Например, пользователь сможет «перехватить» звонок с десктопной версии на смартфон и продолжить разговор в другом месте.

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Microsoft представила обновление для своего корпоративного мессенджера Teams, пишет The Verge. В частности, компания объединила в одном месте контакты, голосовую почту и историю вызовов.

Пользователи смогут «переносить» аудио- и видеовызовы между десктопным приложением и его мобильной версией. Присоединиться к вызову можно с дополнительного устройства без звука или просто перевести звонок и автоматически завершить его на других устройствах. Эта функция появится в начале 2021 года, говорят в компании.

Новые функции звонков в Microsoft Teams

Пользователи, которые записывают встречи в Teams, смогут делать это с помощью сервисов SharePoint и OneDrive. Это упростит обмен файлами с пользователями, которые не подключены к компании в мессенджере.

Microsoft также добавит поддержку Apple CarPlay, которая позволяет подключать к мультимедийной системе автомобиля смартфоны на iOS. Например, пользователи смогут использовать голосового помощника Siri для звонка или ответа на него, отмечает издание. Когда появится поддержка Android Auto, пока неизвестно.