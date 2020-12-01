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Таня Боброва
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Microsoft Teams получит поддержку CarPlay и разрешит «передавать» вызовы между устройствами Материал редакции

Например, пользователь сможет «перехватить» звонок с десктопной версии на смартфон и продолжить разговор в другом месте.

7 комментариев
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Microsoft представила обновление для своего корпоративного мессенджера Teams, пишет The Verge. В частности, компания объединила в одном месте контакты, голосовую почту и историю вызовов.

Пользователи смогут «переносить» аудио- и видеовызовы между десктопным приложением и его мобильной версией. Присоединиться к вызову можно с дополнительного устройства без звука или просто перевести звонок и автоматически завершить его на других устройствах. Эта функция появится в начале 2021 года, говорят в компании.

Новые функции звонков в Microsoft Teams

Пользователи, которые записывают встречи в Teams, смогут делать это с помощью сервисов SharePoint и OneDrive. Это упростит обмен файлами с пользователями, которые не подключены к компании в мессенджере.

Microsoft также добавит поддержку Apple CarPlay, которая позволяет подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS. Например, пользователи смогут использовать голосового помощника Siri для звонка или ответа на него, отмечает издание. Когда появится поддержка Android Auto, пока неизвестно.

#новость #teams #microsoft

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7 комментариев
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Mike Kosulin

9

Даже MS Teams появится на CarPlay раньше Яндекс.Навигатора

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Роман Вальков

4

Цитирование уже сделайте на полной версии

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Двадцать Один

Роман
2

ответ лучше бы сделали..

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Кирилл Баскус

Роман
2

Дык с помощью же ">", не?

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Ol Ka

1

Microsoft Teams прекрасен, но у меня он на одном и том же аккаунте (и на одном и том же устройстве) тормозит на LTE — и летает на Wi-Fi 😔

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Павел Калинин

1

Так и так уже можно переносить звонок с одного устройства на другое

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Anton Lazovskiy

0

Где-то заплакал один Slack

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