыток — 2,1 млн рублей.

#новость #invisible

Евгения Евсеева
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22 комментария
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Nick

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"Общая сумма инвестиций на 2015 год превышала $600 тысяч, а проект поддерживали шесть бизнес-ангелов."

"на конец года выручка компании составила 326 тысяч рублей, а убыток — 2,1 млн рублей."

Реально Инвизибл какой-то

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Vasya Aksyonov

Nick
0

Это про выручку питерской ОООшки же

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Василий Степанов

3

Скоро туалетную бумагу будет без консультантов и приложения не купить:
"плотная трехслойная бумага с запахом кофе и фото твоих соседей для яркого понедельничного утра".

Ответить

Дмитрий Певцов

1

Какой-то невероятной бестолковости сервис. 
Хочешь нормального вина - зайди в любую винотеку Симпл - там тебе помогут реально разбирающиеся люди + их винотеки по всей Москве - выбирай удобную.
А этот инвизибл выбирает из позиций, у которых смог выбить максимальную скидку и презентует это с кучей брехни (я имею ввиду их конфетно-ванильные описания сетов). К тому же доставлять курьером алкоголь нельзя и нужно переться в их один-единственный пункт выдачи. 
Итого - что это за люди, которые пользуются этим сервисом?? 

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Карл

Дмитрий
1

насчет разбирающихся в симпле - ой...

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Evgeny Boyko

Карл
1

Разбирающихся в брехне и впаривании аккурат вин тех домов, с которыми сложились отношения

Ответить

Карл

Evgeny
0

именно такъ
однажды я поржал с описания новозеландских совиньонов, купил то, что не рекомендовал продавец (так как оно тупо дешевле было рекомендуемого) и был доволен

Ответить

Василий Степанов

Карл
0

вивино установить ума не хватило?

Ответить

Николай Демидов

Василий
1

Вивино - дрянь.
Много "вин" имеют высокий рейтинг лишь потому, что они недорогие и их возможно пить.
Оценка вина кем попало - фатальный недостаток.

Ps а есть сервис рекомендаций, который ставит индивидуальную оценку, на основе предыдущих и оценок людей с похожим вкусом? Хм...

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Василий Степанов

Николай
0

Вивино - дрянь.

Не соглашусь. Во-первых покупая в России импортное вино  дешевле 10 евро шанс, что его невозможно пить почти 100%. Во-вторых благодаря приложению, ты точно не купишь откровенную гадость.

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Карл

Василий
0

с вивино все просто - это мнение толпы. Вполне приличные вина, бывает, оцениваются толпой низко, дрянь же имеет высокий рейтинг. Меня мнение толпы мало интересует.

Ответить

Василий Степанов

Карл
1

Все грузинское и абхазское пойло и крымская рыготка имеет оценки хорошего испанского или французского вина это правда. Но в вивино всегда можно подписаться на знатоков напитка и доверять их вкусу и оценкам.

Ответить

Карл

Василий
0

ясно..

Ответить

Борис Васильев

Василий
0

А мускат Красного камня?

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Evgeny Boyko

Николай
0

По-моему, на вивино строго наоборот: дорогие вина получают завышенные оценки просто потому что они дорогие

Ответить

Карл

Василий
0

о, это вивино...)))

Ответить

Evgeny Boyko

Дмитрий
0

Я пользуюсь. Никогда никуда не ездил. Вино это всегда про кучу брехни, что в симпле, что в инвизибле. При этом два из трёх самых запоминающихся вин за последний год взял именно в инвизибле, да ещё и по неприлично смешной цене

Ответить

Ivan Shishkin

Evgeny
0

А как тогда?😉

Ответить

Дмитрий Певцов

Evgeny
0

Они домой вино возят?

Ответить

Evgeny Boyko

Дмитрий
0

Что вы, это же запрещено законом!

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Stan

Дмитрий
0

Раньше часто пользовался - у них можно было взять сет, они его привозили. Если нравилась бутылка из сета, можно было взять ящик - без проблем привозили его тоже. Максимально вменяемые люди всегда были. Собственно, я у них заказывал и пробовал и после этого начал уже понимать, что мне нравится и что я хочу. И только после этого я уже начал покупать что-то более-менее конкретное. Могу сказать, что сеты у них довольно удачные.

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toverovskiy

Дмитрий
–1

Инвизибл — зашибись штука. Во-первых, не надо ничего выбирать, купил ящик и там норм вино. А, во-вторых, с первым заказом дают два бокала. Промокодик: https://www.invisible.ru/i/toverovskiy

(Я там не работаю, если что :-)

Пробуем тысячи вин — находим лучшие и собираем…
Пробуем тысячи вин — находим лучшие и собираем сеты на разные темы и бюджеты.
www.invisible.ru
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