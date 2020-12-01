Microsoft Teams получит поддержку CarPlay и разрешит «передавать» вызовы между устройствами Материал редакции
Например, пользователь сможет «перехватить» звонок с десктопной версии на смартфон и продолжить разговор в другом месте.
Microsoft представила обновление для своего корпоративного мессенджера Teams, пишет The Verge. В частности, компания объединила в одном месте контакты, голосовую почту и историю вызовов.
Пользователи смогут «переносить» аудио- и видеовызовы между десктопным приложением и его мобильной версией. Присоединиться к вызову можно с дополнительного устройства без звука или просто перевести звонок и автоматически завершить его на других устройствах. Эта функция появится в начале 2021 года, говорят в компании.
Пользователи, которые записывают встречи в Teams, смогут делать это с помощью сервисов SharePoint и OneDrive. Это упростит обмен файлами с пользователями, которые не подключены к компании в мессенджере.
Microsoft также добавит поддержку Apple CarPlay, которая позволяет подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS. Например, пользователи смогут использовать голосового помощника Siri для звонка или ответа на него, отмечает издание. Когда появится поддержка Android Auto, пока неизвестно.
Цитирование уже сделайте на полной версии
Microsoft Teams прекрасен, но у меня он на одном и том же аккаунте (и на одном и том же устройстве) тормозит на LTE — и летает на Wi-Fi 😔
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